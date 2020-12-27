Додано: Пон 04 січ, 2021 15:06

Прохожий написав: так может быть нужно начать с себя?) так может быть нужно начать с себя?)

Ключевое слово "негромко" и "днём". Не в 6 утра и не в 11 ночи. Тоже думал, что возможно в этом может быть причина, но мне никто никаких претензий не предъявлял, также я недели 3 специально не включал вообще, ничего не поменялось. Было как-то полтора года назад, что в обед в рабочий день что-то делал по стройке, она позвонила и попросила 2 часа не шуметь, чтоб ребёнок поспал. Я конечно же пошёл навстречу. Теперь в благодарность мне вот это. И сейчас у меня полная тишина, когда ребёнок спит. Может стоит пошуметь в это время? Потому что у меня только одно мнение сложилось, что сверху живут люди, которым пофиг на остальных, но когда им что-то надо, то они сразу же кипишуют. Наверное, так и сделаю в следующий раз.