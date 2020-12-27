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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:29
Frant написав: vitaliian написав:
В пригород который скоро станет центром Киева, когда в Киев переедет вся Украина.
Не смішіть.Пригород - або для простаків (яким не шкода щоденно витрачати 2-3 години життя на автокорки і 200-300 дол/міс на бензин та амортизацію автомобіля), або для вельми багатих людей, яким не треба щоденно їздити на роботу
.
Да, не варто співати про тих, хто працює дистанційно - їх аж 5 (п,ять) % населення. Можливо, меньше.
Мониторьте внимательнее пробки, софиевская борщаговка это ещё не весь пригород. С ирпеня/бучи на Хрещатик всегда меньше чем час времени на любом виде транспорта включая личное авто, (если не выезжать на варшавку). Житомирская трасса даже в понедельник относительно пустая (тягучка только в районе развязки Палладина). С трои или веника пробки в центр в разы длиннее.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:32
vitaliian написав:
..
Мониторьте внимательнее пробки, софиевская борщаговка это ещё не весь пригород. С ирпеня/бучи на Хрещатик всегда
меньше чем час времени на любом виде транспорта включая личное авто, (если не выезжать на варшавку). Житомирская трасса даже в понедельник относительно пустая (тягучка только в районе развязки Палладина).
я бы так не горячился. "Всегда"
У жителей Буч/Ирпеней со всеми "борщаговками" время с 23-до 6 утра в выходные почему-то называется "всегда"
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:37
Striker
Вам не повезло с соседями. Или наоборот. Если люди не смогли построить отношения, это вина обеих сторон. Если договориться не получилось и началась война, можно ее продолжить, например ходить стучать палкой в потолок до часа ночи, пока не придете к какому-то миру. Можно прекратить и уехать. Есть еще третий вариант - взять паузу.
Вы можете дорого сдать свою квартиру шумным арабам, которые живут общинами и ведут ночной образ жизни, а сами снять на эти деньги другую квартиру или дом.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:37
Striker написав:
Интересно, большинство местных на ветке живут в квартирах или в частных домах? Назрел вопрос, потому что уже реально достали соседи - со всех сторон дети и сверху с самого утра, часов в 6, уже начинается движ. Думаем продавать летом эту коробку (2к в 9-ке) и переезжать временно к родителям в частный дом в пригороде Днепра. И сразу будем мониторить рынок, чтобы найти нормальный вариант за адекватные деньги. Как думаете, в этом году не будет рискованно продавать? Не хочется потом попасть на взлёт цен на недвигу.
Дом очень тихий, нормальная завукоизоляция, люди вменяемые и дети воспитанные. Самому иногда неудобно, когда поздно ночью громко включен телевизор, музыка или в гостях шумная, темпераментная девушка.
На выходные в доме на даче, там уже можно отрываться по полной, никто никому не мешает. В Америке в многоквартирных домах звукоизоляция намного лучше, там звуки только с улицы.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:54
Striker написав:
Квартиру я больше никогда не буду рассматривать как жилье, только дом. Там, где я хочу купить, проблем с транспортом никаких и цены адекватные. Да, дома не новые, но если крыша целая и дом ухожен, то не вижу ничего такого страшного. Забор один раз поставил и забыл, снег не каждый день выпадает, траву можно и покосить, а огород держать минимум необходимого. В общем, как-то так.
На любителя. У меня на даче соседи живут там постоянно и в город не хотят вообще. Только по нужде - на работу, по магазинам и к детям. Мне же после долгого там сидения не хватает города - суеты, движухи, людей. Мне надо быть и там, и там, в зависимости от настоения. Я хоть и крестьянский сын, ноСам себя считаю городским теперь я,
Здесь моя работа, здесь мои друзья,
Но все так же ночью снится мне деревня,
Отпустить меня не хочет родина моя.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:57
vitaliian написав:
Мониторьте внимательнее пробки, софиевская борщаговка это ещё не весь пригород. С ирпеня/бучи на Хрещатик всегда меньше чем час времени на любом виде транспорта включая личное авто, (если не выезжать на варшавку). Житомирская трасса даже в понедельник относительно пустая (тягучка только в районе развязки Палладина). С трои или веника пробки в центр в разы длиннее.
