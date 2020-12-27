Libo написав:

stas_rst написав: Для тих, хто працює "не в центрі" (амбразури з видом на валянки бучанок і т.п.) - інколи люди з декількома вищими освітами і мізками, які звикли комунікувати тет-а-тет, хочуть зустрічатись на Хрещатику, Прорізній, ЯрВалу, Володимирській, Хмельницького.

І їм глибоко по%ер, що у когось Леново з 2 гігами оперативи, достатніх для "написати_сайт_у_вордпрес_на_коліні" або "я_в_зумі_красівий".

Інколи ці люди - дуже впливові, однак непоказні для пересічного.

То як ви думаєте - поїдуть вони в Бучу/ІРпінь/Борщагівки і т.п. на зустріч для обговорення питань державної ваги ???

У кожного свій світ роботи/побуту/дозвілля/доступних дівчат і продуктовий кошик на 100 баксів. Ну й дивани на піддонах вони можуть побачити лише у постах на цьому форумі у деяких "окупантів столиці коло ШРТ".

Таке от. Для тих, хто працює "не в центрі" (амбразури з видом на валянки бучанок і т.п.) - інколи люди з декількома вищими освітами і мізками, які звикли комунікувати тет-а-тет, хочуть зустрічатись на Хрещатику, Прорізній, ЯрВалу, Володимирській, Хмельницького.І їм глибоко по%ер, що у когось Леново з 2 гігами оперативи, достатніх для "написати_сайт_у_вордпрес_на_коліні" або "я_в_зумі_красівий".Інколи ці люди - дуже впливові, однак непоказні для пересічного.То як ви думаєте - поїдуть вони в Бучу/ІРпінь/Борщагівки і т.п. на зустріч для обговорення питань державної ваги ???У кожного свій світ роботи/побуту/дозвілля/доступних дівчат і продуктовий кошик на 100 баксів. Ну й дивани на піддонах вони можуть побачити лише у постах на цьому форумі у деяких "окупантів столиці коло ШРТ".Таке от.

Заглядывая в будущее с помощью контакта с космосом, я отчетливо вижу недалеко от Киева новый живописный город будущего бизнесменов нового поколения, инноваторов, айтишников, ученых, что-то наподобие Кемниевой долины. Город Солнца Кампанеллы, только с очень высокими з/п. Там они и будут жить, творить, общаться, шпилиться, бухать, без заезда в центр Киева. Где-то между Кончей и Каневом, или в районе Миргорода... Тоже какая-нибудь долина, но наша. То ли вишневая, то ли бурячная, то ли яблоневая ... Там всё будет как в Сингапуре. Жители будут только детей своих в Киев на экскурсии возить.