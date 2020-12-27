Додано: Пон 04 січ, 2021 11:54

Striker написав: Квартиру я больше никогда не буду рассматривать как жилье, только дом. Там, где я хочу купить, проблем с транспортом никаких и цены адекватные. Да, дома не новые, но если крыша целая и дом ухожен, то не вижу ничего такого страшного. Забор один раз поставил и забыл, снег не каждый день выпадает, траву можно и покосить, а огород держать минимум необходимого. В общем, как-то так. Квартиру я больше никогда не буду рассматривать как жилье, только дом. Там, где я хочу купить, проблем с транспортом никаких и цены адекватные. Да, дома не новые, но если крыша целая и дом ухожен, то не вижу ничего такого страшного. Забор один раз поставил и забыл, снег не каждый день выпадает, траву можно и покосить, а огород держать минимум необходимого. В общем, как-то так.

На любителя. У меня на даче соседи живут там постоянно и в город не хотят вообще. Только по нужде - на работу, по магазинам и к детям. Мне же после долгого там сидения не хватает города - суеты, движухи, людей. Мне надо быть и там, и там, в зависимости от настоения. Я хоть и крестьянский сын, ноСам себя считаю городским теперь я,Здесь моя работа, здесь мои друзья,Но все так же ночью снится мне деревня,Отпустить меня не хочет родина моя.