Моніторинг протягом 2015-2021 років. Робочі дні. Напрямок - Центр центральний і назад.Ірпінь, район податкової академії
:
Ранок - виїзд о 6.45, не пізніше - до 60хв. Вечір - раніше 20-ї з Центру - 80+ хв. регулярно. Після 20-ї - 50 хв., не швидше.Соф.Борщагівка, Софія Мартинова
через нички з виїздом на окружну-проспект-швидкісний:
Ранок, не пізніше 7.10 - в Центр 45-50 хв.
Вечір - до 20-ї - можна і 1,5-2 години. Після 20-ї - 35+ хв.
Таке от. Користуйтесь.
Востаннє редагувалось stas_rst
в Пон 04 січ, 2021 12:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:59
sequence написав: vitaliian написав:
..
Мониторьте внимательнее пробки, софиевская борщаговка это ещё не весь пригород. С ирпеня/бучи на Хрещатик всегда
меньше чем час времени на любом виде транспорта включая личное авто, (если не выезжать на варшавку). Житомирская трасса даже в понедельник относительно пустая (тягучка только в районе развязки Палладина).
я бы так не горячился. "Всегда"
У жителей Буч/Ирпеней со всеми "борщаговками" время с 23-до 6 утра в выходные почему-то называется "всегда"
А я и не горячусь поскольку жил в вишневом и в ирпене могу их сравнить, до открытия новой трассы из ирпеня ездил через стоянку/гореничи потом по житомирской, ни разу в пробке не стоял. После открытия Азировым новой трассы в пробке стоял раза 4 вечером по дороге в Ирпень, из-за базара на ул. Подлесной и заблокированного им правого ряда. Из вишневого пробка на кольцевую была всегда сколько себя помню, а дальше как повезет.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:03
vitaliian написав:
А я и не горячусь поскольку жил в вишневом и в ирпене могу их сравнить, до открытия новой трассы из ирпеня ездил через стоянку/гореничи потом по житомирской, ни разу в пробке не стоял. После открытия Азировым новой трассы в пробке стоял раза 4 вечером по дороге в Ирпень, из-за базара на ул. Подлесной и заблокированного им правого ряда. Из вишневого пробка на кольцевую была всегда сколько себя помню, а дальше как повезет.
Ви жили тоді, коли не було відкрито "вікно" на "блRхи" і з березня 20-го усі масово пересіли на раритетні жигулі-москвичі-форди-фольци овер 20років+ внаслідок весняного локдауну . Машин в рази більше на цих напрямках. Траст мі, еврі дей ай філ зіс
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:06
Прохожий написав:
ЧС, промка и ипеня...
грустно .ля...
В перспективе поставил бы на Подол. Очень много промки, которую хорошо можно реализовать. 044 вышел очень неплохо, и как результат реализуют по 2куе за квадрат. Если Сага запряжет на набережной, то район перевоплотится
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:12
stas_rst написав:
Моніторинг протягом 2015-2021 років. Робочі дні.Ірпінь, район податкової академії
:
Ранок - виїзд о 6.45, не пізніше - до 60хв. Вечір - раніше 20-ї з Центру - 80+ хв. регулярно. Після 20-ї - 50 хв., не швидше.
о как!
жил в ирпене 5 лет в частном доме на пушкинской в 2000-2005 годах, в киев на работу (печерск, липки) ездил через стоянку по житомирке, шото около 30 км, в нормальном режиме мин 40, если чуть сильнее давить на гашетку - меньше 30
и то сетовал на убитое в дороге время и чрезмерный расход бенза
и это в практически любое время, пик/не пик
нда, тенденция пугающая, сейчас жить в том направлении и работать в центре вообще не вариант, ну или это надо себя ооочень не любить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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