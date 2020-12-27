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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:58
такий діалог потерли ... от блін ... Київ Фейслеса рулить ... або ІринкО
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:06
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:14
Не успел поучаствовать. Хотел добавить, что в Украине уже фактически сложился стандарт 40-50 кв.м на одного члена семьи. И однухи на одного тоже будут не меньше этого стандарта. Все что меньше скоро станет курьезом архитектуры, достоянием истории и насмешек в будущем. А этим "однухам" по 10 кв.м придумают какую-нибудь язвительную кликуху типа зелёнка и рошенка.
У укропов очень высокая планка. Они знают толк в прекрасном, всегда стремятся к высоким стандартам и комфорту, очень любят понты.
Прошу учитывать это обстоятельство в определении ваших целей.
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://news.finance.ua/ua/news/-/48463 ... lennya-nbu
Офісній нерухомості знадобиться мінімум рік для повного відновлення - НБУ.Офісна нерухомість постраждала від пандемії сильніше за всі інші сектори цього ринку, що призвело до падіння ставок до 10% тільки за підсумками першого півріччя, і баланс попиту і пропозиції найближчим часом буде погіршуватися.Ставки змушує падати і зростання вакантності, що надалі тільки буде підігріватися пропозицією нових офісних площ… Навіть після повернення до звичайного режиму роботи для повного відновлення цього сектору знадобиться не менше ніж один рік”, – зазначено в звіті.
НБУ уточнює, що в 2020-2021 роках пропозиція сумарно поповниться майже на 8% за рахунок нових площ.По ринку торговельної нерухомості Нацбанк зазначив, що йому, в цілому, вдалося вистояти, чому сприяли зростання доходів і гнучкість.Комерційна нерухомість поки що не є джерелом ризиків для стабільності банківської системи, оскільки частка компаній сектору в кредитному портфелі банків є несуттєвою і становить близько 2,1%.
А теперь вести с полей, кому конечно будет интересно на этой ветке,
таки пихнул офис,пустовавший с начала декабря,
надо сказать чудом пихнул,
ведь просадка рынка офигенная
плюс новый год
плюс карантин -
плюс перспективы ( ведь ежедневно у нас в городе закрывается какая-нибудь ай-ти компания,переходя на удал, или съезжает хостел -ведь туристам страшно заселяться в шалман, или еще чего нибудь такого):
1.Были у меня в офисной арендаторы,запускал их в также непростой 2014-й по памяти,около 8 за метр,за эти годы,особенно в период когда доллар был по 23, цена доросла до 11.5.
Закрыли перед Н.Г.они свое представительство в городе,правда,оставили в других городах.Предлагал им временно оставаться хотя бы на 4,или на год по 7. Не захотели.
Перешли 100% на удаленку.
2.В период 2014 было штук 30 звонков от риелтеров и напрямую штук 20.
В общем условно 50 звонков.
3.Сейчас было 3 звонка напрямую и 3 от риелтеров просмотра.В общем реально 6 звонков.
4.Рынок офисной просел в общем минимум на 20%, т.е. в нашем случае с 11.5-12 до 10.
Чтобы не стоять пустым ,тем более в карантин, скинул еще -аж до 8 на год.
Взяли,вот вселяются, как там будет через год видно будет.
5.Вакантность чувствуется, собственники реально психуют,вал предложений растет, простой равен - ноль привычных денег.
6.Насчет торговой инфо НБУ подтверждаю частично, цены действительно стоят, не считая, что на карантин оплата ноль, или половина,как правило.
А вот вакантность торговой НБУ не наводит, а на главных улицах до 5% магазинов таки пустые, чего и близко не было в 2008-м, тогда пустых было 0.5% раве что.
7.Вакантность и цена скидок по НБУ мне кажется сильно заниженной.
10% скидки как пишет НБУ это надо чтоб собственнику очень сильно подфартило. И везет одному из нескольких десятков. А так - либо стоят в простое,либо скидают как я конкретно.
Вакантность в 8% от НБУ также кажется фиговиной, заселяются единицы, а новые на рынок поступают пачками.
