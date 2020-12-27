плюсанул, к тому же подольский мост сильно изменит отношение к лб, например в районе горбачихи может появится очень недурственный массивчик
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:16
плюсанул, к тому же подольский мост сильно изменит отношение к лб, например в районе горбачихи может появится очень недурственный массивчик
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 04 січ, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:22
Вот поэтому центр будет только дорожать. Самые успешные, заработав, всегда будут перебираться ближе к центру. Это вопрос комфорта и качества жизни, времени, заботы о детях, престижа и понтов. У нас складывается модель успешных людей - престижная квартира + дом за городом. Очень важно, что такая модель становится привлекательной и для успешных, амбициозных малолеток. Со временем они усилят эту тенденцию. Вокруг Киева уже бум коттеджного строительства.
Для укропа свои 20 соток это генетика и святое.
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:30
Згоден повністю, у 2015-му саме з Пушкінської і збрив. Тепер малюю плани наступу ближче до Центра А вороги міняють ланшафти ... при тому - вночі і вручну
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:35
Я одно время отвык от украинских реалий и не мог понять, почему укропы в трафике и в пробках такие спокойные и заторможенные. Особенно молодые. А потом мне один малолетка объясняет, а какая мне разница приехать домой на 20 минут раньше или позже? Я попусту время в дороге и в
пробках не теряю - запилил в пути аудиокнигу и считай час по дороге домой провел за чтивом. Работа над собой. Дома на чтиво времени уже не трачу.
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:42
Striker
Вы имеете какое авто, что планируете выезжать на работу из Краснополья "без проблем"? Снег и гололедица на крутых спусках там расставят точки над "хо"
Для Влада442 уточните что бюджет покупки 25тыс от силы, а то и 23. И дом по метражу будет почти одинаков с квартирой,со старым газовым оборудованием и как правило требующим приличного косметического ремонта.
Соседка эта топающая откуда у Вас взялась над головой, она с 82года там живет, как дом построили, и раньше ноги контролировала, или купила квартиру недавно?
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:51
Об этом и речь. У меня есть коллеги, что так страдают, специально для них ввели "сдвинутый" рабочий день 8.00-17.00. Жалуются, что вовсе не все учебные заведения понимают их естественного желание отдать сонное чадо в 7-00. Притом, вечером все равно долго возвращаются домой, ибо таких сообразительных стало овердокуя.
Это нужно уметь вставать ночью (айм сорри, время до 7 утра я именую "ночью"), чтобы как-то умудриться "проскочить", затем вечером тянуться на выезд. В сравнении с этим моточасы и топливные расходы кажутся мелкими издержками
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:57
Из особняков в конче заспе в хрущи бабушатники на аресенальной
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:17
vitaliian
"Хрущ-бабушатник" на м.Арсенальній - коштує, як невеликий будинок в К.-Заспі. І це нормально.
Тому що територія біля м. Арсенальна - то є історичний центр столиці, а не якісь прикиєвські Єпеня чи окружна дорога з СТО, доляреками, селянами, повіями та іншими простаками та простачками.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 04 січ, 2021 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:41
Ночью я сплю, а если стучать палкой, то сбегутся все остальные соседи. Паузу брал, всё продолжалось без изменений. А сдать квартиру арабам, то меня потом весь дом бить будет)
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:47
Востаннє редагувалось Frant в Пон 04 січ, 2021 13:49, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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