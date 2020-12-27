|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 05 січ, 2021 07:27
Автор77 написав:
Так что, считаю, что основная часть населения у нас - ниже плинтуса, понятно, на Финансах такие не тусуются, но вижу как люди кругом у нас живут, беднота,не раз видел, как бабулька просила мороженых блинчиков, или котлет каких две-три штучки ей взвесить, или 50-100 грам дешевых конфет, дураки над этим стебаются, а мне например, людей реально жалко.
и в то же время рядом совсем параллельный мир, где несколько сотен тысяч арабских шейхов у нас проживает, для них на острова за 0.5 млн.- 1 млн. грн. грн. слетать - то же,что для вас Нескафе три в одном в маркете одну штучку купить.
У нас на форумі таких - повно!
І ти їх не проб'єш!
"Страшно далеких они от народа!"
А медіанна ЗП по Україні - не більше 270-300 дол/міс. Як в африканських країнах
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21768
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1280 раз.
- Подякували: 2245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 08:31
барабашов написав:kingkongovets
Город бы ещё уточнить.
Может это Житомир или Кировоград, пусть и "аналог местный Крещатика".
Яка різниця?В усіх укр-облцентрах - економічна ситуація приблизно однакова.
Лише в Києві група рожевоокулярників, на чолі з американським політруком-мажором, кричить:"Укропи повинні мати жилплощу 140м2/людина!")))Убогі ідейні наслідники примітивної московитської аристократії-їнтелігенції 1916 року, недалекі потомки маргіналів вінниченків та грушевських. Які не бачать і не розуміють, що робиться у них під носом.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 05 січ, 2021 09:18, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21768
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1280 раз.
- Подякували: 2245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:01
Libo написав:
Не понмаю, чего вы ноете и ссыте?!
У меня на фондовом рынке тоже такое бывает - сегодня грандиозный обвал, но завтра уже всё устаканится, а послезавтра новые истоические высоты.
В танке главное это не бздеть. Если слабые нервы - накати стакан или ищи новую работу. В бизнесе как в армии - психи и паникёры не нужны.
Твой ум не догадывается что в торговой недвиге немного по другому? Контракты заключаются на года. В конце года некоторые только съезжали из-за того что еще были подписаны договора, почитайте аналитику тех же УТГ, может хоть что-то поймете.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4363
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 734 раз.
- Подякували: 944 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:55
Справедливости ради, когда пару месяцев назад мы подбирали помещение примерно на 50 человек, имея только два требования - локация+цена, торговались вообще безбожно и выбрать было из чего. Раньше были мысли на своей земле что-то строить для себя, но глянув на цены, быстро передумали.
Заодно узнал что у некоторых моих старых знакомых коммерции больше чем у Драгонов
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4348
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 969 раз.
- Подякували: 1149 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|