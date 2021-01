Додано: Вів 05 січ, 2021 11:23

sequence

покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея, все равно вы его рано или поздно будете сдавать, так происходит всегда и со со всеми, требования и потребности со временем меняются, а помещение остается

никто не спорит, что в связи с ковидом офисная недвига сейчас мягко говоря не в фаворе, а еще хуже дела у ресторанов и гостиниц - но так будет не всегда, а делать далеко идущие глобальные выводы исходя из сегодняшних реалий смешно

а тем временем в центре полным ходом строятся бц разной степени пафосности - видно далеко не у всех девелоперов есть деньги на высококлассных макроэкономических оракулов уровня зрадио и мэджик боллы)

