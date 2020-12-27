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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6109611061116112>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 81
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
2%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
23
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:16

  hume написав:В перспективе поставил бы на Подол. Очень много промки, которую хорошо можно реализовать. 044 вышел очень неплохо, и как результат реализуют по 2куе за квадрат. Если Сага запряжет на набережной, то район перевоплотится


плюсанул, к тому же подольский мост сильно изменит отношение к лб, например в районе горбачихи может появится очень недурственный массивчик
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 04 січ, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:22

  stas_rst написав:Ви жили тоді, коли не було відкрито "вікно" на "блRхи" і з березня 20-го усі масово пересіли на раритетні жигулі-москвичі-форди-фольци овер 20років+ внаслідок весняного локдауну . Машин в рази більше на цих напрямках. Траст мі, еврі дей ай філ зіс :)


Вот поэтому центр будет только дорожать. Самые успешные, заработав, всегда будут перебираться ближе к центру. Это вопрос комфорта и качества жизни, времени, заботы о детях, престижа и понтов. У нас складывается модель успешных людей - престижная квартира + дом за городом. Очень важно, что такая модель становится привлекательной и для успешных, амбициозных малолеток. Со временем они усилят эту тенденцию. Вокруг Киева уже бум коттеджного строительства.
Для укропа свои 20 соток это генетика и святое. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:30

  kingkongovets написав:о как!
жил в ирпене 5 лет в частном доме на пушкинской в 2000-2005 годах, в киев на работу (печерск, липки) ездил через стоянку по житомирке, шото около 30 км, в нормальном режиме мин 40, если чуть сильнее давить на гашетку - меньше 30 ...
сейчас жить в том направлении и работать в центре вообще не вариант, ну или это надо себя ооочень не любить

Згоден повністю, у 2015-му саме з Пушкінської і збрив. Тепер малюю плани наступу ближче до Центра :) А вороги міняють ланшафти ... при тому - вночі і вручну :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:35

  kingkongovets написав: сетовал на убитое в дороге время и чрезмерный расход бенза
и это в практически любое время, пик/не пик
нда, тенденция пугающая, сейчас жить в том направлении и работать в центре вообще не вариант, ну или это надо себя ооочень не любить


Я одно время отвык от украинских реалий и не мог понять, почему укропы в трафике и в пробках такие спокойные и заторможенные. Особенно молодые. А потом мне один малолетка объясняет, а какая мне разница приехать домой на 20 минут раньше или позже? Я попусту время в дороге и в
пробках не теряю - запилил в пути аудиокнигу и считай час по дороге домой провел за чтивом. Работа над собой. Дома на чтиво времени уже не трачу. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:42

Striker
Вы имеете какое авто, что планируете выезжать на работу из Краснополья "без проблем"? Снег и гололедица на крутых спусках там расставят точки над "хо"
Для Влада442 уточните что бюджет покупки 25тыс от силы, а то и 23. И дом по метражу будет почти одинаков с квартирой,со старым газовым оборудованием и как правило требующим приличного косметического ремонта.
Соседка эта топающая откуда у Вас взялась над головой, она с 82года там живет, как дом построили, и раньше ноги контролировала, или купила квартиру недавно?
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:51

  stas_rst написав:..
Ранок - виїзд о 6.45, ..
Ранок, не пізніше 7.10 - в Центр 45-50 хв.
..

Об этом и речь. У меня есть коллеги, что так страдают, специально для них ввели "сдвинутый" рабочий день 8.00-17.00. Жалуются, что вовсе не все учебные заведения понимают их естественного желание отдать сонное чадо в 7-00. Притом, вечером все равно долго возвращаются домой, ибо таких сообразительных стало овердокуя.
Это нужно уметь вставать ночью (айм сорри, время до 7 утра я именую "ночью"), чтобы как-то умудриться "проскочить", затем вечером тянуться на выезд. В сравнении с этим моточасы и топливные расходы кажутся мелкими издержками
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:57

  Libo написав:
  stas_rst написав:Ви жили тоді, коли не було відкрито "вікно" на "блRхи" і з березня 20-го усі масово пересіли на раритетні жигулі-москвичі-форди-фольци овер 20років+ внаслідок весняного локдауну . Машин в рази більше на цих напрямках. Траст мі, еврі дей ай філ зіс :)


Вот поэтому центр будет только дорожать. Самые успешные, заработав, всегда будут перебираться ближе к центру. Это вопрос комфорта и качества жизни, времени, заботы о детях, престижа и понтов. У нас складывается модель успешных людей - престижная квартира + дом за городом. Очень важно, что такая модель становится привлекательной и для успешных, амбициозных малолеток. Со временем они усилят эту тенденцию. Вокруг Киева уже бум коттеджного строительства.
Для укропа свои 20 соток это генетика и святое. :idea:

Из особняков в конче заспе в хрущи бабушатники на аресенальной
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:17

vitaliian

  vitaliian написав:Из особняков в конче заспе в хрущи бабушатники на аресенальной


"Хрущ-бабушатник" на м.Арсенальній - коштує, як невеликий будинок в К.-Заспі. І це нормально.
Тому що територія біля м. Арсенальна - то є історичний центр столиці, а не якісь прикиєвські Єпеня чи окружна дорога з СТО, доляреками, селянами, повіями та іншими простаками та простачками.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 04 січ, 2021 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:41

  Vlad442 написав:Вам не повезло с соседями. Или наоборот. Если люди не смогли построить отношения, это вина обеих сторон. Если договориться не получилось и началась война, можно ее продолжить, например ходить стучать палкой в потолок до часа ночи, пока не придете к какому-то миру. Можно прекратить и уехать. Есть еще третий вариант - взять паузу.
Вы можете дорого сдать свою квартиру шумным арабам, которые живут общинами и ведут ночной образ жизни, а сами снять на эти деньги другую квартиру или дом.

Ночью я сплю, а если стучать палкой, то сбегутся все остальные соседи. :mrgreen: Паузу брал, всё продолжалось без изменений. А сдать квартиру арабам, то меня потом весь дом бить будет)
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:47

:arrow:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 04 січ, 2021 13:49, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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