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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6111611261136114>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 81
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
2%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
23
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:58

  Sidus написав:
  Frant написав:
  Sidus написав:зачем работать в центре?

Щоб заробляти пристойні гроші.
В передмістях Києва - чомусь платять меньше.
А в райцентрах і селах - ще меньше.
Є така закономірність.


Я не говорю про села, а про конкретно центр Киева.
Мёдом там помазано что ли?
Если у компании офис где-то не в центре, то это не значит, что платят там меньше, чем в центре. Офис должен быть там, где удобно, а не в центре

за Окружною життя нема, запам"ятайте цей твіт
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:07

  Sidus написав:Если у компании офис где-то не в центре, то это не значит, что платят там меньше, чем в центре. Офис должен быть там, где удобно, а не в центре

если у компании офис в центре - значит она готова платить высокую аренду - а значит и готова платить высокую зп
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:за Окружною життя нема
в Н.Петровцах йолки в огнях и фасады в гирляндах.Из космоса видно :D
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Головні офіси яких компаній - розташовані в райцентрах?
Які - в селах?
навскид для йогуртів :D
https://www.vetropack.ua/uk/vetropack/o ... /kontakti/
http://obmol.com.ua/kontaktu.php
https://kagma.ua/контакти/
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:27

  Прохожий написав:ключевое слово "мы себя тоже тихо вели")))

вот видите, коммуникация возможна
попробуйте и вы позвонить и обсудить положение вещей)

А я не звонил и не пытался, как Вы думаете? Или мне по-приколу тут вываливать свои проблемы? Человек не понимает и не говорит почему она (оно) это делает. Если логически подумать, то человек просто в неадеквате. Такое же тоже бывает, правильно? А я в свою очередь не хочу больше тратить время и нервы на тупых и неадекватных людей. Для себя решил, что жить в окружении таких людей не хочу, и что все многоквартирные дома - зло, за очень редким исключением. Вот мне люди немного подсказали, на какие аспекты обратить внимание и к чему готовиться при переезде в дом. За что я им благодарен. Поменять газовый котёл в доме куда проще, чем договориться с неадекватными соседями.
Востаннє редагувалось Striker в Пон 04 січ, 2021 16:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:28

  4e4ensxe написав:
  Sidus написав:Если у компании офис где-то не в центре, то это не значит, что платят там меньше, чем в центре. Офис должен быть там, где удобно, а не в центре

если у компании офис в центре - значит она готова платить высокую аренду - а значит и готова платить высокую зп

Иногда наоборот офис в центре, все деньги идут на аренду, а на зарплаты нет. Хозяину тоже хочется заработать, а офис в центре вопрос престижа, как и гелик который везёт его с водителем за 1,5 км от дома и обратно. Да целый гелик с водителем. А те что 30 км от центра платят достойно, потому что кто ж туда поедет на работу за 5 копеек?
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:58

  vitaliian написав:
  4e4ensxe написав:
  Sidus написав:Если у компании офис где-то не в центре, то это не значит, что платят там меньше, чем в центре. Офис должен быть там, где удобно, а не в центре

если у компании офис в центре - значит она готова платить высокую аренду - а значит и готова платить высокую зп

Иногда наоборот офис в центре, все деньги идут на аренду, а на зарплаты нет. Хозяину тоже хочется заработать, а офис в центре вопрос престижа, как и гелик который везёт его с водителем за 1,5 км от дома и обратно. Да целый гелик с водителем. А те что 30 км от центра платят достойно, потому что кто ж туда поедет на работу за 5 копеек?


Я теж не розумію чому зараз 6 бізнес-центрів будується біля олімпійської, а не в полях Погребів. Проміняли природу і Десну на загазований нікому не потрібний центр. Мабудь цей форум не читають.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:10

а что - кого то насильно заставляют жить и работать в центре?
в чем смысл этой рефлексии?
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:11

  Первый написав:
Я теж не розумію чому зараз 6 бізнес-центрів будується біля олімпійської, а не в полях Погребів. Проміняли природу і Десну на загазований нікому не потрібний центр. Мабудь цей форум не читають.

теж не розумію.
для чого ходити в офіс, якщо можна:
1. працювати віддалено
2. не працювати, а отримувати кешфлоу
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Я теж не розумію чому зараз 6 бізнес-центрів будується біля олімпійської, а не в полях Погребів. Проміняли природу і Десну на загазований нікому не потрібний центр. Мабудь цей форум не читають.

думаю виталиан со свими знаниями то вместо флудера на форуме мог бы быть консультантом по подбору офиса, владельцы бизнеса будут стоять в очереди к такому эксперту
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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