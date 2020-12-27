Додано: Пон 04 січ, 2021 14:05

барабашов написав: Вы имеете какое авто, что планируете выезжать на работу из Краснополья "без проблем"? Снег и гололедица на крутых спусках там расставят точки над "хо"

Для Влада442 уточните что бюджет покупки 25тыс от силы, а то и 23. И дом по метражу будет почти одинаков с квартирой,со старым газовым оборудованием и как правило требующим приличного косметического ремонта.

Соседка эта топающая откуда у Вас взялась над головой, она с 82года там живет, как дом построили, и раньше ноги контролировала, или купила квартиру недавно? Вы имеете какое авто, что планируете выезжать на работу из Краснополья "без проблем"? Снег и гололедица на крутых спусках там расставят точки над "хо"Для Влада442 уточните что бюджет покупки 25тыс от силы, а то и 23. И дом по метражу будет почти одинаков с квартирой,со старым газовым оборудованием и как правило требующим приличного косметического ремонта.Соседка эта топающая откуда у Вас взялась над головой, она с 82года там живет, как дом построили, и раньше ноги контролировала, или купила квартиру недавно?

Там, где ездят маршрутки - там ровные дороги) У родителей жены тоже ровная улица, 5 минут пешком до остановки и АТБ. А до моей работы меньше 10 минут оттуда на транспорте, с Паруса минут 30-40. В том же районе и хотим взять. Как пример, соседи там продают как раз за 25к, как 3к квартира + летняя кухня и 2 гаража. Но да, надо с котлом повозиться и хоть какой-то ремонт сделать.Соседка эта уже всю жизнь тут, но за 4 года жизни здесь мы начали слышать её только последний год, до этого было всё спокойно. Может уже на старость проблемы начались, просто мы себя тоже тихо вели, музыку только изредка негромко включали днём. Хотя, родители жены тут жили 20 лет назад и рассказали, что и раньше тут всех было слышно. Но чтобы именно вот так долбить пятками по полу - такого не было. На мой вопрос ей, нельзя ли как-то потише ходить, ответ: "Вы не слышали, как другие соседи гупают". О чём тут можно говорить?