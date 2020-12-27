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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6108610961106111>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 80
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:29

  Frant написав:
  vitaliian написав:В пригород который скоро станет центром Киева, когда в Киев переедет вся Украина.


Не смішіть.
Пригород - або для простаків (яким не шкода щоденно витрачати 2-3 години життя на автокорки і 200-300 дол/міс на бензин та амортизацію автомобіля), або для вельми багатих людей, яким не треба щоденно їздити на роботу. :mrgreen:
Да, не варто співати про тих, хто працює дистанційно - їх аж 5 (п,ять) % населення. Можливо, меньше.

Мониторьте внимательнее пробки, софиевская борщаговка это ещё не весь пригород. С ирпеня/бучи на Хрещатик всегда меньше чем час времени на любом виде транспорта включая личное авто, (если не выезжать на варшавку). Житомирская трасса даже в понедельник относительно пустая (тягучка только в районе развязки Палладина). С трои или веника пробки в центр в разы длиннее.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:32

  vitaliian написав:..
Мониторьте внимательнее пробки, софиевская борщаговка это ещё не весь пригород. С ирпеня/бучи на Хрещатик всегда меньше чем час времени на любом виде транспорта включая личное авто, (если не выезжать на варшавку). Житомирская трасса даже в понедельник относительно пустая (тягучка только в районе развязки Палладина).

я бы так не горячился. "Всегда"
У жителей Буч/Ирпеней со всеми "борщаговками" время с 23-до 6 утра в выходные почему-то называется "всегда"
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:37

Striker
Вам не повезло с соседями. Или наоборот. Если люди не смогли построить отношения, это вина обеих сторон. Если договориться не получилось и началась война, можно ее продолжить, например ходить стучать палкой в потолок до часа ночи, пока не придете к какому-то миру. Можно прекратить и уехать. Есть еще третий вариант - взять паузу.
Вы можете дорого сдать свою квартиру шумным арабам, которые живут общинами и ведут ночной образ жизни, а сами снять на эти деньги другую квартиру или дом.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:37

  Striker написав:Интересно, большинство местных на ветке живут в квартирах или в частных домах? Назрел вопрос, потому что уже реально достали соседи - со всех сторон дети и сверху с самого утра, часов в 6, уже начинается движ. Думаем продавать летом эту коробку (2к в 9-ке) и переезжать временно к родителям в частный дом в пригороде Днепра. И сразу будем мониторить рынок, чтобы найти нормальный вариант за адекватные деньги. Как думаете, в этом году не будет рискованно продавать? Не хочется потом попасть на взлёт цен на недвигу.


Дом очень тихий, нормальная завукоизоляция, люди вменяемые и дети воспитанные. Самому иногда неудобно, когда поздно ночью громко включен телевизор, музыка или в гостях шумная, темпераментная девушка. :oops: На выходные в доме на даче, там уже можно отрываться по полной, никто никому не мешает. В Америке в многоквартирных домах звукоизоляция намного лучше, там звуки только с улицы. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:54

  Striker написав:Квартиру я больше никогда не буду рассматривать как жилье, только дом. Там, где я хочу купить, проблем с транспортом никаких и цены адекватные. Да, дома не новые, но если крыша целая и дом ухожен, то не вижу ничего такого страшного. Забор один раз поставил и забыл, снег не каждый день выпадает, траву можно и покосить, а огород держать минимум необходимого. В общем, как-то так.


На любителя. У меня на даче соседи живут там постоянно и в город не хотят вообще. Только по нужде - на работу, по магазинам и к детям. Мне же после долгого там сидения не хватает города - суеты, движухи, людей. Мне надо быть и там, и там, в зависимости от настоения. Я хоть и крестьянский сын, но
Сам себя считаю городским теперь я,
Здесь моя работа, здесь мои друзья,
Но все так же ночью снится мне деревня,
Отпустить меня не хочет родина моя. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:57

  vitaliian написав: Мониторьте внимательнее пробки, софиевская борщаговка это ещё не весь пригород. С ирпеня/бучи на Хрещатик всегда меньше чем час времени на любом виде транспорта включая личное авто, (если не выезжать на варшавку). Житомирская трасса даже в понедельник относительно пустая (тягучка только в районе развязки Палладина). С трои или веника пробки в центр в разы длиннее.

