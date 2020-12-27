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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6113611461156116>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 81
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
2%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
23
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:47

  kingkongovets написав:кстати, а чего это наших пламенных борцунов с карубцыей и рубателей свинарчуковских рук так давно не слышно?

Зображення

Заметьте, не купил 4к в центре, а купил хатынку под Киевом
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:53

  Frant написав:Нарешті!
Мета перебування п.зРадіо на даному форумі - стала зрозумілою. Він бореться з "растішками" і клятими рилами з відділів продаж!
зРадіо підхопив прапор з безсилих рук Захара_, славетного борця з спекулянтами і ненависника "растішок", який перевтомився від цієї запеклої боротьби, і впав з коня прямо в лапи забудовників))) Паскудні забудовники скористались моментом і продали Захару_ 1к квартиру-новобуд на окраїні Троєщини. Так безславно пропав вождь Захар_.
Нічого, тепер у нього є послідовник! Є кому трапляти в лапи забудовників!))


Узбагойся, флудер. Во-первых, твой вывод не следует из моих комментариев - я борюсь за чистоту подачи информации, а не с застройщиками. В этом конкретном комментарии - вообще предостережение для перекопов и факт ценовой динамики. Во-вторых, форум удовлетворяет потребность в общении - какие мотивы ты еще ищешь? Придолбайся к кому-нибудь другому, мне с тобой общаться не о чем
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Динамика цен жилого строительства за 11 месяцев 2020-го. Мой пламенный привет растишкам-перекупщикам - с нынешними скоростями застройщиков, увеличение готовности не поспевает за потерей долларовой стоимости. Глядите не передержите (хотя по факту - уже, а что будет дальше - думайте сами, беря во внимание наглядный тренд)

Можно для наглядности включить в этот график данные за 19-ый год, чтобы видеть полную картину? Еще интересно знать к чему берутся проценты. Еще интересней было бы увидеть единичные случаи. Какой-нибудь комплекс, который с начала 19-ого года показал бы существенное падение.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:59

Для тих, хто працює "не в центрі" (амбразури з видом на валянки бучанок і т.п.) - інколи люди з декількома вищими освітами і мізками, які звикли комунікувати тет-а-тет, хочуть зустрічатись на Хрещатику, Прорізній, ЯрВалу, Володимирській, Хмельницького.
І їм глибоко по%ер, що у когось Леново з 2 гігами оперативи, достатніх для "написати_сайт_у_вордпрес_на_коліні" або "я_в_зумі_красівий".
Інколи ці люди - дуже впливові, однак непоказні для пересічного.
То як ви думаєте - поїдуть вони в Бучу/ІРпінь/Борщагівки і т.п. на зустріч для обговорення питань державної ваги ???
У кожного свій світ роботи/побуту/дозвілля/доступних дівчат і продуктовий кошик на 100 баксів. Ну й дивани на піддонах вони можуть побачити лише у постах на цьому форумі у деяких "окупантів столиці коло ШРТ".
Таке от.
Востаннє редагувалось stas_rst в Пон 04 січ, 2021 19:01, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:00

  Sidus написав:Заметьте, не купил 4к в центре, а купил хатынку под Киевом


ага, вот прям сразу со съемной однушки на левом берегу и в загородний дом бгг
читайте и не смешите:
https://declarations.com.ua/declaration ... 608980e660

зы: а сколько вам лет, если не секрет?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 04 січ, 2021 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:02

  zРадио написав:
  Frant написав:Нарешті!
Мета перебування п.зРадіо на даному форумі - стала зрозумілою. Він бореться з "растішками" і клятими рилами з відділів продаж!
зРадіо підхопив прапор з безсилих рук Захара_, славетного борця з спекулянтами і ненависника "растішок", який перевтомився від цієї запеклої боротьби, і впав з коня прямо в лапи забудовників))) Паскудні забудовники скористались моментом і продали Захару_ 1к квартиру-новобуд на окраїні Троєщини. Так безславно пропав вождь Захар_.
Нічого, тепер у нього є послідовник! Є кому трапляти в лапи забудовників!))


Узбагойся, флудер. Во-первых, твой вывод не следует из моих комментариев - я борюсь за чистоту подачи информации, а не с застройщиками. В этом конкретном комментарии - вообще предостережение для перекопов и факт ценовой динамики. Во-вторых, форум удовлетворяет потребность в общении - какие мотивы ты еще ищешь? Придолбайся к кому-нибудь другому, мне с тобой общаться не о чем

Це чудово, що у Захара_ з'явився послідовник! Значить, боротьба з перекупниками і рилами приймає нову форму! Не на життя, а на смерть!

Бідні спекулянти і рили, зараз всі повтікають і сховаються по норам)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:15

specail 4U bogestvenna yayisnitsa

  stas_rst написав:Для тих, хто працює "не в центрі" (амбразури з видом на валянки бучанок і т.п.) - інколи люди з декількома вищими освітами і мізками, які звикли комунікувати тет-а-тет, хочуть зустрічатись на Хрещатику, Прорізній, ЯрВалу, Володимирській, Хмельницького.
І їм глибоко по%ер, що у когось Леново з 2 гігами оперативи, достатніх для "написати_сайт_у_вордпрес_на_коліні" або "я_в_зумі_красівий".
Інколи ці люди - дуже впливові, однак непоказні для пересічного.
То як ви думаєте - поїдуть вони в Бучу/ІРпінь/Борщагівки і т.п. на зустріч для обговорення питань державної ваги ???
У кожного свій світ роботи/побуту/дозвілля/доступних дівчат і продуктовий кошик на 100 баксів. Ну й дивани на піддонах вони можуть побачити лише у постах на цьому форумі у деяких "окупантів столиці коло ШРТ".
Таке от.


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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:23

flyman
Єто твій абєд?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:27

  барабашов написав:flyman
Єто твій абєд?

Новорічний стіл :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:29

  stas_rst написав:Для тих, хто працює "не в центрі" (амбразури з видом на валянки бучанок і т.п.) - інколи люди з декількома вищими освітами і мізками, які звикли комунікувати тет-а-тет, хочуть зустрічатись на Хрещатику, Прорізній, ЯрВалу, Володимирській, Хмельницького.
І їм глибоко по%ер, що у когось Леново з 2 гігами оперативи, достатніх для "написати_сайт_у_вордпрес_на_коліні" або "я_в_зумі_красівий".
Інколи ці люди - дуже впливові, однак непоказні для пересічного.
То як ви думаєте - поїдуть вони в Бучу/ІРпінь/Борщагівки і т.п. на зустріч для обговорення питань державної ваги ???
У кожного свій світ роботи/побуту/дозвілля/доступних дівчат і продуктовий кошик на 100 баксів. Ну й дивани на піддонах вони можуть побачити лише у постах на цьому форумі у деяких "окупантів столиці коло ШРТ".
Таке от.


Заглядывая в будущее с помощью контакта с космосом, я отчетливо вижу недалеко от Киева новый живописный город будущего бизнесменов нового поколения, инноваторов, айтишников, ученых, что-то наподобие Кемниевой долины. Город Солнца Кампанеллы, только с очень высокими з/п. Там они и будут жить, творить, общаться, шпилиться, бухать, без заезда в центр Киева. Где-то между Кончей и Каневом, или в районе Миргорода... Тоже какая-нибудь долина, но наша. То ли вишневая, то ли бурячная, то ли яблоневая ... Там всё будет как в Сингапуре. Жители будут только детей своих в Киев на экскурсии возить. 8)
Libo
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