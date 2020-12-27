Додано: Пон 04 січ, 2021 16:27

Прохожий написав: ключевое слово "мы себя тоже тихо вели")))



вот видите, коммуникация возможна

попробуйте и вы позвонить и обсудить положение вещей) ключевое слово "мы себя тоже тихо вели")))вот видите, коммуникация возможнапопробуйте и вы позвонить и обсудить положение вещей)

А я не звонил и не пытался, как Вы думаете? Или мне по-приколу тут вываливать свои проблемы? Человек не понимает и не говорит почему она (оно) это делает. Если логически подумать, то человек просто в неадеквате. Такое же тоже бывает, правильно? А я в свою очередь не хочу больше тратить время и нервы на тупых и неадекватных людей. Для себя решил, что жить в окружении таких людей не хочу, и что все многоквартирные дома - зло, за очень редким исключением. Вот мне люди немного подсказали, на какие аспекты обратить внимание и к чему готовиться при переезде в дом. За что я им благодарен. Поменять газовый котёл в доме куда проще, чем договориться с неадекватными соседями.