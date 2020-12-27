Додано: Пон 04 січ, 2021 11:25

Vlad442 написав: Дома весной растут в цене, так как на них начинается сезон. Квартиры осенью. Лучшее время переехать в дом, получается, осенью.



Дом по цене квартиры это старая постройка, которая требует вложений. Зачастую бессмысленных и неокупаемых вложений. Как ремонт Жигулей.

Дом по цене квартиры это плохо с транспортом. Нужно лишний час в день проводить в машине. Проблема с хорошими школами, кружками, секциями и т. п. Подходит либо пенсионерам, либо фрилансерам.

Соседи в доме могут доставить больше хлопот, чем соседи в квартире.

Дом это всегда большие затраты времени и денег на содержание. Листья, снег, заборы, покраски, крыши, трава...



Может стоит посмотреть на вариант замены квартиры. В идеале угловая последний этаж в новострое, где стены не из газоблока и есть возможность сделать шумоизоляцию пола.



Странно, что мешают дети. Они рано ложатся. Если встают в 6 в садик, то это временно. В школу вставать будут позже и собираться тише. Подстройте свой образ жизни под образ жизни соседей - ложиться в 10, вставать в 6, и не будет проблемы, требующей настолько затратного по деньгам и времени решения. Дома весной растут в цене, так как на них начинается сезон. Квартиры осенью. Лучшее время переехать в дом, получается, осенью.Дом по цене квартиры это старая постройка, которая требует вложений. Зачастую бессмысленных и неокупаемых вложений. Как ремонт Жигулей.Дом по цене квартиры это плохо с транспортом. Нужно лишний час в день проводить в машине. Проблема с хорошими школами, кружками, секциями и т. п. Подходит либо пенсионерам, либо фрилансерам.Соседи в доме могут доставить больше хлопот, чем соседи в квартире.Дом это всегда большие затраты времени и денег на содержание. Листья, снег, заборы, покраски, крыши, трава...Может стоит посмотреть на вариант замены квартиры. В идеале угловая последний этаж в новострое, где стены не из газоблока и есть возможность сделать шумоизоляцию пола.Странно, что мешают дети. Они рано ложатся. Если встают в 6 в садик, то это временно. В школу вставать будут позже и собираться тише. Подстройте свой образ жизни под образ жизни соседей - ложиться в 10, вставать в 6, и не будет проблемы, требующей настолько затратного по деньгам и времени решения.

Не всё так просто. Сверху живут быдл0-соседи возрастом в районе 60. Мужик работает, уезжает на пару недель, потом до недели дома. А жена сидит дома, встаёт рано, иногда в 5, иногда в 6, и начинается беготня босиком по всей квартире, двигание мебели и т.д. Пробовал взывать к разуму, но бесполезно, оно не понимает. Привозят ребенка раз в 2-3 недели и 2 дня точно оно тут живёт и устраивает погром. Ребенка я бы ещё мог потерпеть, но старую клизму, бегающую по утрам и целый день уже не могу терпеть. Музыка под потолок её тоже не берёт.Зато прибегала ко мне бабка на 2 этажа ниже, что громко играет музыка, снизу никто не живёт. Включаю теперь меньше музыку, чтобы бабку не беспокоить. Писать заяву участковому бесполезная трата времени.Квартиру я больше никогда не буду рассматривать как жилье, только дом. Там, где я хочу купить, проблем с транспортом никаких и цены адекватные. Да, дома не новые, но если крыша целая и дом ухожен, то не вижу ничего такого страшного. Забор один раз поставил и забыл, снег не каждый день выпадает, траву можно и покосить, а огород держать минимум необходимого. В общем, как-то так. Ещё не хочется растить ребёнка в этом зоопарке, когда с одной стороны одна постоянно орёт на свое ребёнка МАТОМ, та так, что все ближайшие соседи это слышат, а другая сверху просто тупое быдл0 не уважающее частную жизнь других людей.