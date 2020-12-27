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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6109611061116112>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 81
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
2%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
23
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:16

  hume написав:В перспективе поставил бы на Подол. Очень много промки, которую хорошо можно реализовать. 044 вышел очень неплохо, и как результат реализуют по 2куе за квадрат. Если Сага запряжет на набережной, то район перевоплотится


плюсанул, к тому же подольский мост сильно изменит отношение к лб, например в районе горбачихи может появится очень недурственный массивчик
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 04 січ, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:22

  stas_rst написав:Ви жили тоді, коли не було відкрито "вікно" на "блRхи" і з березня 20-го усі масово пересіли на раритетні жигулі-москвичі-форди-фольци овер 20років+ внаслідок весняного локдауну . Машин в рази більше на цих напрямках. Траст мі, еврі дей ай філ зіс :)


Вот поэтому центр будет только дорожать. Самые успешные, заработав, всегда будут перебираться ближе к центру. Это вопрос комфорта и качества жизни, времени, заботы о детях, престижа и понтов. У нас складывается модель успешных людей - престижная квартира + дом за городом. Очень важно, что такая модель становится привлекательной и для успешных, амбициозных малолеток. Со временем они усилят эту тенденцию. Вокруг Киева уже бум коттеджного строительства.
Для укропа свои 20 соток это генетика и святое. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:30

  kingkongovets написав:о как!
жил в ирпене 5 лет в частном доме на пушкинской в 2000-2005 годах, в киев на работу (печерск, липки) ездил через стоянку по житомирке, шото около 30 км, в нормальном режиме мин 40, если чуть сильнее давить на гашетку - меньше 30 ...
сейчас жить в том направлении и работать в центре вообще не вариант, ну или это надо себя ооочень не любить

Згоден повністю, у 2015-му саме з Пушкінської і збрив. Тепер малюю плани наступу ближче до Центра :) А вороги міняють ланшафти ... при тому - вночі і вручну :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:51

  stas_rst написав:..
Ранок - виїзд о 6.45, ..
Ранок, не пізніше 7.10 - в Центр 45-50 хв.
..

Об этом и речь. У меня есть коллеги, что так страдают, специально для них ввели "сдвинутый" рабочий день 8.00-17.00. Жалуются, что вовсе не все учебные заведения понимают их естественного желание отдать сонное чадо в 7-00. Притом, вечером все равно долго возвращаются домой, ибо таких сообразительных стало овердокуя.
Это нужно уметь вставать ночью (айм сорри, время до 7 утра я именую "ночью"), чтобы как-то умудриться "проскочить", затем вечером тянуться на выезд. В сравнении с этим моточасы и топливные расходы кажутся мелкими издержками
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:57

  Libo написав:
  stas_rst написав:Ви жили тоді, коли не було відкрито "вікно" на "блRхи" і з березня 20-го усі масово пересіли на раритетні жигулі-москвичі-форди-фольци овер 20років+ внаслідок весняного локдауну . Машин в рази більше на цих напрямках. Траст мі, еврі дей ай філ зіс :)


Вот поэтому центр будет только дорожать. Самые успешные, заработав, всегда будут перебираться ближе к центру. Это вопрос комфорта и качества жизни, времени, заботы о детях, престижа и понтов. У нас складывается модель успешных людей - престижная квартира + дом за городом. Очень важно, что такая модель становится привлекательной и для успешных, амбициозных малолеток. Со временем они усилят эту тенденцию. Вокруг Киева уже бум коттеджного строительства.
Для укропа свои 20 соток это генетика и святое. :idea:

Из особняков в конче заспе в хрущи бабушатники на аресенальной
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:17

vitaliian

  vitaliian написав:Из особняков в конче заспе в хрущи бабушатники на аресенальной


"Хрущ-бабушатник" на м.Арсенальній - коштує, як невеликий будинок в К.-Заспі. І це нормально.
Тому що територія біля м. Арсенальна - то є історичний центр столиці, а не якісь прикиєвські Єпеня чи окружна дорога з СТО, доляреками, селянами, повіями та іншими простаками та простачками.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 04 січ, 2021 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:41

  Vlad442 написав:Вам не повезло с соседями. Или наоборот. Если люди не смогли построить отношения, это вина обеих сторон. Если договориться не получилось и началась война, можно ее продолжить, например ходить стучать палкой в потолок до часа ночи, пока не придете к какому-то миру. Можно прекратить и уехать. Есть еще третий вариант - взять паузу.
Вы можете дорого сдать свою квартиру шумным арабам, которые живут общинами и ведут ночной образ жизни, а сами снять на эти деньги другую квартиру или дом.

Ночью я сплю, а если стучать палкой, то сбегутся все остальные соседи. :mrgreen: Паузу брал, всё продолжалось без изменений. А сдать квартиру арабам, то меня потом весь дом бить будет)
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:48

  vitaliian написав:Из особняков в конче заспе в хрущи бабушатники на аресенальной


Мы, владельцы особняков, в бабушатниках в Киеве не проживаем. Мы живем в добротном и современном жилье. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:05

  барабашов написав:Вы имеете какое авто, что планируете выезжать на работу из Краснополья "без проблем"? Снег и гололедица на крутых спусках там расставят точки над "хо"
Для Влада442 уточните что бюджет покупки 25тыс от силы, а то и 23. И дом по метражу будет почти одинаков с квартирой,со старым газовым оборудованием и как правило требующим приличного косметического ремонта.
Соседка эта топающая откуда у Вас взялась над головой, она с 82года там живет, как дом построили, и раньше ноги контролировала, или купила квартиру недавно?

Там, где ездят маршрутки - там ровные дороги) У родителей жены тоже ровная улица, 5 минут пешком до остановки и АТБ. А до моей работы меньше 10 минут оттуда на транспорте, с Паруса минут 30-40. В том же районе и хотим взять. Как пример, соседи там продают как раз за 25к, как 3к квартира + летняя кухня и 2 гаража. Но да, надо с котлом повозиться и хоть какой-то ремонт сделать.
Соседка эта уже всю жизнь тут, но за 4 года жизни здесь мы начали слышать её только последний год, до этого было всё спокойно. Может уже на старость проблемы начались, просто мы себя тоже тихо вели, музыку только изредка негромко включали днём. Хотя, родители жены тут жили 20 лет назад и рассказали, что и раньше тут всех было слышно. Но чтобы именно вот так долбить пятками по полу - такого не было. На мой вопрос ей, нельзя ли как-то потише ходить, ответ: "Вы не слышали, как другие соседи гупают". О чём тут можно говорить?
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:45

  Libo написав:Самые успешные, заработав, всегда будут перебираться ближе к центру. Это вопрос комфорта и качества жизни, времени, заботы о детях, престижа и понтов.


иногда кажется что-то со мной не так, не хочется ни в центр, ни машину модную. а вот красивый домик у леса и яблоньки с виноградом - сразу находит отклик в сердце. это что такое вабще
главное оружие рашистов - ложь
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