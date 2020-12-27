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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 січ, 2021 11:23
sequence
покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея, все равно вы его рано или поздно будете сдавать, так происходит всегда и со со всеми, требования и потребности со временем меняются, а помещение остается
никто не спорит, что в связи с ковидом офисная недвига сейчас мягко говоря не в фаворе, а еще хуже дела у ресторанов и гостиниц - но так будет не всегда, а делать далеко идущие глобальные выводы исходя из сегодняшних реалий смешно
а тем временем в центре полным ходом строятся бц разной степени пафосности - видно далеко не у всех девелоперов есть деньги на высококлассных макроэкономических оракулов уровня зрадио и мэджик боллы)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 05 січ, 2021 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 11:42
kingkongovets написав:
..
покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея..
это смотря для каких целей, и с каким горизонтом планирования.
Для ритейла вполне себе оправдывает стройка для себя, для просиживания штанов сервисным персоналом вполне сойдет офиска.
Ранее, наша стандартная модель была снимать совковую рухлядь на промке в черте города очень дешево, ремонтировать - заселять планктоном. Затем, в связи с массовой застройкой промки решили обзавестись своей земелькой, заодно поэтапно выносить производство за город. Насчет того, что локация непостоянна - не наш случай, просто в связи с постоянным расширением места вечно не хватает, вот весь отдел ойтишнегов и отправили в ссылку
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sequence
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Додано: Вів 05 січ, 2021 11:56
kingkongovets написав:sequence
покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея, все равно вы его рано или поздно будете сдавать, так происходит всегда и со со всеми, требования и потребности со временем меняются, а помещение остается
никто не спорит, что в связи с ковидом офисная недвига сейчас мягко говоря не в фаворе, а еще хуже дела у ресторанов и гостиниц - но так будет не всегда, а делать далеко идущие глобальные выводы исходя из сегодняшних реалий смешно
а тем временем в центре полным ходом строятся бц разной степени пафосности - видно далеко не у всех девелоперов есть деньги на высококлассных макроэкономических оракулов уровня зрадио и мэджик боллы)
Может что-то и строиться.
А почему не могут уже десяток лет Республику домучать ?
Там арендных площадей овердофига. Кэш фло должно получиться очень ничего, даже если па 5 здавать, не ?
Может не так все сладко будет в ближайшем будущем в связи с экон. ситацией и свалом народа за бугор, га ? И некоторые это осознают.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Вів 05 січ, 2021 11:59
BIGor написав: Libo написав:
Не понмаю, чего вы ноете и ссыте?!
У меня на фондовом рынке тоже такое бывает - сегодня грандиозный обвал, но завтра уже всё устаканится, а послезавтра новые истоические высоты.
В танке главное это не бздеть. Если слабые нервы - накати стакан или ищи новую работу. В бизнесе как в армии - психи и паникёры не нужны.
Твой ум не догадывается что в торговой недвиге немного по другому? Контракты заключаются на года. В конце года некоторые только съезжали из-за того что еще были подписаны договора, почитайте аналитику тех же УТГ, может хоть что-то поймете.
Что за аналитика, можете выставить ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:00
Шмигаль уже позичає швидкогроші в Дойчебанка, а ви тут все ще ріст очікуєте КРЖН.
Гг
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:06
flyman написав:
Шмигаль уже позичає швидкогроші в Дойчебанка, а ви тут все ще ріст очікуєте КРЖН.
нет противоречий - половину скомуниздят, из этой половины половина пойдет на недвигу (Кирилл Тимошенко не даст соврать), остальное - на новые модели RR и яхты.
отдавать то не им
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:09
sequence написав: flyman написав:
Шмигаль уже позичає швидкогроші в Дойчебанка, а ви тут все ще ріст очікуєте КРЖН.
нет противоречий - половину скомуниздят, из этой половины половина пойдет на недвигу (Кирилл Тимошенко не даст соврать), остальное - на новые модели RR и яхты.
отдавать то не им
по перше то КРЖН, а ОКРЖ, в Кирила,
а по друге, піде на допомогу мамам в США і нерухімість в умовному Лондині.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:16
flyman написав: sequence написав: flyman написав:
Шмигаль уже позичає швидкогроші в Дойчебанка, а ви тут все ще ріст очікуєте КРЖН.
нет противоречий - половину скомуниздят, из этой половины половина пойдет на недвигу (Кирилл Тимошенко не даст соврать), остальное - на новые модели RR и яхты.
отдавать то не им
по перше то КРЖН, а ОКРЖ, в Кирила,
а по друге, піде на допомогу мамам в США і нерухімість в умовному Лондині.
я где-то упомянул, на какую именно недвигу пойдут? Среди ворья преобладают жлобы, даже нанять международного финансового консультанта для них западло, будут стояками круши сметать кто победнее и ТТ кто больше наколядовал
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:19
sequence написав: kingkongovets написав:
..
покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея..
это смотря для каких целей, и с каким горизонтом планирования.
Для ритейла вполне себе оправдывает стройка для себя, для просиживания штанов сервисным персоналом вполне сойдет офиска.
Ранее, наша стандартная модель была снимать совковую рухлядь на промке в черте города очень дешево, ремонтировать - заселять планктоном. Затем, в связи с массовой застройкой промки решили обзавестись своей земелькой, заодно поэтапно выносить производство за город. Насчет того, что локация непостоянна - не наш случай, просто в связи с постоянным расширением места вечно не хватает, вот весь отдел ойтишнегов и отправили в ссылку
согласен - есть исключения
например под стоматологию или ресторан помещение выгоднее и удобнее купить, а под госпиталь - строить, но если у тебя есть деньги для инвестиции в стрит ритейл в норм локации, то тебе уже просто незачем заниматься ритейлом, а если ты строишь сеть, то тебе выгоднее инвестировать в ее развитие, чем в помещения для нее - вот шо я имел в виду
кстати еще одно наблюдение чисто психологического характера - заметил, шо больше всего потерям владельцев офисной недвиги почему то радуются как раз те, кто им эти проблемы и создает - сотрудники компаний, больше всего пострадавших от последствий пандемии
такая типа защитная реакция психики - мол у кого то еще хуже, чем у меня
они искренне считают шо на них свет клином сошелся и если они съедут в меньшее помещение или на удаленку, то новых арендаторов нельзя будет найти никогда и ни за что)
любой кризис смывает слабых и неудачников, на место которых приходят другие и этот не станет исключением
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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