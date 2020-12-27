Додано: Вів 05 січ, 2021 12:19

sequence написав: kingkongovets написав: ..

покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея.. ..покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея..

это смотря для каких целей, и с каким горизонтом планирования.

Для ритейла вполне себе оправдывает стройка для себя, для просиживания штанов сервисным персоналом вполне сойдет офиска.

Ранее, наша стандартная модель была снимать совковую рухлядь на промке в черте города очень дешево, ремонтировать - заселять планктоном. Затем, в связи с массовой застройкой промки решили обзавестись своей земелькой, заодно поэтапно выносить производство за город. Насчет того, что локация непостоянна - не наш случай, просто в связи с постоянным расширением места вечно не хватает, вот весь отдел ойтишнегов и отправили в ссылку это смотря для каких целей, и с каким горизонтом планирования.Для ритейла вполне себе оправдывает стройка для себя, для просиживания штанов сервисным персоналом вполне сойдет офиска.Ранее, наша стандартная модель была снимать совковую рухлядь на промке в черте города очень дешево, ремонтировать - заселять планктоном. Затем, в связи с массовой застройкой промки решили обзавестись своей земелькой, заодно поэтапно выносить производство за город. Насчет того, что локация непостоянна - не наш случай, просто в связи с постоянным расширением места вечно не хватает, вот весь отдел ойтишнегов и отправили в ссылку

согласен - есть исключениянапример под стоматологию или ресторан помещение выгоднее и удобнее купить, а под госпиталь - строить, но если у тебя есть деньги для инвестиции в стрит ритейл в норм локации, то тебе уже просто незачем заниматься ритейлом, а если ты строишь сеть, то тебе выгоднее инвестировать в ее развитие, чем в помещения для нее - вот шо я имел в видукстати еще одно наблюдение чисто психологического характера - заметил, шо больше всего потерям владельцев офисной недвиги почему то радуются как раз те, кто им эти проблемы и создает - сотрудники компаний, больше всего пострадавших от последствий пандемиитакая типа защитная реакция психики - мол у кого то еще хуже, чем у меняони искренне считают шо на них свет клином сошелся и если они съедут в меньшее помещение или на удаленку, то новых арендаторов нельзя будет найти никогда и ни за что)любой кризис смывает слабых и неудачников, на место которых приходят другие и этот не станет исключением