|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 04 січ, 2021 23:56
zРадио
flyman,
ну свечку не светил, изнутри не видел (только собрался попутешествовать активно,раньше на несколько лет чем положено завязал с работой, а тут ковид-бац!) , но впечатление такое -прослойка среднего класса у них жирнее во много раз, и количественно и по доходу.
Что могу сказать по наверное самой бедной стране Болгарии, был там пару раз раз последние пару лет. Видел огромный бигборд на "Лидл" - приглашали кассиров в сезон - написано было, что доход с премиями в районе 1 тыс. евро.
Теперь сравните с минималкой в наших сетях.
А теперь вспомним, что по нац.богатству Украина и Болгария как слон и муравей, у них там кроме полоски моря ничего в принципе нет, и раньше особо не было, есть там у них и коррупционеры и все такое, но вот олигархов нет, это чисто наше украинское.
Так что, считаю, что основная часть населения у нас - ниже плинтуса, понятно, на Финансах такие не тусуются, но вижу как люди кругом у нас живут, беднота,не раз видел, как бабулька просила мороженых блинчиков, или котлет каких две-три штучки ей взвесить, или 50-100 грам дешевых конфет, дураки над этим стебаются, а мне например, людей реально жалко.
и в то же время рядом совсем параллельный мир, где несколько сотен тысяч арабских шейхов у нас проживает, для них на острова за 0.5 млн.- 1 млн. грн. грн. слетать - то же,что для вас Нескафе три в одном в маркете одну штучку купить.
zРадио,https://news.finance.ua/ua/news/-/48463 ... lennya-nbu
ну до вашей аналитики мне далеко, серьезно,без шуток, я любитель, от экономики очень далек, просто пишу о том, с чем приходится сталкиваться в жизни лично.
Насчет торговых помещений в собственности - вы прямо метко в самую десятку зарядили, да не учел этот момент, а ведь верно - у нас Сильпо площади скупает самые козырные прямо не тысячами, а десятками тысяч метров.
А что в те 11 % входит и 40% роста онлайна ?
Если да, и если еще реально собственные молы отнять, то выходит, что стрит ритейл - как нищий на вокзале слоняется
Вот почему у нас на самых козырных локациях столько пустых маркетов.
Насчет положения НБУ как регулятора вы наверное также в еще одну десятку зарядили, у меня ж вот не просто офис -брюлик можно сказать, центр, новый, премиум-сегмент и все такое, и прямо пустой рынок ,
а те,что интересовались,хотели, чтоб и за пол-обычной цены, и турецкими коврами все было постелено ,образно говоря,
не знаю, может еще фактор НГ так опустошил все,
но скорее всего это тренд минимум на 1-2 года.
П.с.и по офису еще - раньше иностранцы много лет снимали, а теперь, вот смешно, зашла одна организация, и спонсор ее "Видродження",знаете конечно что это такое
,соросята
Насчет 26-50, серьезные вроде люди пишут,не балаболы, х.з.,
может я один так пессимистически настроен,
вон макра вроде не катастрофическая пока,
но навес долгов настораживает,
если сравнить доковидные времена,
то как бы в разрезе 2020-2021 лишних 10-11 млрд.дол накапало,
тех,что надо внепланово через ОВГЗ привлекать,причем на 80% внутри,
а таких бабок в системе просто нет,
сдается мне,что это все-таки бомба, точнее мина, замедленная конечно.
Востаннє редагувалось Автор77
в Вів 05 січ, 2021 00:36, всього редагувалось 3 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
-
Автор77
-
-
- Повідомлень: 884
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 1161 раз.
-
- Профіль
-
1
5
9
Додано: Пон 04 січ, 2021 23:57
Grand Touring написав: zРадио написав: Автор77 написав:
Вакантность торговой взлетела до уровней 2014
сейчас вакантномть торговой в 13 раз выше чем в 14 году
это где - в черкассах? а чего не в 130?
чувак сдал неликвид (судя по практически нулевому интересу) с приличным демпингом в самый мертвый сезон новогодних праздников и привычно накатал стену панического бессвязного бреда, вместо того шоп спокойно дождаться конца праздников и карантина и заключить нормальную сделку - так часто бывает, когда за душой нет ни гроша, а кушать хочется уже вчера
думайте хоть немного над тем шо читаете, и смех и грех бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 8148
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1014 раз.
