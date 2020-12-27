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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61076108610961106111>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 80
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:28

  Frant написав:Поки молодий - треба працювати, багато працювати. А не плигати по форумам в пошуках формули "як нікуя не робити і добре заробити", як це роблять деякі доляреки.

Багато працювати, щоб залишитись без здоров'я і потім віддавати зароблене на ліки? Ні, працювати потрібно з розумом, а не багато.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:44

  Striker написав:
  Frant написав:Поки молодий - треба працювати, багато працювати. А не плигати по форумам в пошуках формули "як нікуя не робити і добре заробити", як це роблять деякі доляреки.

Багато працювати, щоб залишитись без здоров'я і потім віддавати зароблене на ліки? Ні, працювати потрібно з розумом, а не багато.

Тоді не варто скаржитись на галасливих сусідів))) :roll:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:50

  Frant написав:Тоді не варто скаржитись на галасливих сусідів)))

А як перше пов'язане з другим?)
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Поки молодий - треба працювати, багато працювати. А не плигати по форумам в пошуках формули "як нікуя не робити і добре заробити", як це роблять деякі доляреки.
Так і дурень може. А ви запропонуйте рішення, щоб менше робити і більше мати.
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:57

  Striker написав:Интересно, большинство местных на ветке живут в квартирах или в частных домах? Назрел вопрос, потому что уже реально достали соседи - со всех сторон дети и сверху с самого утра, часов в 6, уже начинается движ. Думаем продавать летом эту коробку (2к в 9-ке) и переезжать временно к родителям в частный дом в пригороде Днепра. И сразу будем мониторить рынок, чтобы найти нормальный вариант за адекватные деньги. Как думаете, в этом году не будет рискованно продавать? Не хочется потом попасть на взлёт цен на недвигу.

Дома весной растут в цене, так как на них начинается сезон. Квартиры осенью. Лучшее время переехать в дом, получается, осенью.

Дом по цене квартиры это старая постройка, которая требует вложений. Зачастую бессмысленных и неокупаемых вложений. Как ремонт Жигулей.
Дом по цене квартиры это плохо с транспортом. Нужно лишний час в день проводить в машине. Проблема с хорошими школами, кружками, секциями и т. п. Подходит либо пенсионерам, либо фрилансерам.
Соседи в доме могут доставить больше хлопот, чем соседи в квартире.
Дом это всегда большие затраты времени и денег на содержание. Листья, снег, заборы, покраски, крыши, трава...

Может стоит посмотреть на вариант замены квартиры. В идеале угловая последний этаж в новострое, где стены не из газоблока и есть возможность сделать шумоизоляцию пола.

Странно, что мешают дети. Они рано ложатся. Если встают в 6 в садик, то это временно. В школу вставать будут позже и собираться тише. Подстройте свой образ жизни под образ жизни соседей - ложиться в 10, вставать в 6, и не будет проблемы, требующей настолько затратного по деньгам и времени решения.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:02

  Investor_K написав:Так і дурень може. А ви запропонуйте рішення, щоб менше робити і більше мати.

Вкластись в іпотеку. :lol:
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Striker написав:Вкластись в іпотеку.
А гроші де взяти?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:08

  Investor_K написав:
  Striker написав:Вкластись в іпотеку.
А гроші де взяти?

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flyman
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2
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Багато і з розумом працюєш - заробляєш кошти - купляєш собі маєток за містом і пару "Ламборджні" впридачу. Замість скаржитись на певні незручності від сусідів. Ні?

Зачем деду на пенсии Ламборджини?
Заправлять ее за какие деньги, если нет инвестиций, приносящих пассивный доход?
Как сделать такие инвестиции, если доллар печатают, на мировых рынках пузыри, а из Украины скоро выедут все потенциальные арендаторы?

Описанный путь это не как спокойно прожить жизнь, а как сделать наследников богатыми.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:25

  Vlad442 написав:Дома весной растут в цене, так как на них начинается сезон. Квартиры осенью. Лучшее время переехать в дом, получается, осенью.

Дом по цене квартиры это старая постройка, которая требует вложений. Зачастую бессмысленных и неокупаемых вложений. Как ремонт Жигулей.
Дом по цене квартиры это плохо с транспортом. Нужно лишний час в день проводить в машине. Проблема с хорошими школами, кружками, секциями и т. п. Подходит либо пенсионерам, либо фрилансерам.
Соседи в доме могут доставить больше хлопот, чем соседи в квартире.
Дом это всегда большие затраты времени и денег на содержание. Листья, снег, заборы, покраски, крыши, трава...

Может стоит посмотреть на вариант замены квартиры. В идеале угловая последний этаж в новострое, где стены не из газоблока и есть возможность сделать шумоизоляцию пола.

Странно, что мешают дети. Они рано ложатся. Если встают в 6 в садик, то это временно. В школу вставать будут позже и собираться тише. Подстройте свой образ жизни под образ жизни соседей - ложиться в 10, вставать в 6, и не будет проблемы, требующей настолько затратного по деньгам и времени решения.

Не всё так просто. Сверху живут быдл0-соседи возрастом в районе 60. Мужик работает, уезжает на пару недель, потом до недели дома. А жена сидит дома, встаёт рано, иногда в 5, иногда в 6, и начинается беготня босиком по всей квартире, двигание мебели и т.д. Пробовал взывать к разуму, но бесполезно, оно не понимает. Привозят ребенка раз в 2-3 недели и 2 дня точно оно тут живёт и устраивает погром. Ребенка я бы ещё мог потерпеть, но старую клизму, бегающую по утрам и целый день уже не могу терпеть. Музыка под потолок её тоже не берёт. :mrgreen: Зато прибегала ко мне бабка на 2 этажа ниже, что громко играет музыка, снизу никто не живёт. Включаю теперь меньше музыку, чтобы бабку не беспокоить. Писать заяву участковому бесполезная трата времени.
Квартиру я больше никогда не буду рассматривать как жилье, только дом. Там, где я хочу купить, проблем с транспортом никаких и цены адекватные. Да, дома не новые, но если крыша целая и дом ухожен, то не вижу ничего такого страшного. Забор один раз поставил и забыл, снег не каждый день выпадает, траву можно и покосить, а огород держать минимум необходимого. В общем, как-то так. Ещё не хочется растить ребёнка в этом зоопарке, когда с одной стороны одна постоянно орёт на свое ребёнка МАТОМ, та так, что все ближайшие соседи это слышат, а другая сверху просто тупое быдл0 не уважающее частную жизнь других людей.
Striker
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