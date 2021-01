Додано: Пон 04 січ, 2021 12:12

stas_rst написав: Моніторинг протягом 2015-2021 років. Робочі дні.

Ірпінь, район податкової академії:

Ранок - виїзд о 6.45, не пізніше - до 60хв. Вечір - раніше 20-ї з Центру - 80+ хв. регулярно. Після 20-ї - 50 хв., не швидше.

о как!

жил в ирпене 5 лет в частном доме на пушкинской в 2000-2005 годах, в киев на работу (печерск, липки) ездил через стоянку по житомирке, шото около 30 км, в нормальном режиме мин 40, если чуть сильнее давить на гашетку - меньше 30

и то сетовал на убитое в дороге время и чрезмерный расход бенза

и это в практически любое время, пик/не пик

