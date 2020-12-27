Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:Для тих, хто працює "не в центрі" (амбразури з видом на валянки бучанок і т.п.) - інколи люди з декількома вищими освітами і мізками, які звикли комунікувати тет-а-тет, хочуть зустрічатись на Хрещатику, Прорізній, ЯрВалу, Володимирській, Хмельницького. І їм глибоко по%ер, що у когось Леново з 2 гігами оперативи, достатніх для "написати_сайт_у_вордпрес_на_коліні" або "я_в_зумі_красівий". Інколи ці люди - дуже впливові, однак непоказні для пересічного. То як ви думаєте - поїдуть вони в Бучу/ІРпінь/Борщагівки і т.п. на зустріч для обговорення питань державної ваги ??? У кожного свій світ роботи/побуту/дозвілля/доступних дівчат і продуктовий кошик на 100 баксів. Ну й дивани на піддонах вони можуть побачити лише у постах на цьому форумі у деяких "окупантів столиці коло ШРТ". Таке от.
Заглядывая в будущее с помощью контакта с космосом, я отчетливо вижу недалеко от Киева новый живописный город будущего бизнесменов нового поколения, инноваторов, айтишников, ученых, что-то наподобие Кемниевой долины. Город Солнца Кампанеллы, только с очень высокими з/п. Там они и будут жить, творить, общаться, шпилиться, бухать, без заезда в центр Киева. Где-то между Кончей и Каневом, или в районе Миргорода... Тоже какая-нибудь долина, но наша. То ли вишневая, то ли бурячная, то ли яблоневая ... Там всё будет как в Сингапуре. Жители будут только детей своих в Киев на экскурсии возить.
Біля Тетерева є платформа Пісківка. як відомо з піска добувають кремній, так що Кремніїва долина десь в сторону Коростеня. Цікаво що в космосі цього тобі не доповіли.
Libo написав:Заглядывая в будущее с помощью контакта с космосом, я отчетливо вижу недалеко от Киева новый живописный город будущего бизнесменов нового поколения, инноваторов, айтишников, ученых, что-то наподобие Кемниевой долины. Город Солнца Кампанеллы, только с очень высокими з/п. Там они и будут жить, творить, общаться, шпилиться, бухать, без заезда в центр Киева. Где-то между Кончей и Каневом, или в районе Миргорода...
"На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах – приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, – москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы" (с).
Libo написав: Заглядывая в будущее с помощью контакта с космосом, я отчетливо вижу недалеко от Киева новый живописный город будущего бизнесменов нового поколения, инноваторов, айтишников, ученых, что-то наподобие Кемниевой долины. Город Солнца Кампанеллы, только с очень высокими з/п. Там они и будут жить, творить, общаться, шпилиться, бухать, без заезда в центр Киева. Где-то между Кончей и Каневом, или в районе Миргорода... Тоже какая-нибудь долина, но наша. То ли вишневая, то ли бурячная, то ли яблоневая ... Там всё будет как в Сингапуре. Жители будут только детей своих в Киев на экскурсии возить.
не в каневе а в Ирпене, поедьте посмотрите новую набережную 8км, парк писателей, админ. центр, парк Центральный, парк Правика, парк Покровский, парк Дубки, Версаль-парк, велодорожку Ирпень-Киев чтобы понять что будущее Украины формируется там. Еще 10 лет назад Ирпень был частным сектором без парков, супермаркетов, кафешек и других признаков цивилизации (электричка не в счет).
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
kingkongovets написав:кстати, а чего это наших пламенных борцунов с карубцыей и рубателей свинарчуковских рук так давно не слышно?
Новое лицо. Все ОК. Долярчики ободряют. Или нет. Уже хз. Главное что не Порох.
Я вже казав і своє слово тримаю: Долярчик в політику більше ні ногою! Бавтесь в політику тепер самі...
п. с. І я казав, що оточення Зе - до ду пи! А сам Зе мені починає нагадувати Ющенка - чувак, наче, не поганий - добряк! - і хоче добра! Але сам нічого вдіяти/зробити не може... Треба мати міцну-вірну-ідейну команду, якої - немає!
stas_rst написав:Для тих, хто працює "не в центрі" (амбразури з видом на валянки бучанок і т.п.) - інколи люди з декількома вищими освітами і мізками, які звикли комунікувати тет-а-тет, хочуть зустрічатись на Хрещатику, Прорізній, ЯрВалу, Володимирській, Хмельницького. І їм глибоко по%ер, що у когось Леново з 2 гігами оперативи, достатніх для "написати_сайт_у_вордпрес_на_коліні" або "я_в_зумі_красівий". Інколи ці люди - дуже впливові, однак непоказні для пересічного. То як ви думаєте - поїдуть вони в Бучу/ІРпінь/Борщагівки і т.п. на зустріч для обговорення питань державної ваги ??? У кожного свій світ роботи/побуту/дозвілля/доступних дівчат і продуктовий кошик на 100 баксів. Ну й дивани на піддонах вони можуть побачити лише у постах на цьому форумі у деяких "окупантів столиці коло ШРТ". Таке от.
Ах ти ж с#чий син! Ти аж ціле яйце собі дозволяєш! От моя бабка небіжка пережила часи, коли одне яйце ділилось на дві людини! Так що ти ще жируєш!
Vlad442 написав:Можно для наглядности включить в этот график данные за 19-ый год, чтобы видеть полную картину? Еще интересно знать к чему берутся проценты. Еще интересней было бы увидеть единичные случаи. Какой-нибудь комплекс, который с начала 19-ого года показал бы существенное падение.
Это y-o-y динамика - не для периодов длиннее года. 2-летнюю сделал отдельно, где 100% - это декабрь 2018-го.
Как хорошо видно, есть две реальности - до марта 2020-го и после марта 2020-го. Гривневые цены растут медленно, но перманентно, слегка перекрывая инфляцию (8,4% за исследованный период), но явно уступая доходности депозитов (25,3% за исследованный период). А вот долларовые цены являются спекулятивным пузырем, за которым нет никакого фундамента, и прямо коррелируют с курсом - с января 2019-го по февраль 2020-го сперва увеличившись на 21,9%, а затем снизившись на 16,2%. Фактически, можно было с большей эффективностью торговать с телефона валютной парой USD-UAH
PS: единичные случаи - это не ко мне, а к персонажам, которые не понимают умозрительность подобных упражнений