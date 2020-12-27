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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:45
hume написав: Прохожий написав:
ЧС, промка и ипеня...
грустно .ля...
В перспективе поставил бы на Подол. Очень много промки, которую хорошо можно реализовать. 044 вышел очень неплохо, и как результат реализуют по 2куе за квадрат. Если Сага запряжет на набережной, то район перевоплотится
мэйби...
но не ранее чем через 10-15 лет когда там все построится и обживется
на данный момент инфраструктуры 0, ну кроме строящегося моста)
проезжал мимо стройки Оазиса, опоры моста находятся ВНУТРИ забора стройплощадки, это будет реальный АД
кстати у Саги с набережной не все так просто, есть много проблем...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:50
Striker написав:
Соседка эта уже всю жизнь тут, но за 4 года жизни здесь мы начали слышать её только последний го
д, до этого было всё спокойно. Может уже на старость проблемы начались, просто мы себя тоже тихо вели, музыку только изредка негромко включали днём
.
так может быть нужно начать с себя?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:57
Прохожий написав: Striker написав:
Соседка эта уже всю жизнь тут, но за 4 года жизни здесь мы начали слышать её только последний го
д, до этого было всё спокойно. Может уже на старость проблемы начались, просто мы себя тоже тихо вели, музыку только изредка негромко включали днём
.
так может быть нужно начать с себя?)
да, да, затаиться, и даже днём не подавать виду что ты дома.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:02
trololo написав:
а вот красивый домик у леса и яблоньки с виноградом - сразу находит отклик в сердце. это что такое вабще
це, дідусю, старість ... в/до землі тягне
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:06
Прохожий написав:
так может быть нужно начать с себя?)
Ключевое слово "негромко" и "днём". Не в 6 утра и не в 11 ночи. Тоже думал, что возможно в этом может быть причина, но мне никто никаких претензий не предъявлял, также я недели 3 специально не включал вообще, ничего не поменялось. Было как-то полтора года назад, что в обед в рабочий день что-то делал по стройке, она позвонила и попросила 2 часа не шуметь, чтоб ребёнок поспал. Я конечно же пошёл навстречу. Теперь в благодарность мне вот это. И сейчас у меня полная тишина, когда ребёнок спит. Может стоит пошуметь в это время? Потому что у меня только одно мнение сложилось, что сверху живут люди, которым пофиг на остальных, но когда им что-то надо, то они сразу же кипишуют. Наверное, так и сделаю в следующий раз.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:18
Striker написав: Прохожий написав:
так может быть нужно начать с себя?)
Ключевое слово "негромко" и "днём". Не в 6 утра и не в 11 ночи. Тоже думал, что возможно в этом может быть причина, но мне никто никаких претензий не предъявлял, также я недели 3 специально не включал вообще, ничего не поменялось. Было как-то полтора года назад, что в обед в рабочий день что-то делал по стройке, она позвонила и попросила
2 часа не шуметь, чтоб ребёнок поспал. Я конечно же пошёл навстречу. Теперь в благодарность мне вот это. И сейчас у меня полная тишина, когда ребёнок спит. Может стоит пошуметь в это время? Потому что у меня только одно мнение сложилось, что сверху живут люди, которым пофиг на остальных, но когда им что-то надо, то они сразу же кипишуют. Наверное, так и сделаю в следующий раз.
ключевое слово "мы себя тоже тихо вели")))
вот видите, коммуникация возможна
попробуйте и вы позвонить и обсудить положение вещей)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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