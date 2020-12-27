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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6114611561166117>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 81
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
2%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
23
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:34

  Libo написав:
  stas_rst написав:Для тих, хто працює "не в центрі" (амбразури з видом на валянки бучанок і т.п.) - інколи люди з декількома вищими освітами і мізками, які звикли комунікувати тет-а-тет, хочуть зустрічатись на Хрещатику, Прорізній, ЯрВалу, Володимирській, Хмельницького.
І їм глибоко по%ер, що у когось Леново з 2 гігами оперативи, достатніх для "написати_сайт_у_вордпрес_на_коліні" або "я_в_зумі_красівий".
Інколи ці люди - дуже впливові, однак непоказні для пересічного.
То як ви думаєте - поїдуть вони в Бучу/ІРпінь/Борщагівки і т.п. на зустріч для обговорення питань державної ваги ???
У кожного свій світ роботи/побуту/дозвілля/доступних дівчат і продуктовий кошик на 100 баксів. Ну й дивани на піддонах вони можуть побачити лише у постах на цьому форумі у деяких "окупантів столиці коло ШРТ".
Таке от.


Заглядывая в будущее с помощью контакта с космосом, я отчетливо вижу недалеко от Киева новый живописный город будущего бизнесменов нового поколения, инноваторов, айтишников, ученых, что-то наподобие Кемниевой долины. Город Солнца Кампанеллы, только с очень высокими з/п. Там они и будут жить, творить, общаться, шпилиться, бухать, без заезда в центр Киева. Где-то между Кончей и Каневом, или в районе Миргорода... Тоже какая-нибудь долина, но наша. То ли вишневая, то ли бурячная, то ли яблоневая ... Там всё будет как в Сингапуре. Жители будут только детей своих в Киев на экскурсии возить. 8)

Біля Тетерева є платформа Пісківка.
як відомо з піска добувають кремній, так що Кремніїва долина десь в сторону Коростеня.
Цікаво що в космосі цього тобі не доповіли.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:35

  Libo написав:Заглядывая в будущее с помощью контакта с космосом, я отчетливо вижу недалеко от Киева новый живописный город будущего бизнесменов нового поколения, инноваторов, айтишников, ученых, что-то наподобие Кемниевой долины. Город Солнца Кампанеллы, только с очень высокими з/п. Там они и будут жить, творить, общаться, шпилиться, бухать, без заезда в центр Киева. Где-то между Кончей и Каневом, или в районе Миргорода...

"На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах – приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, – москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы" (с).
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:37

  kingkongovets написав:кстати, а чего это наших пламенных борцунов с карубцыей и рубателей свинарчуковских рук так давно не слышно?

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Новое лицо. Все ОК. Долярчики ободряют. Или нет. Уже хз. Главное что не Порох.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:43

  Sidus написав:
  kingkongovets написав:кстати, а чего это наших пламенных борцунов с карубцыей и рубателей свинарчуковских рук так давно не слышно?

Зображення

Заметьте, не купил 4к в центре, а купил хатынку под Киевом

Потому что 4-к в центре у него уже есть https://declarations.com.ua/declaration ... 608980e660
Да и этот чувак - молодец, не пожлобился на свои три авто купить три паркоместа, респект. И не постремался свою готивочку задекларировать.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:46

  Libo написав:
Заглядывая в будущее с помощью контакта с космосом, я отчетливо вижу недалеко от Киева новый живописный город будущего бизнесменов нового поколения, инноваторов, айтишников, ученых, что-то наподобие Кемниевой долины. Город Солнца Кампанеллы, только с очень высокими з/п. Там они и будут жить, творить, общаться, шпилиться, бухать, без заезда в центр Киева. Где-то между Кончей и Каневом, или в районе Миргорода... Тоже какая-нибудь долина, но наша. То ли вишневая, то ли бурячная, то ли яблоневая ... Там всё будет как в Сингапуре. Жители будут только детей своих в Киев на экскурсии возить. 8)
не в каневе а в Ирпене, поедьте посмотрите новую набережную 8км, парк писателей, админ. центр, парк Центральный, парк Правика, парк Покровский, парк Дубки, Версаль-парк, велодорожку Ирпень-Киев чтобы понять что будущее Украины формируется там. Еще 10 лет назад Ирпень был частным сектором без парков, супермаркетов, кафешек и других признаков цивилизации (электричка не в счет).
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:59

  барабашов написав:flyman
Єто твій абєд?


