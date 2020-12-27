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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6111611261136114

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 81
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
2%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
23
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:15

  kingkongovets написав:а что - кого то насильно заставляют жить и работать в центре?
в чем смысл этой рефлексии?

нищеброды рефлексируют просто так, без смысла)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:41

Динамика цен жилого строительства за 11 месяцев 2020-го. Мой пламенный привет растишкам-перекупщикам - с нынешними скоростями застройщиков, увеличение готовности не поспевает за потерей долларовой стоимости. Глядите не передержите (хотя по факту - уже, а что будет дальше - думайте сами, беря во внимание наглядный тренд)

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... r20ue.xlsx
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:46

  zРадио написав:Динамика цен жилого строительства за 11 месяцев 2020-го. Мой пламенный привет растишкам-перекупщикам - с нынешними скоростями застройщиков, увеличение готовности не поспевает за потерей долларовой стоимости. Глядите не передержите (хотя по факту - уже, а что будет дальше - думайте сами, беря во внимание наглядный тренд)

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... r20ue.xlsx

Люблю статистику - очень помогает в жизни. Распечатать этот график на плотном картоне (а лучше на пластике) и в ОП Файны и Юнита с ним. И по мордасам их этим графиком, по мордасам.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:50

  airmax78 написав:Люблю статистику - очень помогает в жизни. Распечатать этот график на плотном картоне (а лучше на пластике) и в ОП Файны и Юнита с ним. И по мордасам их этим графиком, по мордасам.


Хватит ворчать. Файна и Юнит уже внутри этой статистики. Поэтому если им в индивидуальном порядке удалось удержать долларовую цену, значит кто-то другой просел еще сильнее. Просто вы, сейлзы, любите тащить сюда только примеры "успеха" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:52

  zРадио написав:Динамика цен жилого строительства за 11 месяцев 2020-го. Мой пламенный привет растишкам-перекупщикам - с нынешними скоростями застройщиков, увеличение готовности не поспевает за потерей долларовой стоимости. Глядите не передержите (хотя по факту - уже, а что будет дальше - думайте сами, беря во внимание наглядный тренд)

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... r20ue.xlsx


Яким чином текст пов’язаний з графіком?

:-)

Чергове підтвердження нерозуміння Вами того що перепрощуєте.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:54

  kingkongovets написав:
  hume написав:В перспективе поставил бы на Подол. Очень много промки, которую хорошо можно реализовать. 044 вышел очень неплохо, и как результат реализуют по 2куе за квадрат. Если Сага запряжет на набережной, то район перевоплотится


плюсанул, к тому же подольский мост сильно изменит отношение к лб, например в районе горбачихи может появится очень недурственный массивчик

Не с нашими людьми. Они костьми лягут но не дадут освоить берег. Будут рассказывать про обитающих там краснокнижных эльфов и осеннюю стоянку перелетных птиц.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:57

  Первый написав:
Яким чином текст пов’язаний з графіком?

:-)

Чергове підтвердження нерозуміння Вами того що перепрощуєте.


Ваша некомпетентность - это ваша проблема. Текст не просто связан с графиком, а содержит очевидную практическую рекомендацию, следующую из него.

PS: да, и что я "перепощую" - вы где-то по ссылке нашли долларовую динамику? Это уже не первый случай, когда загонялы пытаются обесценить результаты моего труда, выдавая его за копипаст. Можете расслабиться - я это делаю не для вас
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:03

  hume написав:Не с нашими людьми. Они костьми лягут но не дадут освоить берег. Будут рассказывать про обитающих там краснокнижных эльфов и осеннюю стоянку перелетных птиц.


тут дело не в людях, а в нынешней слабости государства и его исполнительной власти, благодаря чему и возможен весь этот постоянный рэкет застройщиков под прикрытием безмозглых "активистов"
но я уверен, что так будет не всегда и мы победим и эту детскую болезнь демократии

зы: кстати на арсенальной наземные переходы так и не появились(
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:16

кстати, а чего это наших пламенных борцунов с карубцыей и рубателей свинарчуковских рук так давно не слышно?

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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