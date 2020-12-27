Додано: Пон 04 січ, 2021 23:56

flyman,ну свечку не светил, изнутри не видел (только собрался попутешествовать активно,раньше на несколько лет чем положено завязал с работой, а тут ковид-бац!) , но впечатление такое -прослойка среднего класса у них жирнее во много раз, и количественно и по доходу.Что могу сказать по наверное самой бедной стране Болгарии, был там пару раз раз последние пару лет. Видел огромный бигборд на "Лидл" - приглашали кассиров в сезон - написано было, что доход с премиями в районе 1 тыс. евро.Теперь сравните с минималкой в наших сетях.А теперь вспомним, что по нац.богатству Украина и Болгария как слон и муравей, у них там кроме полоски моря ничего в принципе нет, и раньше особо не было, есть там у них и коррупционеры и все такое, но вот олигархов нет, это чисто наше украинское.Так что, считаю, что основная часть населения у нас - ниже плинтуса, понятно, на Финансах такие не тусуются, но вижу как люди кругом у нас живут, беднота,не раз видел, как бабулька просила мороженых блинчиков, или котлет каких две-три штучки ей взвесить, или 50-100 грам дешевых конфет, дураки над этим стебаются, а мне например, людей реально жалко.и в то же время рядом совсем параллельный мир, где несколько сотен тысяч арабских шейхов у нас проживает, для них на острова за 0.5 млн.- 1 млн. грн. грн. слетать - то же,что для вас Нескафе три в одном в маркете одну штучку купить.zРадио,ну до вашей аналитики мне далеко, серьезно,без шуток, я любитель, от экономики очень далек, просто пишу о том, с чем приходится сталкиваться в жизни лично.Насчет торговых помещений в собственности - вы прямо метко в самую десятку зарядили, да не учел этот момент, а ведь верно - у нас Сильпо площади скупает самые козырные прямо не тысячами, а десятками тысяч метров.А что в те 11 % входит и 40% роста онлайна ?Если да, и если еще реально собственные молы отнять, то выходит, что стрит ритейл - как нищий на вокзале слоняетсяВот почему у нас на самых козырных локациях столько пустых маркетов.Насчет положения НБУ как регулятора вы наверное также в еще одну десятку зарядили, у меня ж вот не просто офис -брюлик можно сказать, центр, новый, премиум-сегмент и все такое, и прямо пустой рынок ,а те,что интересовались,хотели, чтоб и за пол-обычной цены, и турецкими коврами все было постелено ,образно говоря,не знаю, может еще фактор НГ так опустошил все,но скорее всего это тренд минимум на 1-2 года.П.с.и по офису еще - раньше иностранцы много лет снимали, а теперь, вот смешно, зашла одна организация, и спонсор ее "Видродження",знаете конечно что это такое,соросятаНасчет 26-50, серьезные вроде люди пишут,не балаболы, х.з.,может я один так пессимистически настроен,вон макра вроде не катастрофическая пока,но навес долгов настораживает,если сравнить доковидные времена,то как бы в разрезе 2020-2021 лишних 10-11 млрд.дол накапало,тех,что надо внепланово через ОВГЗ привлекать,причем на 80% внутри,а таких бабок в системе просто нет,сдается мне,что это все-таки бомба, точнее мина, замедленная конечно.