- Подякували: 1505 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:00
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/484631/ofisnij-neruhomosti-znadobytsya-minimum-rik-dlya-povnogo-vidnovlennya-nbu
Офісній нерухомості знадобиться мінімум рік для повного відновлення - НБУ.Офісна нерухомість постраждала від пандемії сильніше за всі інші сектори цього ринку, що призвело до падіння ставок до 10% тільки за підсумками першого півріччя, і баланс попиту і пропозиції найближчим часом буде погіршуватися.Ставки змушує падати і зростання вакантності, що надалі тільки буде підігріватися пропозицією нових офісних площ… Навіть після повернення до звичайного режиму роботи для повного відновлення цього сектору знадобиться не менше ніж один рік”, – зазначено в звіті.
НБУ уточнює, що в 2020-2021 роках пропозиція сумарно поповниться майже на 8% за рахунок нових площ.По ринку торговельної нерухомості Нацбанк зазначив, що йому, в цілому, вдалося вистояти, чому сприяли зростання доходів і гнучкість.Комерційна нерухомість поки що не є джерелом ризиків для стабільності банківської системи, оскільки частка компаній сектору в кредитному портфелі банків є несуттєвою і становить близько 2,1%.
А теперь вести с полей, кому конечно будет интересно на этой ветке,
таки пихнул офис,пустовавший с начала декабря,
4.Рынок офисной просел в общем минимум на 20%, т.е. в нашем случае с 11.5-12 до 10.
Чтобы не стоять пустым ,тем более в карантин, скинул еще -аж до 8 на год.
20%? так это еще по-божески, считайте вам повезло. В одном Киевском БЦ в центре, в котором я знаю ситуацию, там те, кто уперся и не скинул 30%-40% от цен 2018-2019, то сидит с пустым офисом
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 507
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:04
Grand Touring написав: zРадио написав: Автор77 написав:
Вакантность торговой взлетела до уровней 2014
сейчас вакантномть торговой в 13 раз выше чем в 14 году
Вот шас прибежит ККЦ и скажет, вы лжец и это все про неликвид, а ликвид он всегда сдается
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 507
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:05
zРадио написав: Автор77 написав: Автор77 написав:
Да и по валюте, эксперты массово прогнозируют 26-50 в новогодних сообщениях в ФБ, оптимизм у них зашкаливает,сильно сомневаюсь в их единодушии, слишком много диспропорций в экономике.
Они не прогнозируют, они гипнотизируют
PS: спасибо за развернутый комментарий
Когда эксперты пишут про курс 26-50, то указывается, что при условии увеличения вложений иностранцами в ОВГЗ с 2,6 млрд долларов до 5,5 млрд долларов. Это важное уточнение.
-
promyshlennik
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 27.02.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:10
Sidus написав:
Вот шас прибежит ККЦ и скажет, вы лжец и это все про неликвид, а ликвид он всегда сдается
в следующий раз когда ты прибежишь ко мне в лс за советом я покажу тебе этот пост
еще раз - помещение сдано после 6 звонков в разгар новогодних праздников - это ни о чем тебе не говорит, эксперт?
хозяину рассказали как все вокруг плохо, нагнули по цене и забрали помещение задешево пока он трясся от страха, только и всего
но ты продолжай камлать на обвал в 100500 раз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 8148
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1014 раз.
- Подякували: 1505 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:14
kingkongovets написав: Sidus написав:
Вот шас прибежит ККЦ и скажет, вы лжец и это все про неликвид, а ликвид он всегда сдается
в следующий раз когда ты прибежишь ко мне в лс за советом я покажу тебе этот пост
еще раз - помещение сдано после 6 звонков в разгар новогодних праздников - это ни о чем тебе не говорит, эксперт?
хозяину рассказали как все вокруг плохо, нагнули по цене и забрали помещение задешево пока он трясся от страха, только и всего
но ты продолжай камлать на обвал в 100500 раз
Насколько я понял, офис месяц стоял пустой и вдруг хоть кто-то его взял и автор сему рад и решил поделиться радостью. Все еще зависит от того, сколько вакантоного вокруг - если рядом полно похожих помещений по низким ценам, то ему повезло.
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 507
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:15
Sidus написав: Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/484631/ofisnij-neruhomosti-znadobytsya-minimum-rik-dlya-povnogo-vidnovlennya-nbu
Офісній нерухомості знадобиться мінімум рік для повного відновлення - НБУ.Офісна нерухомість постраждала від пандемії сильніше за всі інші сектори цього ринку, що призвело до падіння ставок до 10% тільки за підсумками першого півріччя, і баланс попиту і пропозиції найближчим часом буде погіршуватися.Ставки змушує падати і зростання вакантності, що надалі тільки буде підігріватися пропозицією нових офісних площ… Навіть після повернення до звичайного режиму роботи для повного відновлення цього сектору знадобиться не менше ніж один рік”, – зазначено в звіті.
