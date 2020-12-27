нищеброды рефлексируют просто так, без смысла)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:15
нищеброды рефлексируют просто так, без смысла)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:41
Динамика цен жилого строительства за 11 месяцев 2020-го. Мой пламенный привет растишкам-перекупщикам - с нынешними скоростями застройщиков, увеличение готовности не поспевает за потерей долларовой стоимости. Глядите не передержите (хотя по факту - уже, а что будет дальше - думайте сами, беря во внимание наглядный тренд)
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:46
Люблю статистику - очень помогает в жизни. Распечатать этот график на плотном картоне (а лучше на пластике) и в ОП Файны и Юнита с ним. И по мордасам их этим графиком, по мордасам.
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:50
Хватит ворчать. Файна и Юнит уже внутри этой статистики. Поэтому если им в индивидуальном порядке удалось удержать долларовую цену, значит кто-то другой просел еще сильнее. Просто вы, сейлзы, любите тащить сюда только примеры "успеха"
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:52
Яким чином текст пов’язаний з графіком?
Чергове підтвердження нерозуміння Вами того що перепрощуєте.
Всім процвітання!
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:54
Не с нашими людьми. Они костьми лягут но не дадут освоить берег. Будут рассказывать про обитающих там краснокнижных эльфов и осеннюю стоянку перелетных птиц.
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:57
Ваша некомпетентность - это ваша проблема. Текст не просто связан с графиком, а содержит очевидную практическую рекомендацию, следующую из него.
PS: да, и что я "перепощую" - вы где-то по ссылке нашли долларовую динамику? Это уже не первый случай, когда загонялы пытаются обесценить результаты моего труда, выдавая его за копипаст. Можете расслабиться - я это делаю не для вас
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:03
тут дело не в людях, а в нынешней слабости государства и его исполнительной власти, благодаря чему и возможен весь этот постоянный рэкет застройщиков под прикрытием безмозглых "активистов"
но я уверен, что так будет не всегда и мы победим и эту детскую болезнь демократии
зы: кстати на арсенальной наземные переходы так и не появились(
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:16
кстати, а чего это наших пламенных борцунов с карубцыей и рубателей свинарчуковских рук так давно не слышно?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не только хороший куратор но и хороший муж.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
|