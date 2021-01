Додано: Вів 05 січ, 2021 00:29

Sidus написав: Насколько я понял, офис месяц стоял пустой и вдруг хоть кто-то его взял и автор сему рад и решил поделиться радостью. Все еще зависит от того, сколько вакантоного вокруг - если рядом полно похожих помещений по низким ценам, то ему повезло. Насколько я понял, офис месяц стоял пустой и вдруг хоть кто-то его взял и автор сему рад и решил поделиться радостью. Все еще зависит от того, сколько вакантоного вокруг - если рядом полно похожих помещений по низким ценам, то ему повезло.



не просто месяц, а "с начала декабря" - это один из двух самых мертвых периодов по поиску арендаторов, сравним с ним только период пасхи-майских, когда все тоже думают не о работе и поиске помещений, а об отдыхе и бухалове, да плюс сюда еще и грядущий локдаун

если рядом куча вакантного, то 100% шо его клиенты пробежались уже и там, но по цене больше всего смогли продавить именно его - ну это ж бл элементарно

время идет, звонков нет, деньги заканчиваются - вот хозяин и поплыл, стандартная ситуация

повезло тут не ему, а арендаторам, которые решили не откладывать поиски до конца карантина, а брать быка за рога, пока все бухают, или парят кости на морях - кстати очень правильное решение, к тому же он так и будет считать их своими спасителями, со всеми вытекающими

ну и сам факт того шо кто то посреди праздников и перед карантином все же арендует коммерцию тоже достаточно красноречив сам по себе

