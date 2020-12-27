Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman, ну свечку не светил, изнутри не видел (только собрался попутешествовать активно,раньше на несколько лет чем положено завязал с работой, а тут ковид-бац!) , но впечатление такое -прослойка среднего класса у них жирнее во много раз, и количественно и по доходу.
Что могу сказать по наверное самой бедной стране Болгарии, был там пару раз раз последние пару лет. Видел огромный бигборд на "Лидл" - приглашали кассиров в сезон - написано было, что доход с премиями в районе 1 тыс. евро. Теперь сравните с минималкой в наших сетях. А теперь вспомним, что по нац.богатству Украина и Болгария как слон и муравей, у них там кроме полоски моря ничего в принципе нет, и раньше особо не было, есть там у них и коррупционеры и все такое, но вот олигархов нет, это чисто наше украинское. Так что, считаю, что основная часть населения у нас - ниже плинтуса, понятно, на Финансах такие не тусуются, но вижу как люди кругом у нас живут, беднота,не раз видел, как бабулька просила мороженых блинчиков, или котлет каких две-три штучки ей взвесить, или 50-100 грам дешевых конфет, дураки над этим стебаются, а мне например, людей реально жалко. и в то же время рядом совсем параллельный мир, где несколько сотен тысяч арабских шейхов у нас проживает, для них на острова за 0.5 млн.- 1 млн. грн. грн. слетать - то же,что для вас Нескафе три в одном в маркете одну штучку купить.
zРадио,
ну до вашей аналитики мне далеко, серьезно,без шуток, я любитель, от экономики очень далек, просто пишу о том, с чем приходится сталкиваться в жизни лично.
Насчет торговых помещений в собственности - вы прямо метко в самую десятку зарядили, да не учел этот момент, а ведь верно - у нас Сильпо площади скупает самые козырные прямо не тысячами, а десятками тысяч метров.
А что в те 11 % входит и 40% роста онлайна ?
Если да, и если еще реально собственные молы отнять, то выходит, что стрит ритейл - как нищий на вокзале слоняется Вот почему у нас на самых козырных локациях столько пустых маркетов.
Насчет положения НБУ как регулятора вы наверное также в еще одну десятку зарядили, у меня ж вот не просто офис -брюлик можно сказать, центр, новый, премиум-сегмент и все такое, и прямо пустой рынок , а те,что интересовались,хотели, чтоб и за пол-обычной цены, и турецкими коврами все было постелено ,образно говоря, не знаю, может еще фактор НГ так опустошил все, но скорее всего это тренд минимум на 1-2 года.
П.с.и по офису еще - раньше иностранцы много лет снимали, а теперь, вот смешно, зашла одна организация, и спонсор ее "Видродження",знаете конечно что это такое ,соросята
Насчет 26-50, серьезные вроде люди пишут,не балаболы, х.з., может я один так пессимистически настроен, вон макра вроде не катастрофическая пока, но навес долгов настораживает, если сравнить доковидные времена, то как бы в разрезе 2020-2021 лишних 10-11 млрд.дол накапало, тех,что надо внепланово через ОВГЗ привлекать,причем на 80% внутри, а таких бабок в системе просто нет, сдается мне,что это все-таки бомба, точнее мина, замедленная конечно.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 05 січ, 2021 00:01, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав: Вакантность торговой взлетела до уровней 2014
сейчас вакантномть торговой в 13 раз выше чем в 14 году
это где - в черкассах? а чего не в 130? чувак сдал неликвид (судя по практически нулевому интересу) с приличным демпингом в самый мертвый сезон новогодних праздников и привычно накатал стену панического бессвязного бреда, вместо того шоп спокойно дождаться конца праздников и карантина и заключить нормальную сделку - так часто бывает, когда за душой нет ни гроша, а кушать хочется уже вчера думайте хоть немного над тем шо читаете, и смех и грех бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/484631/ofisnij-neruhomosti-znadobytsya-minimum-rik-dlya-povnogo-vidnovlennya-nbu Офісній нерухомості знадобиться мінімум рік для повного відновлення - НБУ.Офісна нерухомість постраждала від пандемії сильніше за всі інші сектори цього ринку, що призвело до падіння ставок до 10% тільки за підсумками першого півріччя, і баланс попиту і пропозиції найближчим часом буде погіршуватися.Ставки змушує падати і зростання вакантності, що надалі тільки буде підігріватися пропозицією нових офісних площ… Навіть після повернення до звичайного режиму роботи для повного відновлення цього сектору знадобиться не менше ніж один рік”, – зазначено в звіті. НБУ уточнює, що в 2020-2021 роках пропозиція сумарно поповниться майже на 8% за рахунок нових площ.По ринку торговельної нерухомості Нацбанк зазначив, що йому, в цілому, вдалося вистояти, чому сприяли зростання доходів і гнучкість.Комерційна нерухомість поки що не є джерелом ризиків для стабільності банківської системи, оскільки частка компаній сектору в кредитному портфелі банків є несуттєвою і становить близько 2,1%.
А теперь вести с полей, кому конечно будет интересно на этой ветке, таки пихнул офис,пустовавший с начала декабря,
4.Рынок офисной просел в общем минимум на 20%, т.е. в нашем случае с 11.5-12 до 10. Чтобы не стоять пустым ,тем более в карантин, скинул еще -аж до 8 на год.
