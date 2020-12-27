Додано: Пон 04 січ, 2021 22:14

Офісній нерухомості знадобиться мінімум рік для повного відновлення - НБУ.Офісна нерухомість постраждала від пандемії сильніше за всі інші сектори цього ринку, що призвело до падіння ставок до 10% тільки за підсумками першого півріччя, і баланс попиту і пропозиції найближчим часом буде погіршуватися.Ставки змушує падати і зростання вакантності, що надалі тільки буде підігріватися пропозицією нових офісних площ… Навіть після повернення до звичайного режиму роботи для повного відновлення цього сектору знадобиться не менше ніж один рік”, – зазначено в звіті.НБУ уточнює, що в 2020-2021 роках пропозиція сумарно поповниться майже на 8% за рахунок нових площ.По ринку торговельної нерухомості Нацбанк зазначив, що йому, в цілому, вдалося вистояти, чому сприяли зростання доходів і гнучкість.Комерційна нерухомість поки що не є джерелом ризиків для стабільності банківської системи, оскільки частка компаній сектору в кредитному портфелі банків є несуттєвою і становить близько 2,1%.А теперь вести с полей, кому конечно будет интересно на этой ветке,таки пихнул офис,пустовавший с начала декабря,надо сказать чудом пихнул,ведь просадка рынка офигеннаяплюс новый годплюс карантин -плюс перспективы ( ведь ежедневно у нас в городе закрывается какая-нибудь ай-ти компания,переходя на удал, или съезжает хостел -ведь туристам страшно заселяться в шалман, или еще чего нибудь такого):1.Были у меня в офисной арендаторы,запускал их в также непростой 2014-й по памяти,около 8 за метр,за эти годы,особенно в период когда доллар был по 23, цена доросла до 11.5.Закрыли перед Н.Г.они свое представительство в городе,правда,оставили в других городах.Предлагал им временно оставаться хотя бы на 4,или на год по 7. Не захотели.Перешли 100% на удаленку.2.В период 2014 было штук 30 звонков от риелтеров и напрямую штук 20.В общем условно 50 звонков.3.Сейчас было 3 звонка напрямую и 3 от риелтеров просмотра.В общем реально 6 звонков.4.Рынок офисной просел в общем минимум на 20%, т.е. в нашем случае с 11.5-12 до 10.Чтобы не стоять пустым ,тем более в карантин, скинул еще -аж до 8 на год.Взяли,вот вселяются, как там будет через год видно будет.5.Вакантность чувствуется, собственники реально психуют,вал предложений растет, простой равен - ноль привычных денег.6.Насчет торговой инфо НБУ подтверждаю частично, цены действительно стоят, не считая, что на карантин оплата ноль, или половина,как правило.А вот вакантность торговой НБУ не наводит, а на главных улицах до 5% магазинов таки пустые, чего и близко не было в 2008-м, тогда пустых было 0.5% раве что.7.Вакантность и цена скидок по НБУ мне кажется сильно заниженной.10% скидки как пишет НБУ это надо чтоб собственнику очень сильно подфартило. И везет одному из нескольких десятков. А так - либо стоят в простое,либо скидают как я конкретно.Вакантность в 8% от НБУ также кажется фиговиной, заселяются единицы, а новые на рынок поступают пачками.8.Насчет залоговой комерционки у банков - может и 2 %. Но в целом на рынке коммерческой офисной мне кажется на порядок больше, чем торговой, и влияние на динамику цен в общем на РН Украины они свою отыграют, все-таки это инвестиции и они в ближайшие годы будут иметь очень вялую отдачу.9.Вывод -РН имеет шансы на некоторую просадку.Вероятность оцениваю в 75%.Основание - в Украине кризис ,бардак и олигархический заповедник,причем олигархи из заповедника - в последнее время у них как крышу снесло,пример - зеленая энергетика, заложенная как уникальная неповторимая во всепланетном масштабе мега-схема честного воровства несколько лет назад,ну и стоит посмотреть, что они с тарифами вытворяют, угнетая потребительский спрос,оно то может и доходы по чуть-чуть кое у кого(не у всех) растут,но расходы на жизнь еще быстрее.Против просадки - глобальная обесценка доллара, вагоны горячих денег в мире,небогатый выбор инвест.инструментов в Украине и т.п.,масса депо-людей с гривной на вкладах, которые в случае шухера в теории могут сметать даже неликвиды.Да- еще аргумент за просадку:На рынке как жилой,так и коммерческой, если посмотреть большую тройку наших главных городов - в основном явная бодяга по фантастическим ценам, в т.ч. и среди новостроев.Возможно девальвация гривны (умеренная) все это сгладит, и в гривнах будет дорожать по чуть-чуть, а в долларе дешеветь, а в евро очень даже сильно дешеветь.Кто читал меня на Валюте в контексте год назад - я там раз десять писал, когда евро был к доллару еще 1-08 плюс-минус,что доллару крантец.И кто сидел в евро весь этот год, для того весь РН Украины подешевел за 1 год минимум на 10% приблизительно конечно.Ну от таке.А стопроцентно знаю лишь одно-бабки в этой стране с каждым годом даются все труднеее.Это у них там мир купается в деньгах, в т.ч. и среднему классу неплохо падает со стола.А в Украине -олигархический заповедник, каста неприкасаемых,поэтому экономика помаленьку деградирует ,несмотря на бравурные отчеты по ТВ.Стоит почитать отчеты фонда Разумкова - там по памяти около 10% украинцев считают, что все у нас норм.Что в сумме и дает какую-то,хоть и не твердую вероятность просадки РН в целом.Да и по валюте, эксперты массово прогнозируют 26-50 в новогодних сообщениях в ФБ,оптимизм у них зашкаливает,сильно сомневаюсь в их единодушии, слишком много диспропорций в экономике.