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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:17
Striker написав: Frant написав: Investor_K написав:
Франте
то куди вкладати гроші простому пересічному?
В коньяк, мандрівки та дівок. Вони ніколи не підведуть)))
Це поки молодий ще. А коли вже 5-й десяток приходить, то треба думати, за що купувати ікру на старість. А щоб була ікра на старість, треба думати ще в молодому віці.
Поки молодий - треба працювати, багато працювати. А не плигати по форумам в пошуках формули "як нікуя не робити і добре заробити", як це роблять деякі доляреки.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:28
Frant написав:
Поки молодий - треба працювати, багато працювати. А не плигати по форумам в пошуках формули "як нікуя не робити і добре заробити", як це роблять деякі доляреки.
Багато працювати, щоб залишитись без здоров'я і потім віддавати зароблене на ліки? Ні, працювати потрібно з розумом, а не багато.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:44
Striker написав: Frant написав:
Поки молодий - треба працювати, багато працювати. А не плигати по форумам в пошуках формули "як нікуя не робити і добре заробити", як це роблять деякі доляреки.
Багато працювати, щоб залишитись без здоров'я і потім віддавати зароблене на ліки? Ні, працювати потрібно з розумом, а не багато.
Тоді не варто скаржитись на галасливих сусідів)))
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