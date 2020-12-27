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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6115611661176118

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 82
1. Зросли більш, як на 30%
30%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
2%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
23
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 07:27

  Автор77 написав:Так что, считаю, что основная часть населения у нас - ниже плинтуса, понятно, на Финансах такие не тусуются, но вижу как люди кругом у нас живут, беднота,не раз видел, как бабулька просила мороженых блинчиков, или котлет каких две-три штучки ей взвесить, или 50-100 грам дешевых конфет, дураки над этим стебаются, а мне например, людей реально жалко.
и в то же время рядом совсем параллельный мир, где несколько сотен тысяч арабских шейхов у нас проживает, для них на острова за 0.5 млн.- 1 млн. грн. грн. слетать - то же,что для вас Нескафе три в одном в маркете одну штучку купить.

У нас на форумі таких - повно!
І ти їх не проб'єш!
"Страшно далеких они от народа!"

А медіанна ЗП по Україні - не більше 270-300 дол/міс. Як в африканських країнах
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 08:31

  барабашов написав:kingkongovets
Город бы ещё уточнить.
Может это Житомир или Кировоград, пусть и "аналог местный Крещатика".

Яка різниця?
В усіх укр-облцентрах - економічна ситуація приблизно однакова.
Лише в Києві група рожевоокулярників, на чолі з американським політруком-мажором, кричить:"Укропи повинні мати жилплощу 140м2/людина!")))

Убогі ідейні наслідники примітивної московитської аристократії-їнтелігенції 1916 року, недалекі потомки маргіналів вінниченків та грушевських. Які не бачать і не розуміють, що робиться у них під носом.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 січ, 2021 09:18, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:01

  Libo написав:Не понмаю, чего вы ноете и ссыте?! :roll:
У меня на фондовом рынке тоже такое бывает - сегодня грандиозный обвал, но завтра уже всё устаканится, а послезавтра новые истоические высоты. :shock: В танке главное это не бздеть. Если слабые нервы - накати стакан или ищи новую работу. В бизнесе как в армии - психи и паникёры не нужны. :lol:

Твой ум не догадывается что в торговой недвиге немного по другому? Контракты заключаются на года. В конце года некоторые только съезжали из-за того что еще были подписаны договора, почитайте аналитику тех же УТГ, может хоть что-то поймете.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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