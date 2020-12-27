Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Нарешті! Мета перебування п.зРадіо на даному форумі - стала зрозумілою. Він бореться з "растішками" і клятими рилами з відділів продаж! зРадіо підхопив прапор з безсилих рук Захара_, славетного борця з спекулянтами і ненависника "растішок", який перевтомився від цієї запеклої боротьби, і впав з коня прямо в лапи забудовників))) Паскудні забудовники скористались моментом і продали Захару_ 1к квартиру-новобуд на окраїні Троєщини. Так безславно пропав вождь Захар_. Нічого, тепер у нього є послідовник! Є кому трапляти в лапи забудовників!))
Узбагойся, флудер. Во-первых, твой вывод не следует из моих комментариев - я борюсь за чистоту подачи информации, а не с застройщиками. В этом конкретном комментарии - вообще предостережение для перекопов и факт ценовой динамики. Во-вторых, форум удовлетворяет потребность в общении - какие мотивы ты еще ищешь? Придолбайся к кому-нибудь другому, мне с тобой общаться не о чем
zРадио написав:Динамика цен жилого строительства за 11 месяцев 2020-го. Мой пламенный привет растишкам-перекупщикам - с нынешними скоростями застройщиков, увеличение готовности не поспевает за потерей долларовой стоимости. Глядите не передержите (хотя по факту - уже, а что будет дальше - думайте сами, беря во внимание наглядный тренд)
Можно для наглядности включить в этот график данные за 19-ый год, чтобы видеть полную картину? Еще интересно знать к чему берутся проценты. Еще интересней было бы увидеть единичные случаи. Какой-нибудь комплекс, который с начала 19-ого года показал бы существенное падение.
Для тих, хто працює "не в центрі" (амбразури з видом на валянки бучанок і т.п.) - інколи люди з декількома вищими освітами і мізками, які звикли комунікувати тет-а-тет, хочуть зустрічатись на Хрещатику, Прорізній, ЯрВалу, Володимирській, Хмельницького. І їм глибоко по%ер, що у когось Леново з 2 гігами оперативи, достатніх для "написати_сайт_у_вордпрес_на_коліні" або "я_в_зумі_красівий". Інколи ці люди - дуже впливові, однак непоказні для пересічного. То як ви думаєте - поїдуть вони в Бучу/ІРпінь/Борщагівки і т.п. на зустріч для обговорення питань державної ваги ??? У кожного свій світ роботи/побуту/дозвілля/доступних дівчат і продуктовий кошик на 100 баксів. Ну й дивани на піддонах вони можуть побачити лише у постах на цьому форумі у деяких "окупантів столиці коло ШРТ". Таке от.
Востаннє редагувалось stas_rst в Пон 04 січ, 2021 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Нарешті! Мета перебування п.зРадіо на даному форумі - стала зрозумілою. Він бореться з "растішками" і клятими рилами з відділів продаж! зРадіо підхопив прапор з безсилих рук Захара_, славетного борця з спекулянтами і ненависника "растішок", який перевтомився від цієї запеклої боротьби, і впав з коня прямо в лапи забудовників))) Паскудні забудовники скористались моментом і продали Захару_ 1к квартиру-новобуд на окраїні Троєщини. Так безславно пропав вождь Захар_. Нічого, тепер у нього є послідовник! Є кому трапляти в лапи забудовників!))
Узбагойся, флудер. Во-первых, твой вывод не следует из моих комментариев - я борюсь за чистоту подачи информации, а не с застройщиками. В этом конкретном комментарии - вообще предостережение для перекопов и факт ценовой динамики. Во-вторых, форум удовлетворяет потребность в общении - какие мотивы ты еще ищешь? Придолбайся к кому-нибудь другому, мне с тобой общаться не о чем
Це чудово, що у Захара_ з'явився послідовник! Значить, боротьба з перекупниками і рилами приймає нову форму! Не на життя, а на смерть!
Бідні спекулянти і рили, зараз всі повтікають і сховаються по норам)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
stas_rst написав:Для тих, хто працює "не в центрі" (амбразури з видом на валянки бучанок і т.п.) - інколи люди з декількома вищими освітами і мізками, які звикли комунікувати тет-а-тет, хочуть зустрічатись на Хрещатику, Прорізній, ЯрВалу, Володимирській, Хмельницького. І їм глибоко по%ер, що у когось Леново з 2 гігами оперативи, достатніх для "написати_сайт_у_вордпрес_на_коліні" або "я_в_зумі_красівий". Інколи ці люди - дуже впливові, однак непоказні для пересічного. То як ви думаєте - поїдуть вони в Бучу/ІРпінь/Борщагівки і т.п. на зустріч для обговорення питань державної ваги ??? У кожного свій світ роботи/побуту/дозвілля/доступних дівчат і продуктовий кошик на 100 баксів. Ну й дивани на піддонах вони можуть побачити лише у постах на цьому форумі у деяких "окупантів столиці коло ШРТ". Таке от.
stas_rst написав:Для тих, хто працює "не в центрі" (амбразури з видом на валянки бучанок і т.п.) - інколи люди з декількома вищими освітами і мізками, які звикли комунікувати тет-а-тет, хочуть зустрічатись на Хрещатику, Прорізній, ЯрВалу, Володимирській, Хмельницького. І їм глибоко по%ер, що у когось Леново з 2 гігами оперативи, достатніх для "написати_сайт_у_вордпрес_на_коліні" або "я_в_зумі_красівий". Інколи ці люди - дуже впливові, однак непоказні для пересічного. То як ви думаєте - поїдуть вони в Бучу/ІРпінь/Борщагівки і т.п. на зустріч для обговорення питань державної ваги ??? У кожного свій світ роботи/побуту/дозвілля/доступних дівчат і продуктовий кошик на 100 баксів. Ну й дивани на піддонах вони можуть побачити лише у постах на цьому форумі у деяких "окупантів столиці коло ШРТ". Таке от.
Заглядывая в будущее с помощью контакта с космосом, я отчетливо вижу недалеко от Киева новый живописный город будущего бизнесменов нового поколения, инноваторов, айтишников, ученых, что-то наподобие Кемниевой долины. Город Солнца Кампанеллы, только с очень высокими з/п. Там они и будут жить, творить, общаться, шпилиться, бухать, без заезда в центр Киева. Где-то между Кончей и Каневом, или в районе Миргорода... Тоже какая-нибудь долина, но наша. То ли вишневая, то ли бурячная, то ли яблоневая ... Там всё будет как в Сингапуре. Жители будут только детей своих в Киев на экскурсии возить.