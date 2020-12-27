Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Новое лицо. Все ОК. Долярчики ободряют. Или нет. Уже хз. Главное что не Порох.
Я вже казав і своє слово тримаю: Долярчик в політику більше ні ногою! Бавтесь в політику тепер самі...
п. с. І я казав, що оточення Зе - до ду пи! А сам Зе мені починає нагадувати Ющенка - чувак, наче, не поганий - добряк! - і хоче добра! Але сам нічого вдіяти/зробити не може... Треба мати міцну-вірну-ідейну команду, якої - немає!
Твою ж... какой неожиданный сюрприз! А ведь это было непонятно, что у непоганого чувака них команды нет, кроме 95-квартала и лиги смеха. Невозможно было даже предположить такое. И ведь никто вам долярчиками об этом не орал. Но вы ж заладили свое "новые лица", "барыгу гэть"!
airmax78 написав:Новое лицо. Все ОК. Долярчики ободряют. Или нет. Уже хз. Главное что не Порох.
Я вже казав і своє слово тримаю: Долярчик в політику більше ні ногою! Бавтесь в політику тепер самі...
п. с. І я казав, що оточення Зе - до ду пи! А сам Зе мені починає нагадувати Ющенка - чувак, наче, не поганий - добряк! - і хоче добра! Але сам нічого вдіяти/зробити не може... Треба мати міцну-вірну-ідейну команду, якої - немає!
Твою ж... какой неожиданный сюрприз! А ведь это было непонятно, что у непоганого чувака них команды нет, кроме 95-квартала и лиги смеха. Невозможно было даже предположить такое. И ведь никто вам долярчиками об этом не орал. Но вы ж заладили свое "новые лица", "барыгу гэть"!
ну ПАП уже був занадто пронафталінений, це в США там вибирають біж "старим дідом" і ще старішим