Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Щоб заробляти пристойні гроші. В передмістях Києва - чомусь платять меньше. А в райцентрах і селах - ще меньше. Є така закономірність.
Я не говорю про села, а про конкретно центр Киева. Мёдом там помазано что ли? Если у компании офис где-то не в центре, то это не значит, что платят там меньше, чем в центре. Офис должен быть там, где удобно, а не в центре
в Н.Петровцах йолки в огнях и фасады в гирляндах.Из космоса видно
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Прохожий написав:ключевое слово "мы себя тоже тихо вели")))
вот видите, коммуникация возможна попробуйте и вы позвонить и обсудить положение вещей)
А я не звонил и не пытался, как Вы думаете? Или мне по-приколу тут вываливать свои проблемы? Человек не понимает и не говорит почему она (оно) это делает. Если логически подумать, то человек просто в неадеквате. Такое же тоже бывает, правильно? А я в свою очередь не хочу больше тратить время и нервы на тупых и неадекватных людей. Для себя решил, что жить в окружении таких людей не хочу, и что все многоквартирные дома - зло, за очень редким исключением. Вот мне люди немного подсказали, на какие аспекты обратить внимание и к чему готовиться при переезде в дом. За что я им благодарен. Поменять газовый котёл в доме куда проще, чем договориться с неадекватными соседями.
Востаннє редагувалось Striker в Пон 04 січ, 2021 16:29, всього редагувалось 2 разів.
Sidus написав:Если у компании офис где-то не в центре, то это не значит, что платят там меньше, чем в центре. Офис должен быть там, где удобно, а не в центре
если у компании офис в центре - значит она готова платить высокую аренду - а значит и готова платить высокую зп
Иногда наоборот офис в центре, все деньги идут на аренду, а на зарплаты нет. Хозяину тоже хочется заработать, а офис в центре вопрос престижа, как и гелик который везёт его с водителем за 1,5 км от дома и обратно. Да целый гелик с водителем. А те что 30 км от центра платят достойно, потому что кто ж туда поедет на работу за 5 копеек?
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$