НБУ уточнює, що в 2020-2021 роках пропозиція сумарно поповниться майже на 8% за рахунок нових площ.По ринку торговельної нерухомості Нацбанк зазначив, що йому, в цілому, вдалося вистояти, чому сприяли зростання доходів і гнучкість.Комерційна нерухомість поки що не є джерелом ризиків для стабільності банківської системи, оскільки частка компаній сектору в кредитному портфелі банків є несуттєвою і становить близько 2,1%.
А теперь вести с полей, кому конечно будет интересно на этой ветке,
таки пихнул офис,пустовавший с начала декабря,
4.Рынок офисной просел в общем минимум на 20%, т.е. в нашем случае с 11.5-12 до 10.
Чтобы не стоять пустым ,тем более в карантин, скинул еще -аж до 8 на год.
20%? так это еще по-божески, считайте вам повезло. В одном Киевском БЦ в центре, в котором я знаю ситуацию, там те, кто уперся и не скинул 30%-40% от цен 2018-2019, то сидит с пустым офисом
Сходится с моими цифрами:
1.На 20% это у нас в среднем по городу хотелки слетели.
Ну вы ж понимаете, что такое хотелки.
Хотеть не вредно.
А кто не хочет понтовать, а хочет реально работать по аренде,тот должен быть гибок и компромисен.
2.Когда замаячит реальный арендатор - сразу сбрасывают моментально еще 20%,т.е. минимум 35-40% выходит.
3.Вот вам еще пример от моего личного знакомого и риэлторы подтвердили,что такова реальность..
Итак конкретно - улица наш аналог киевского Крещатика,Липки,Арсенальная и т.п.,
т.е. серце города.
До завала рынка цена чуть меньше 15 дол. за квадрат, выставляют сейчас в хотелках по 10-11, реальная отдача - 8 максимум.
Вот и я отдал так, несмотря на то, что локация мега козырная- центральнее некуда.
Я думал, может подождать и попытаться весной сдать дороже, или хотя бы после карантина в феврале...
Но посчитал, что целый месяц январь как бы - в сумме это, если помещение пустое этот месяц простоит ,как приблизительно 1 доллар на метре в разрезе года, и решил ,что синица в руках лучше.
Тем более где гарантия,что февраль, и март, и апрель и т.п. еще не пролетят,да и договор годовой всего лишь
,
и к тому же я в т.ч. и по киевской квартире всегда работал ниже рынка,мое кредо -
"нет простоям",
и "нет лишней работе и нервотрепке",
пусть лучше люди годами сидят даже по цене ниже рынка.
Да,Sidus, вы правы, мне объявили,что съезжают еще до 5-го ноября, когда они запустили авансовый последний месяц проплаты, и согласились пускать в офис на просмотры.
Да и таки почти за 2 месяца было 6 реальных звонков, 3 напрямую, и 3 от риэлтора, еще было штук 30-40 звонков от риэлтеров,которые просто взяли объект в свою рекламу, но когда я их обзванивал,они отвечали,что глухо как в танке.
Звонков реальных было 6, а просмотров и того меньше -4.
Из них два было с конкретными предложениями, одно от ай-ти (украинская материнка),хотели взять за 6.5, плюс инвестиции пару тысяч долларов,докупить ,что им надо.
И вот эти "соросята" с ценой в 8 и инвестициями с моей стороны всего лишь до 1 тыс.дол.
Первым отказал, хотя на тот момент у меня еще вторых не было.
Да и еще, осознаю,что по мере потепления,
Ковид отступит стопроценнтно, и рынок чуть оживится,
прогнозирую, что клиентов станет чуть больше , и 1-2 доллара возможно на метре доплюсуются, но все равно это будет 20-30% от доковида,
но простой дороже,
и раньше марта оживления не будет.
Востаннє редагувалось Автор77
в Вів 05 січ, 2021 00:28, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
-
Автор77
-
-
- Повідомлень: 884
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 1161 раз.
-
- Профіль
-
1
5
9
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:16
дел.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Вів 05 січ, 2021 00:38, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 4073
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:26
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37156
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 895 раз.
- Подякували: 4452 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|