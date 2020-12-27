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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6110611161126113>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 81
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
2%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
23
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:02

  trololo написав:а вот красивый домик у леса и яблоньки с виноградом - сразу находит отклик в сердце. это что такое вабще

це, дідусю, старість ... в/до землі тягне :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:06

  Прохожий написав:так может быть нужно начать с себя?)

Ключевое слово "негромко" и "днём". Не в 6 утра и не в 11 ночи. Тоже думал, что возможно в этом может быть причина, но мне никто никаких претензий не предъявлял, также я недели 3 специально не включал вообще, ничего не поменялось. Было как-то полтора года назад, что в обед в рабочий день что-то делал по стройке, она позвонила и попросила 2 часа не шуметь, чтоб ребёнок поспал. Я конечно же пошёл навстречу. Теперь в благодарность мне вот это. И сейчас у меня полная тишина, когда ребёнок спит. Может стоит пошуметь в это время? Потому что у меня только одно мнение сложилось, что сверху живут люди, которым пофиг на остальных, но когда им что-то надо, то они сразу же кипишуют. Наверное, так и сделаю в следующий раз.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:18

  Striker написав:
  Прохожий написав:так может быть нужно начать с себя?)

Ключевое слово "негромко" и "днём". Не в 6 утра и не в 11 ночи. Тоже думал, что возможно в этом может быть причина, но мне никто никаких претензий не предъявлял, также я недели 3 специально не включал вообще, ничего не поменялось. Было как-то полтора года назад, что в обед в рабочий день что-то делал по стройке, она позвонила и попросила 2 часа не шуметь, чтоб ребёнок поспал. Я конечно же пошёл навстречу. Теперь в благодарность мне вот это. И сейчас у меня полная тишина, когда ребёнок спит. Может стоит пошуметь в это время? Потому что у меня только одно мнение сложилось, что сверху живут люди, которым пофиг на остальных, но когда им что-то надо, то они сразу же кипишуют. Наверное, так и сделаю в следующий раз.

ключевое слово "мы себя тоже тихо вели")))

вот видите, коммуникация возможна
попробуйте и вы позвонить и обсудить положение вещей)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:35

  kingkongovets написав:
  stas_rst написав:Моніторинг протягом 2015-2021 років. Робочі дні.
Ірпінь, район податкової академії:
Ранок - виїзд о 6.45, не пізніше - до 60хв. Вечір - раніше 20-ї з Центру - 80+ хв. регулярно. Після 20-ї - 50 хв., не швидше.


о как!
жил в ирпене 5 лет в частном доме на пушкинской в 2000-2005 годах, в киев на работу (печерск, липки) ездил через стоянку по житомирке, шото около 30 км, в нормальном режиме мин 40, если чуть сильнее давить на гашетку - меньше 30
и то сетовал на убитое в дороге время и чрезмерный расход бенза
и это в практически любое время, пик/не пик
нда, тенденция пугающая, сейчас жить в том направлении и работать в центре вообще не вариант, ну или это надо себя ооочень не любить


А зачем работать в центре? Это же 2021 год на носу как бы
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:36

  Sidus написав:зачем работать в центре?

Щоб заробляти пристойні гроші.
В передмістях Києва - чомусь платять меньше.
А в райцентрах і селах - ще меньше.
Є така закономірність.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:41

  Sidus написав:А зачем работать в центре?

зачем вообще работать? купил биткоин или теслу, и сидишь бамбук куришь, хоть в центре, хоть в пригороде
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:42

посоветуйте как правильно выбрать керамогранит, чтобы дети бошки не поразбивали потом? много какой щупал, очень нравится полированный, но этоже жесть? или норм?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:51

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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:55

  Frant написав:
  Sidus написав:зачем работать в центре?

Щоб заробляти пристойні гроші.
В передмістях Києва - чомусь платять меньше.
А в райцентрах і селах - ще меньше.
Є така закономірність.


Я не говорю про села, а про конкретно центр Киева.
Мёдом там помазано что ли?
Если у компании офис где-то не в центре, то это не значит, что платят там меньше, чем в центре. Офис должен быть там, где удобно, а не в центре
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:57

  trololo написав:посоветуйте как правильно выбрать керамогранит, чтобы дети бошки не поразбивали потом? много какой щупал, очень нравится полированный, но этоже жесть? или норм?

если бегать по нему мокрыми ногами, то любая глянцевая(?) полировка сродни катастрофе и смэртовбывству. Единственное преимущество - легко оттирается. Невозможно отполировать как коки у кота и чтобы не скользила. Для напольных покрытий с подобными рисками берите anti-slip покрытия, лучше неглазурированые
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