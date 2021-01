Додано: Пон 04 січ, 2021 12:16

hume написав: В перспективе поставил бы на Подол. Очень много промки, которую хорошо можно реализовать. 044 вышел очень неплохо, и как результат реализуют по 2куе за квадрат. Если Сага запряжет на набережной, то район перевоплотится



плюсанул, к тому же подольский мост сильно изменит отношение к лб, например в районе горбачихи может появится очень недурственный массивчик

Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 04 січ, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.