8.Насчет залоговой комерционки у банков - может и 2 %. Но в целом на рынке коммерческой офисной мне кажется на порядок больше, чем торговой, и влияние на динамику цен в общем на РН Украины они свою отыграют, все-таки это инвестиции и они в ближайшие годы будут иметь очень вялую отдачу.
9.Вывод -РН имеет шансы на некоторую просадку.
Вероятность оцениваю в 75%.
Основание - в Украине кризис ,
бардак и олигархический заповедник,
причем олигархи из заповедника - в последнее время у них как крышу снесло,
пример - зеленая энергетика, заложенная как уникальная неповторимая во всепланетном масштабе мега-схема честного воровства несколько лет назад,
ну и стоит посмотреть, что они с тарифами вытворяют, угнетая потребительский спрос,
оно то может и доходы по чуть-чуть кое у кого(не у всех) растут,
но расходы на жизнь еще быстрее.
Против просадки - глобальная обесценка доллара, вагоны горячих денег в мире,небогатый выбор инвест.инструментов в Украине и т.п.,масса депо-людей с гривной на вкладах, которые в случае шухера в теории могут сметать даже неликвиды.
Да- еще аргумент за просадку:
На рынке как жилой,так и коммерческой, если посмотреть большую тройку наших главных городов - в основном явная бодяга по фантастическим ценам, в т.ч. и среди новостроев.
Возможно девальвация гривны (умеренная) все это сгладит, и в гривнах будет дорожать по чуть-чуть, а в долларе дешеветь, а в евро очень даже сильно дешеветь.
Кто читал меня на Валюте в контексте год назад - я там раз десять писал, когда евро был к доллару еще 1-08 плюс-минус,
что доллару крантец.
И кто сидел в евро весь этот год, для того весь РН Украины подешевел за 1 год минимум на 10% приблизительно конечно.
Ну от таке.
А стопроцентно знаю лишь одно-бабки в этой стране с каждым годом даются все труднеее.
Это у них там мир купается в деньгах, в т.ч. и среднему классу неплохо падает со стола.
А в Украине -олигархический заповедник, каста неприкасаемых,поэтому экономика помаленьку деградирует ,несмотря на бравурные отчеты по ТВ.
Стоит почитать отчеты фонда Разумкова - там по памяти около 10% украинцев считают, что все у нас норм.
Что в сумме и дает какую-то,хоть и не твердую вероятность просадки РН в целом.
Да и по валюте, эксперты массово прогнозируют 26-50 в новогодних сообщениях в ФБ,
оптимизм у них зашкаливает,сильно сомневаюсь в их единодушии, слишком много диспропорций в экономике.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:20
Дякую за правдивий доклад з реального Києва!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:20
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
там це де?
в США кранти середньому класу,
в Европі думаю, теж, особливо що зав"язаний на туризм
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 04 січ, 2021 23:25
Вакантность торговой взлетела до уровней 2014-го. По отношению к 2008-му - не в курсе, не встречал данные. Но рынок тогда был сильно живее.
Вообще перспективы торговой недвижимости туманны. Онлайн-сегмент вырос в 2020-м на 40%, а вся розничная торговля - только на 11%. Если забрать оффлайн-торговлю, приходящуюся на помещения во владении сетевых ритейлеров, то падение оборотов арендной недвижимости будет колоссальным
Положение обязывает. НБУ как регулятор просто не может написать "забирайте деньги из этого загнивающего бизнеса". Поэтому приходится деликатно уворачиваться
Они не прогнозируют, они гипнотизируют
PS: спасибо за развернутый комментарий
Додано: Пон 04 січ, 2021 23:32
Додано: Пон 04 січ, 2021 23:47
Не понмаю, чего вы ноете и ссыте?!
У меня на фондовом рынке тоже такое бывает - сегодня грандиозный обвал, но завтра уже всё устаканится, а послезавтра новые истоические высоты. В танке главное это не бздеть. Если слабые нервы - накати стакан или ищи новую работу. В бизнесе как в армии - психи и паникёры не нужны.
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