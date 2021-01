Додано: Пон 04 січ, 2021 19:00

Sidus написав: Заметьте, не купил 4к в центре, а купил хатынку под Киевом Заметьте, не купил 4к в центре, а купил хатынку под Киевом



ага, вот прям сразу со съемной однушки на левом берегу и в загородний дом бгг

читайте и не смешите:

https://declarations.com.ua/declaration ... 608980e660



Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 04 січ, 2021 19:02, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.