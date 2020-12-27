Багато працювати, щоб залишитись без здоров'я і потім віддавати зароблене на ліки? Ні, працювати потрібно з розумом, а не багато.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:28
Багато працювати, щоб залишитись без здоров'я і потім віддавати зароблене на ліки? Ні, працювати потрібно з розумом, а не багато.
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:44
Тоді не варто скаржитись на галасливих сусідів)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:50
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так і дурень може. А ви запропонуйте рішення, щоб менше робити і більше мати.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:57
Дома весной растут в цене, так как на них начинается сезон. Квартиры осенью. Лучшее время переехать в дом, получается, осенью.
Дом по цене квартиры это старая постройка, которая требует вложений. Зачастую бессмысленных и неокупаемых вложений. Как ремонт Жигулей.
Дом по цене квартиры это плохо с транспортом. Нужно лишний час в день проводить в машине. Проблема с хорошими школами, кружками, секциями и т. п. Подходит либо пенсионерам, либо фрилансерам.
Соседи в доме могут доставить больше хлопот, чем соседи в квартире.
Дом это всегда большие затраты времени и денег на содержание. Листья, снег, заборы, покраски, крыши, трава...
Может стоит посмотреть на вариант замены квартиры. В идеале угловая последний этаж в новострое, где стены не из газоблока и есть возможность сделать шумоизоляцию пола.
Странно, что мешают дети. Они рано ложатся. Если встают в 6 в садик, то это временно. В школу вставать будут позже и собираться тише. Подстройте свой образ жизни под образ жизни соседей - ложиться в 10, вставать в 6, и не будет проблемы, требующей настолько затратного по деньгам и времени решения.
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:02
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:08
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зачем деду на пенсии Ламборджини?
Заправлять ее за какие деньги, если нет инвестиций, приносящих пассивный доход?
Как сделать такие инвестиции, если доллар печатают, на мировых рынках пузыри, а из Украины скоро выедут все потенциальные арендаторы?
Описанный путь это не как спокойно прожить жизнь, а как сделать наследников богатыми.
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:25
Не всё так просто. Сверху живут быдл0-соседи возрастом в районе 60. Мужик работает, уезжает на пару недель, потом до недели дома. А жена сидит дома, встаёт рано, иногда в 5, иногда в 6, и начинается беготня босиком по всей квартире, двигание мебели и т.д. Пробовал взывать к разуму, но бесполезно, оно не понимает. Привозят ребенка раз в 2-3 недели и 2 дня точно оно тут живёт и устраивает погром. Ребенка я бы ещё мог потерпеть, но старую клизму, бегающую по утрам и целый день уже не могу терпеть. Музыка под потолок её тоже не берёт. Зато прибегала ко мне бабка на 2 этажа ниже, что громко играет музыка, снизу никто не живёт. Включаю теперь меньше музыку, чтобы бабку не беспокоить. Писать заяву участковому бесполезная трата времени.
Квартиру я больше никогда не буду рассматривать как жилье, только дом. Там, где я хочу купить, проблем с транспортом никаких и цены адекватные. Да, дома не новые, но если крыша целая и дом ухожен, то не вижу ничего такого страшного. Забор один раз поставил и забыл, снег не каждый день выпадает, траву можно и покосить, а огород держать минимум необходимого. В общем, как-то так. Ещё не хочется растить ребёнка в этом зоопарке, когда с одной стороны одна постоянно орёт на свое ребёнка МАТОМ, та так, что все ближайшие соседи это слышат, а другая сверху просто тупое быдл0 не уважающее частную жизнь других людей.
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