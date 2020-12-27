плюсанул, к тому же подольский мост сильно изменит отношение к лб, например в районе горбачихи может появится очень недурственный массивчик
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:16
плюсанул, к тому же подольский мост сильно изменит отношение к лб, например в районе горбачихи может появится очень недурственный массивчик
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 04 січ, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:22
Вот поэтому центр будет только дорожать. Самые успешные, заработав, всегда будут перебираться ближе к центру. Это вопрос комфорта и качества жизни, времени, заботы о детях, престижа и понтов. У нас складывается модель успешных людей - престижная квартира + дом за городом. Очень важно, что такая модель становится привлекательной и для успешных, амбициозных малолеток. Со временем они усилят эту тенденцию. Вокруг Киева уже бум коттеджного строительства.
Для укропа свои 20 соток это генетика и святое.
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:30
Згоден повністю, у 2015-му саме з Пушкінської і збрив. Тепер малюю плани наступу ближче до Центра А вороги міняють ланшафти ... при тому - вночі і вручну
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:51
Об этом и речь. У меня есть коллеги, что так страдают, специально для них ввели "сдвинутый" рабочий день 8.00-17.00. Жалуются, что вовсе не все учебные заведения понимают их естественного желание отдать сонное чадо в 7-00. Притом, вечером все равно долго возвращаются домой, ибо таких сообразительных стало овердокуя.
Это нужно уметь вставать ночью (айм сорри, время до 7 утра я именую "ночью"), чтобы как-то умудриться "проскочить", затем вечером тянуться на выезд. В сравнении с этим моточасы и топливные расходы кажутся мелкими издержками
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:57
Из особняков в конче заспе в хрущи бабушатники на аресенальной
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:17
vitaliian
"Хрущ-бабушатник" на м.Арсенальній - коштує, як невеликий будинок в К.-Заспі. І це нормально.
Тому що територія біля м. Арсенальна - то є історичний центр столиці, а не якісь прикиєвські Єпеня чи окружна дорога з СТО, доляреками, селянами, повіями та іншими простаками та простачками.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 04 січ, 2021 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:41
Ночью я сплю, а если стучать палкой, то сбегутся все остальные соседи. Паузу брал, всё продолжалось без изменений. А сдать квартиру арабам, то меня потом весь дом бить будет)
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:48
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:05
Там, где ездят маршрутки - там ровные дороги) У родителей жены тоже ровная улица, 5 минут пешком до остановки и АТБ. А до моей работы меньше 10 минут оттуда на транспорте, с Паруса минут 30-40. В том же районе и хотим взять. Как пример, соседи там продают как раз за 25к, как 3к квартира + летняя кухня и 2 гаража. Но да, надо с котлом повозиться и хоть какой-то ремонт сделать.
Соседка эта уже всю жизнь тут, но за 4 года жизни здесь мы начали слышать её только последний год, до этого было всё спокойно. Может уже на старость проблемы начались, просто мы себя тоже тихо вели, музыку только изредка негромко включали днём. Хотя, родители жены тут жили 20 лет назад и рассказали, что и раньше тут всех было слышно. Но чтобы именно вот так долбить пятками по полу - такого не было. На мой вопрос ей, нельзя ли как-то потише ходить, ответ: "Вы не слышали, как другие соседи гупают". О чём тут можно говорить?
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:45
иногда кажется что-то со мной не так, не хочется ни в центр, ни машину модную. а вот красивый домик у леса и яблоньки с виноградом - сразу находит отклик в сердце. это что такое вабще
главное оружие рашистов - ложь
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