Мабуть, обід з вечерею)))
Кадр збирає гроші на купівлю ще одного підвала, а це недешеве задоволення. Тим більше - для безробітного.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:26

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:кстати, а чего это наших пламенных борцунов с карубцыей и рубателей свинарчуковских рук так давно не слышно?

Зображення

Новое лицо. Все ОК. Долярчики ободряют. Или нет. Уже хз. Главное что не Порох.

Я вже казав і своє слово тримаю: Долярчик в політику більше ні ногою!
Бавтесь в політику тепер самі...

п. с.
І я казав, що оточення Зе - до ду пи!
А сам Зе мені починає нагадувати Ющенка - чувак, наче, не поганий - добряк! - і хоче добра!
Але сам нічого вдіяти/зробити не може...
Треба мати міцну-вірну-ідейну команду, якої - немає!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:29

не ирпень, канешна, но тож ниче так
https://www.facebook.com/Kyivskiygorodo ... 3625171254
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:34

  flyman написав:
  stas_rst написав:Для тих, хто працює "не в центрі" (амбразури з видом на валянки бучанок і т.п.) - інколи люди з декількома вищими освітами і мізками, які звикли комунікувати тет-а-тет, хочуть зустрічатись на Хрещатику, Прорізній, ЯрВалу, Володимирській, Хмельницького.
І їм глибоко по%ер, що у когось Леново з 2 гігами оперативи, достатніх для "написати_сайт_у_вордпрес_на_коліні" або "я_в_зумі_красівий".
Інколи ці люди - дуже впливові, однак непоказні для пересічного.
То як ви думаєте - поїдуть вони в Бучу/ІРпінь/Борщагівки і т.п. на зустріч для обговорення питань державної ваги ???
У кожного свій світ роботи/побуту/дозвілля/доступних дівчат і продуктовий кошик на 100 баксів. Ну й дивани на піддонах вони можуть побачити лише у постах на цьому форумі у деяких "окупантів столиці коло ШРТ".
Таке от.


Зображення

Ах ти ж с#чий син! Ти аж ціле яйце собі дозволяєш!
От моя бабка небіжка пережила часи, коли одне яйце ділилось на дві людини!
Так що ти ще жируєш! 8)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:35

  Vlad442 написав:Можно для наглядности включить в этот график данные за 19-ый год, чтобы видеть полную картину? Еще интересно знать к чему берутся проценты. Еще интересней было бы увидеть единичные случаи. Какой-нибудь комплекс, который с начала 19-ого года показал бы существенное падение.


Это y-o-y динамика - не для периодов длиннее года. 2-летнюю сделал отдельно, где 100% - это декабрь 2018-го.

Как хорошо видно, есть две реальности - до марта 2020-го и после марта 2020-го. Гривневые цены растут медленно, но перманентно, слегка перекрывая инфляцию (8,4% за исследованный период), но явно уступая доходности депозитов (25,3% за исследованный период). А вот долларовые цены являются спекулятивным пузырем, за которым нет никакого фундамента, и прямо коррелируют с курсом - с января 2019-го по февраль 2020-го сперва увеличившись на 21,9%, а затем снизившись на 16,2%. Фактически, можно было с большей эффективностью торговать с телефона валютной парой USD-UAH :mrgreen:

Зображення

PS: единичные случаи - это не ко мне, а к персонажам, которые не понимают умозрительность подобных упражнений
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