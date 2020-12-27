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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:58
такий діалог потерли ... от блін ... Київ Фейслеса рулить ... або ІринкО
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:06
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:14
Не успел поучаствовать. Хотел добавить, что в Украине уже фактически сложился стандарт 40-50 кв.м на одного члена семьи. И однухи на одного тоже будут не меньше этого стандарта. Все что меньше скоро станет курьезом архитектуры, достоянием истории и насмешек в будущем. А этим "однухам" по 10 кв.м придумают какую-нибудь язвительную кликуху типа зелёнка и рошенка.
У укропов очень высокая планка. Они знают толк в прекрасном, всегда стремятся к высоким стандартам и комфорту, очень любят понты.
Прошу учитывать это обстоятельство в определении ваших целей.
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://news.finance.ua/ua/news/-/48463 ... lennya-nbu
Офісній нерухомості знадобиться мінімум рік для повного відновлення - НБУ.Офісна нерухомість постраждала від пандемії сильніше за всі інші сектори цього ринку, що призвело до падіння ставок до 10% тільки за підсумками першого півріччя, і баланс попиту і пропозиції найближчим часом буде погіршуватися.Ставки змушує падати і зростання вакантності, що надалі тільки буде підігріватися пропозицією нових офісних площ… Навіть після повернення до звичайного режиму роботи для повного відновлення цього сектору знадобиться не менше ніж один рік”, – зазначено в звіті.
НБУ уточнює, що в 2020-2021 роках пропозиція сумарно поповниться майже на 8% за рахунок нових площ.По ринку торговельної нерухомості Нацбанк зазначив, що йому, в цілому, вдалося вистояти, чому сприяли зростання доходів і гнучкість.Комерційна нерухомість поки що не є джерелом ризиків для стабільності банківської системи, оскільки частка компаній сектору в кредитному портфелі банків є несуттєвою і становить близько 2,1%.
А теперь вести с полей, кому конечно будет интересно на этой ветке,
таки пихнул офис,пустовавший с начала декабря,
надо сказать чудом пихнул,
ведь просадка рынка офигенная
плюс новый год
плюс карантин -
плюс перспективы ( ведь ежедневно у нас в городе закрывается какая-нибудь ай-ти компания,переходя на удал, или съезжает хостел -ведь туристам страшно заселяться в шалман, или еще чего нибудь такого):
1.Были у меня в офисной арендаторы,запускал их в также непростой 2014-й по памяти,около 8 за метр,за эти годы,особенно в период когда доллар был по 23, цена доросла до 11.5.
Закрыли перед Н.Г.они свое представительство в городе,правда,оставили в других городах.Предлагал им временно оставаться хотя бы на 4,или на год по 7. Не захотели.
Перешли 100% на удаленку.
2.В период 2014 было штук 30 звонков от риелтеров и напрямую штук 20.
В общем условно 50 звонков.
3.Сейчас было 3 звонка напрямую и 3 от риелтеров просмотра.В общем реально 6 звонков.
4.Рынок офисной просел в общем минимум на 20%, т.е. в нашем случае с 11.5-12 до 10.
Чтобы не стоять пустым ,тем более в карантин, скинул еще -аж до 8 на год.
Взяли,вот вселяются, как там будет через год видно будет.
5.Вакантность чувствуется, собственники реально психуют,вал предложений растет, простой равен - ноль привычных денег.
6.Насчет торговой инфо НБУ подтверждаю частично, цены действительно стоят, не считая, что на карантин оплата ноль, или половина,как правило.
А вот вакантность торговой НБУ не наводит, а на главных улицах до 5% магазинов таки пустые, чего и близко не было в 2008-м, тогда пустых было 0.5% раве что.
7.Вакантность и цена скидок по НБУ мне кажется сильно заниженной.
10% скидки как пишет НБУ это надо чтоб собственнику очень сильно подфартило. И везет одному из нескольких десятков. А так - либо стоят в простое,либо скидают как я конкретно.
Вакантность в 8% от НБУ также кажется фиговиной, заселяются единицы, а новые на рынок поступают пачками.
8.Насчет залоговой комерционки у банков - может и 2 %. Но в целом на рынке коммерческой офисной мне кажется на порядок больше, чем торговой, и влияние на динамику цен в общем на РН Украины они свою отыграют, все-таки это инвестиции и они в ближайшие годы будут иметь очень вялую отдачу.
9.Вывод -РН имеет шансы на некоторую просадку.
Вероятность оцениваю в 75%.
Основание - в Украине кризис ,
бардак и олигархический заповедник,
причем олигархи из заповедника - в последнее время у них как крышу снесло,
пример - зеленая энергетика, заложенная как уникальная неповторимая во всепланетном масштабе мега-схема честного воровства несколько лет назад,
ну и стоит посмотреть, что они с тарифами вытворяют, угнетая потребительский спрос,
оно то может и доходы по чуть-чуть кое у кого(не у всех) растут,
но расходы на жизнь еще быстрее.
Против просадки - глобальная обесценка доллара, вагоны горячих денег в мире,небогатый выбор инвест.инструментов в Украине и т.п.,масса депо-людей с гривной на вкладах, которые в случае шухера в теории могут сметать даже неликвиды.
Да- еще аргумент за просадку:
На рынке как жилой,так и коммерческой, если посмотреть большую тройку наших главных городов - в основном явная бодяга по фантастическим ценам, в т.ч. и среди новостроев.
Возможно девальвация гривны (умеренная) все это сгладит, и в гривнах будет дорожать по чуть-чуть, а в долларе дешеветь, а в евро очень даже сильно дешеветь.
Кто читал меня на Валюте в контексте год назад - я там раз десять писал, когда евро был к доллару еще 1-08 плюс-минус,
что доллару крантец.
И кто сидел в евро весь этот год, для того весь РН Украины подешевел за 1 год минимум на 10% приблизительно конечно.
Ну от таке.
А стопроцентно знаю лишь одно-бабки в этой стране с каждым годом даются все труднеее.
Это у них там мир купается в деньгах, в т.ч. и среднему классу неплохо падает со стола.
А в Украине -олигархический заповедник, каста неприкасаемых,поэтому экономика помаленьку деградирует ,несмотря на бравурные отчеты по ТВ.
Стоит почитать отчеты фонда Разумкова - там по памяти около 10% украинцев считают, что все у нас норм.
Что в сумме и дает какую-то,хоть и не твердую вероятность просадки РН в целом.
Да и по валюте, эксперты массово прогнозируют 26-50 в новогодних сообщениях в ФБ,
оптимизм у них зашкаливает,сильно сомневаюсь в их единодушии, слишком много диспропорций в экономике.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:20
Дякую за правдивий доклад з реального Києва!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:20
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
там це де?
в США кранти середньому класу,
в Европі думаю, теж, особливо що зав"язаний на туризм
https://fi202x.blogspot.com/
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