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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 січ, 2021 00:29
Sidus написав:
Насколько я понял, офис месяц стоял пустой и вдруг хоть кто-то его взял и автор сему рад и решил поделиться радостью. Все еще зависит от того, сколько вакантоного вокруг - если рядом полно похожих помещений по низким ценам, то ему повезло.
не просто месяц, а "с начала декабря" - это один из двух самых мертвых периодов по поиску арендаторов, сравним с ним только период пасхи-майских, когда все тоже думают не о работе и поиске помещений, а об отдыхе и бухалове, да плюс сюда еще и грядущий локдаун
если рядом куча вакантного, то 100% шо его клиенты пробежались уже и там, но по цене больше всего смогли продавить именно его - ну это ж бл элементарно
время идет, звонков нет, деньги заканчиваются - вот хозяин и поплыл, стандартная ситуация
повезло тут не ему, а арендаторам, которые решили не откладывать поиски до конца карантина, а брать быка за рога, пока все бухают, или парят кости на морях - кстати очень правильное решение, к тому же он так и будет считать их своими спасителями, со всеми вытекающими
ну и сам факт того шо кто то посреди праздников и перед карантином все же арендует коммерцию тоже достаточно красноречив сам по себе
а вообще я в шоке от уровня аналитики местных "экспертов"
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kingkongovets
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Додано: Вів 05 січ, 2021 00:50
kingkongovets
Город бы ещё уточнить.
Может это Житомир или Кировоград, пусть и "аналог местный Крещатика".
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барабашов
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Додано: Вів 05 січ, 2021 01:52
барабашов написав:kingkongovets
Город бы ещё уточнить.
Может это Житомир или Кировоград, пусть и "аналог местный Крещатика".
та даже если и условные прилуки, или конотоп - принцип то один и тот же
месяц простоя в декабре - неприятная, но вполне прогнозируемая и рабочая ситуация
это не повод ни так падать по цене, ни уж тем более подписываться по ней на целый год - ну в крайнем случае до начала сентября с возможностью коррекции
а владелец помещения по соседству спокойно вернется после январского локдауна с условного занзибара и сдаст минимум за 10$/метр в грише до сентября, весной увидит возросший налог на недвигу и на этом основании еще и обязательно поддернет цену осенью, отобьет тем самым простой и зафиксируется на год уже до сентября следующего года, а наш автор так и будет сдувать пыль со своих "спасителей" и не помышлять о коррекции - вот так вот одинаковые объекты и показывают совершенно разную рентабельность у разных хозяев
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Додано: Вів 05 січ, 2021 07:22
kingkongovets написав:
вообще я в шоке от уровня аналитики местных "экспертов"
Я в шоці від твого рівня "інтелекту".
Відчувається заурядний шкільний "трієшник" київського розливу. Який своєчасно влаштувався куди треба, до бюрократів-управлінців з держапарату. І встиг щось приватизувати , з держвласності.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 07:27
Автор77 написав:
Так что, считаю, что основная часть населения у нас - ниже плинтуса, понятно, на Финансах такие не тусуются, но вижу как люди кругом у нас живут, беднота,не раз видел, как бабулька просила мороженых блинчиков, или котлет каких две-три штучки ей взвесить, или 50-100 грам дешевых конфет, дураки над этим стебаются, а мне например, людей реально жалко.
и в то же время рядом совсем параллельный мир, где несколько сотен тысяч арабских шейхов у нас проживает, для них на острова за 0.5 млн.- 1 млн. грн. грн. слетать - то же,что для вас Нескафе три в одном в маркете одну штучку купить.
У нас на форумі таких - повно!
І ти їх не проб'єш!
"Страшно далеких они от народа!"
А медіанна ЗП по Україні - не більше 270-300 дол/міс. Як в африканських країнах
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