Моніторинг протягом 2015-2021 років. Робочі дні. Напрямок - Центр центральний і назад.
Ірпінь, район податкової академії:
Ранок - виїзд о 6.45, не пізніше - до 60хв. Вечір - раніше 20-ї з Центру - 80+ хв. регулярно. Після 20-ї - 50 хв., не швидше.
Соф.Борщагівка, Софія Мартинова через нички з виїздом на окружну-проспект-швидкісний:
Ранок, не пізніше 7.10 - в Центр 45-50 хв.
Вечір - до 20-ї - можна і 1,5-2 години. Після 20-ї - 35+ хв.
Таке от. Користуйтесь.
Востаннє редагувалось stas_rst в Пон 04 січ, 2021 12:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:59

  sequence написав:
  vitaliian написав:..
Мониторьте внимательнее пробки, софиевская борщаговка это ещё не весь пригород. С ирпеня/бучи на Хрещатик всегда меньше чем час времени на любом виде транспорта включая личное авто, (если не выезжать на варшавку). Житомирская трасса даже в понедельник относительно пустая (тягучка только в районе развязки Палладина).

я бы так не горячился. "Всегда"
У жителей Буч/Ирпеней со всеми "борщаговками" время с 23-до 6 утра в выходные почему-то называется "всегда"

А я и не горячусь поскольку жил в вишневом и в ирпене могу их сравнить, до открытия новой трассы из ирпеня ездил через стоянку/гореничи потом по житомирской, ни разу в пробке не стоял. После открытия Азировым новой трассы в пробке стоял раза 4 вечером по дороге в Ирпень, из-за базара на ул. Подлесной и заблокированного им правого ряда. Из вишневого пробка на кольцевую была всегда сколько себя помню, а дальше как повезет.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:03

  vitaliian написав: А я и не горячусь поскольку жил в вишневом и в ирпене могу их сравнить, до открытия новой трассы из ирпеня ездил через стоянку/гореничи потом по житомирской, ни разу в пробке не стоял. После открытия Азировым новой трассы в пробке стоял раза 4 вечером по дороге в Ирпень, из-за базара на ул. Подлесной и заблокированного им правого ряда. Из вишневого пробка на кольцевую была всегда сколько себя помню, а дальше как повезет.

Ви жили тоді, коли не було відкрито "вікно" на "блRхи" і з березня 20-го усі масово пересіли на раритетні жигулі-москвичі-форди-фольци овер 20років+ внаслідок весняного локдауну . Машин в рази більше на цих напрямках. Траст мі, еврі дей ай філ зіс :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:06

  Прохожий написав:
  remark написав:Перспективні забудови КРЖН:
https://youtu.be/bbvu8sIYWNQ

ЧС, промка и ипеня...
грустно .ля...

В перспективе поставил бы на Подол. Очень много промки, которую хорошо можно реализовать. 044 вышел очень неплохо, и как результат реализуют по 2куе за квадрат. Если Сага запряжет на набережной, то район перевоплотится
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:12

  stas_rst написав:Моніторинг протягом 2015-2021 років. Робочі дні.
Ірпінь, район податкової академії:
Ранок - виїзд о 6.45, не пізніше - до 60хв. Вечір - раніше 20-ї з Центру - 80+ хв. регулярно. Після 20-ї - 50 хв., не швидше.


о как!
жил в ирпене 5 лет в частном доме на пушкинской в 2000-2005 годах, в киев на работу (печерск, липки) ездил через стоянку по житомирке, шото около 30 км, в нормальном режиме мин 40, если чуть сильнее давить на гашетку - меньше 30
и то сетовал на убитое в дороге время и чрезмерный расход бенза
и это в практически любое время, пик/не пик
нда, тенденция пугающая, сейчас жить в том направлении и работать в центре вообще не вариант, ну или это надо себя ооочень не любить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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