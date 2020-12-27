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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6114611561166117

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 81
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
2%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
23
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:42

  kingkongovets написав:не ирпень, канешна, но тож ниче так
https://www.facebook.com/Kyivskiygorodo ... 3625171254

а як же #новийміст і #метронатрою #шулявськийспуск
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:43

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Новое лицо. Все ОК. Долярчики ободряют. Или нет. Уже хз. Главное что не Порох.

Я вже казав і своє слово тримаю: Долярчик в політику більше ні ногою!
Бавтесь в політику тепер самі...

п. с.
І я казав, що оточення Зе - до ду пи!
А сам Зе мені починає нагадувати Ющенка - чувак, наче, не поганий - добряк! - і хоче добра!
Але сам нічого вдіяти/зробити не може...
Треба мати міцну-вірну-ідейну команду, якої - немає!

Твою ж... какой неожиданный сюрприз! А ведь это было непонятно, что у непоганого чувака них команды нет, кроме 95-квартала и лиги смеха. Невозможно было даже предположить такое. И ведь никто вам долярчиками об этом не орал. Но вы ж заладили свое "новые лица", "барыгу гэть"!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:45

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Новое лицо. Все ОК. Долярчики ободряют. Или нет. Уже хз. Главное что не Порох.

Я вже казав і своє слово тримаю: Долярчик в політику більше ні ногою!
Бавтесь в політику тепер самі...

п. с.
І я казав, що оточення Зе - до ду пи!
А сам Зе мені починає нагадувати Ющенка - чувак, наче, не поганий - добряк! - і хоче добра!
Але сам нічого вдіяти/зробити не може...
Треба мати міцну-вірну-ідейну команду, якої - немає!

Твою ж... какой неожиданный сюрприз! А ведь это было непонятно, что у непоганого чувака них команды нет, кроме 95-квартала и лиги смеха. Невозможно было даже предположить такое. И ведь никто вам долярчиками об этом не орал. Но вы ж заладили свое "новые лица", "барыгу гэть"!

ну ПАП уже був занадто пронафталінений,
це в США там вибирають біж "старим дідом" і ще старішим
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Гривневые цены растут медленно, но перманентно, слегка перекрывая инфляцию (8,4% за исследованный период), но явно уступая доходности депозитов (25,3% за исследованный период).

Чи правильно я зрозумів виділену цифру - що це був би дохід гривнедепозитчика, якщо б він тримав гривню 2 роки на депо?
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 04 січ, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:48

  Frant написав:
  барабашов написав:flyman
Єто твій абєд?


Мабуть, обід з вечерею)))
Кадр збирає гроші на купівлю ще одного підвала, а це недешеве задоволення. Тим більше - для безробітного.

Шок Цоколь 10к с ремонтом! https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... Kgh4l.html
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:52

  stas_rst написав:
  барабашов написав:flyman
Єто твій абєд?

Новорічний стіл :)

СТол в виде сковороды креативно и экономно!
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:"новые лица"

Так думалось, що є якісь "прховані ЧЕСНІ обличчя"!!!
Ну, накрайняк, беня дасть пару свої "сильних", але в повну "підтанцовку" для Зе!(щоб повністб слухались Зе)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересует е
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:01

  Долярчик написав:Чи правильно я зрозумів виділену цифру - що це був би дохід гривнедепозитчика, якщо б він тримав гривню 2 роки на депо?


Правильно. Ты больше сделал? Я взял по средним ставкам (UIRD 12M)
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:06

  vitaliian написав:
  stas_rst написав:
  барабашов написав:flyman
Єто твій абєд?

Новорічний стіл :)

СТол в виде сковороды креативно и экономно!

то не сковорода, а ківш, який можна використовувати як маленьку петельню для "божественной яишницы"
https://fi202x.blogspot.com/
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