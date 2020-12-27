RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6109611061116112

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 81
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
2%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
23
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:45

  hume написав:
  Прохожий написав:
  remark написав:Перспективні забудови КРЖН:
https://youtu.be/bbvu8sIYWNQ

ЧС, промка и ипеня...
грустно .ля...

В перспективе поставил бы на Подол. Очень много промки, которую хорошо можно реализовать. 044 вышел очень неплохо, и как результат реализуют по 2куе за квадрат. Если Сага запряжет на набережной, то район перевоплотится

мэйби...
но не ранее чем через 10-15 лет когда там все построится и обживется
на данный момент инфраструктуры 0, ну кроме строящегося моста)
проезжал мимо стройки Оазиса, опоры моста находятся ВНУТРИ забора стройплощадки, это будет реальный АД

кстати у Саги с набережной не все так просто, есть много проблем...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 12013
З нами з: 05.06.13
Подякував: 615 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Striker написав:Соседка эта уже всю жизнь тут, но за 4 года жизни здесь мы начали слышать её только последний год, до этого было всё спокойно. Может уже на старость проблемы начались, просто мы себя тоже тихо вели, музыку только изредка негромко включали днём.

так может быть нужно начать с себя?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 12013
З нами з: 05.06.13
Подякував: 615 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:57

  Прохожий написав:
  Striker написав:Соседка эта уже всю жизнь тут, но за 4 года жизни здесь мы начали слышать её только последний год, до этого было всё спокойно. Может уже на старость проблемы начались, просто мы себя тоже тихо вели, музыку только изредка негромко включали днём.

так может быть нужно начать с себя?)


да, да, затаиться, и даже днём не подавать виду что ты дома.
baraka
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 09.10.12
Подякував: 689 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:02

  trololo написав:а вот красивый домик у леса и яблоньки с виноградом - сразу находит отклик в сердце. это что такое вабще

це, дідусю, старість ... в/до землі тягне :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 27.02.19
Подякував: 382 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:06

  Прохожий написав:так может быть нужно начать с себя?)

Ключевое слово "негромко" и "днём". Не в 6 утра и не в 11 ночи. Тоже думал, что возможно в этом может быть причина, но мне никто никаких претензий не предъявлял, также я недели 3 специально не включал вообще, ничего не поменялось. Было как-то полтора года назад, что в обед в рабочий день что-то делал по стройке, она позвонила и попросила 2 часа не шуметь, чтоб ребёнок поспал. Я конечно же пошёл навстречу. Теперь в благодарность мне вот это. И сейчас у меня полная тишина, когда ребёнок спит. Может стоит пошуметь в это время? Потому что у меня только одно мнение сложилось, что сверху живут люди, которым пофиг на остальных, но когда им что-то надо, то они сразу же кипишуют. Наверное, так и сделаю в следующий раз.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1380
З нами з: 15.02.20
Подякував: 182 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:18

  Striker написав:
  Прохожий написав:так может быть нужно начать с себя?)

Ключевое слово "негромко" и "днём". Не в 6 утра и не в 11 ночи. Тоже думал, что возможно в этом может быть причина, но мне никто никаких претензий не предъявлял, также я недели 3 специально не включал вообще, ничего не поменялось. Было как-то полтора года назад, что в обед в рабочий день что-то делал по стройке, она позвонила и попросила 2 часа не шуметь, чтоб ребёнок поспал. Я конечно же пошёл навстречу. Теперь в благодарность мне вот это. И сейчас у меня полная тишина, когда ребёнок спит. Может стоит пошуметь в это время? Потому что у меня только одно мнение сложилось, что сверху живут люди, которым пофиг на остальных, но когда им что-то надо, то они сразу же кипишуют. Наверное, так и сделаю в следующий раз.

ключевое слово "мы себя тоже тихо вели")))

вот видите, коммуникация возможна
попробуйте и вы позвонить и обсудить положение вещей)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 12013
З нами з: 05.06.13
Подякував: 615 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6109611061116112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3328771
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 233064
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20563
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92145)
04.01.2021 15:21
Кінто (183)
04.01.2021 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.