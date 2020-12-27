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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6110611161126113

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 81
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
2%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
23
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:58

  Sidus написав:
  Frant написав:
  Sidus написав:зачем работать в центре?

Щоб заробляти пристойні гроші.
В передмістях Києва - чомусь платять меньше.
А в райцентрах і селах - ще меньше.
Є така закономірність.


Я не говорю про села, а про конкретно центр Киева.
Мёдом там помазано что ли?
Если у компании офис где-то не в центре, то это не значит, что платят там меньше, чем в центре. Офис должен быть там, где удобно, а не в центре

за Окружною життя нема, запам"ятайте цей твіт
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:07

  Sidus написав:Если у компании офис где-то не в центре, то это не значит, что платят там меньше, чем в центре. Офис должен быть там, где удобно, а не в центре

если у компании офис в центре - значит она готова платить высокую аренду - а значит и готова платить высокую зп
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:за Окружною життя нема
в Н.Петровцах йолки в огнях и фасады в гирляндах.Из космоса видно :D
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Головні офіси яких компаній - розташовані в райцентрах?
Які - в селах?
навскид для йогуртів :D
https://www.vetropack.ua/uk/vetropack/o ... /kontakti/
http://obmol.com.ua/kontaktu.php
https://kagma.ua/контакти/
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:27

  Прохожий написав:ключевое слово "мы себя тоже тихо вели")))

вот видите, коммуникация возможна
попробуйте и вы позвонить и обсудить положение вещей)

А я не звонил и не пытался, как Вы думаете? Или мне по-приколу тут вываливать свои проблемы? Человек не понимает и не говорит почему она (оно) это делает. Если логически подумать, то человек просто в неадеквате. Такое же тоже бывает, правильно? А я в свою очередь не хочу больше тратить время и нервы на тупых и неадекватных людей. Для себя решил, что жить в окружении таких людей не хочу, и что все многоквартирные дома - зло, за очень редким исключением. Вот мне люди немного подсказали, на какие аспекты обратить внимание и к чему готовиться при переезде в дом. За что я им благодарен. Поменять газовый котёл в доме куда проще, чем договориться с неадекватными соседями.
Востаннє редагувалось Striker в Пон 04 січ, 2021 16:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:28

  4e4ensxe написав:
  Sidus написав:Если у компании офис где-то не в центре, то это не значит, что платят там меньше, чем в центре. Офис должен быть там, где удобно, а не в центре

если у компании офис в центре - значит она готова платить высокую аренду - а значит и готова платить высокую зп

Иногда наоборот офис в центре, все деньги идут на аренду, а на зарплаты нет. Хозяину тоже хочется заработать, а офис в центре вопрос престижа, как и гелик который везёт его с водителем за 1,5 км от дома и обратно. Да целый гелик с водителем. А те что 30 км от центра платят достойно, потому что кто ж туда поедет на работу за 5 копеек?
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