20%? так это еще по-божески, считайте вам повезло. В одном Киевском БЦ в центре, в котором я знаю ситуацию, там те, кто уперся и не скинул 30%-40% от цен 2018-2019, то сидит с пустым офисом
Sidus написав:Вот шас прибежит ККЦ и скажет, вы лжец и это все про неликвид, а ликвид он всегда сдается
в следующий раз когда ты прибежишь ко мне в лс за советом я покажу тебе этот пост еще раз - помещение сдано после 6 звонков в разгар новогодних праздников - это ни о чем тебе не говорит, эксперт? хозяину рассказали как все вокруг плохо, нагнули по цене и забрали помещение задешево пока он трясся от страха, только и всего но ты продолжай камлать на обвал в 100500 раз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Sidus написав:Вот шас прибежит ККЦ и скажет, вы лжец и это все про неликвид, а ликвид он всегда сдается
в следующий раз когда ты прибежишь ко мне в лс за советом я покажу тебе этот пост еще раз - помещение сдано после 6 звонков в разгар новогодних праздников - это ни о чем тебе не говорит, эксперт? хозяину рассказали как все вокруг плохо, нагнули по цене и забрали помещение задешево пока он трясся от страха, только и всего но ты продолжай камлать на обвал в 100500 раз
Насколько я понял, офис месяц стоял пустой и вдруг хоть кто-то его взял и автор сему рад и решил поделиться радостью. Все еще зависит от того, сколько вакантоного вокруг - если рядом полно похожих помещений по низким ценам, то ему повезло.
Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/484631/ofisnij-neruhomosti-znadobytsya-minimum-rik-dlya-povnogo-vidnovlennya-nbu Офісній нерухомості знадобиться мінімум рік для повного відновлення - НБУ.Офісна нерухомість постраждала від пандемії сильніше за всі інші сектори цього ринку, що призвело до падіння ставок до 10% тільки за підсумками першого півріччя, і баланс попиту і пропозиції найближчим часом буде погіршуватися.Ставки змушує падати і зростання вакантності, що надалі тільки буде підігріватися пропозицією нових офісних площ… Навіть після повернення до звичайного режиму роботи для повного відновлення цього сектору знадобиться не менше ніж один рік”, – зазначено в звіті. НБУ уточнює, що в 2020-2021 роках пропозиція сумарно поповниться майже на 8% за рахунок нових площ.По ринку торговельної нерухомості Нацбанк зазначив, що йому, в цілому, вдалося вистояти, чому сприяли зростання доходів і гнучкість.Комерційна нерухомість поки що не є джерелом ризиків для стабільності банківської системи, оскільки частка компаній сектору в кредитному портфелі банків є несуттєвою і становить близько 2,1%.
А теперь вести с полей, кому конечно будет интересно на этой ветке, таки пихнул офис,пустовавший с начала декабря,
4.Рынок офисной просел в общем минимум на 20%, т.е. в нашем случае с 11.5-12 до 10. Чтобы не стоять пустым ,тем более в карантин, скинул еще -аж до 8 на год.
20%? так это еще по-божески, считайте вам повезло. В одном Киевском БЦ в центре, в котором я знаю ситуацию, там те, кто уперся и не скинул 30%-40% от цен 2018-2019, то сидит с пустым офисом
Сходится с моими цифрами:
1.На 20% это у нас в среднем по городу хотелки слетели. Ну вы ж понимаете, что такое хотелки. Хотеть не вредно. А кто не хочет понтовать, а хочет реально работать по аренде,тот должен быть гибок и компромисен.
2.Когда замаячит реальный арендатор - сразу сбрасывают моментально еще 20%,т.е. минимум 35-40% выходит.
3.Вот вам еще пример от моего личного знакомого и риэлторы подтвердили,что такова реальность.. Итак конкретно - улица наш аналог киевского Крещатика,Липки,Арсенальная и т.п., т.е. серце города.
До завала рынка цена чуть меньше 15 дол. за квадрат, выставляют сейчас в хотелках по 10-11, реальная отдача - 8 максимум. Вот и я отдал так, несмотря на то, что локация мега козырная- центральнее некуда.
Я думал, может подождать и попытаться весной сдать дороже, или хотя бы после карантина в феврале...
Но посчитал, что целый месяц январь как бы - в сумме это, если помещение пустое этот месяц простоит ,как приблизительно 1 доллар на метре в разрезе года, и решил ,что синица в руках лучше. Тем более где гарантия,что февраль, и март, и апрель и т.п. еще не пролетят,да и договор годовой всего лишь , и к тому же я в т.ч. и по киевской квартире всегда работал ниже рынка,мое кредо - "нет простоям", и "нет лишней работе и нервотрепке", пусть лучше люди годами сидят даже по цене ниже рынка.
Да,Sidus, вы правы, мне объявили,что съезжают еще до 5-го ноября, когда они запустили авансовый последний месяц проплаты, и согласились пускать в офис на просмотры. Да и таки почти за 2 месяца было 6 реальных звонков, 3 напрямую, и 3 от риэлтора, еще было штук 30-40 звонков от риэлтеров,которые просто взяли объект в свою рекламу, но когда я их обзванивал,они отвечали,что глухо как в танке.
Звонков реальных было 6, а просмотров и того меньше -4. Из них два было с конкретными предложениями, одно от ай-ти (украинская материнка),хотели взять за 6.5, плюс инвестиции пару тысяч долларов,докупить ,что им надо. И вот эти "соросята" с ценой в 8 и инвестициями с моей стороны всего лишь до 1 тыс.дол. Первым отказал, хотя на тот момент у меня еще вторых не было.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 05 січ, 2021 00:23, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...