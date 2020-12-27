Додано: Пон 04 січ, 2021 12:35

kingkongovets написав: сетовал на убитое в дороге время и чрезмерный расход бенза

и это в практически любое время, пик/не пик

нда, тенденция пугающая, сейчас жить в том направлении и работать в центре вообще не вариант, ну или это надо себя ооочень не любить сетовал на убитое в дороге время и чрезмерный расход бензаи это в практически любое время, пик/не пикнда, тенденция пугающая, сейчас жить в том направлении и работать в центре вообще не вариант, ну или это надо себя ооочень не любить

Я одно время отвык от украинских реалий и не мог понять, почему укропы в трафике и в пробках такие спокойные и заторможенные. Особенно молодые. А потом мне один малолетка объясняет, а какая мне разница приехать домой на 20 минут раньше или позже? Я попусту время в дороге и впробках не теряю - запилил в пути аудиокнигу и считай час по дороге домой провел за чтивом. Работа над собой. Дома на чтиво времени уже не трачу.