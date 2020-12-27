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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6116611761186119>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 84
1. Зросли більш, як на 30%
30%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
6%
5
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:23

sequence
покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея, все равно вы его рано или поздно будете сдавать, так происходит всегда и со со всеми, требования и потребности со временем меняются, а помещение остается
никто не спорит, что в связи с ковидом офисная недвига сейчас мягко говоря не в фаворе, а еще хуже дела у ресторанов и гостиниц - но так будет не всегда, а делать далеко идущие глобальные выводы исходя из сегодняшних реалий смешно
а тем временем в центре полным ходом строятся бц разной степени пафосности - видно далеко не у всех девелоперов есть деньги на высококлассных макроэкономических оракулов уровня зрадио и мэджик боллы)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 05 січ, 2021 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:42

  kingkongovets написав:..
покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея..

это смотря для каких целей, и с каким горизонтом планирования.
Для ритейла вполне себе оправдывает стройка для себя, для просиживания штанов сервисным персоналом вполне сойдет офиска.
Ранее, наша стандартная модель была снимать совковую рухлядь на промке в черте города очень дешево, ремонтировать - заселять планктоном. Затем, в связи с массовой застройкой промки решили обзавестись своей земелькой, заодно поэтапно выносить производство за город. Насчет того, что локация непостоянна - не наш случай, просто в связи с постоянным расширением места вечно не хватает, вот весь отдел ойтишнегов и отправили в ссылку
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:49

  Libo написав:Хотел добавить, что в Украине уже фактически сложился стандарт 40-50 кв.м на одного члена семьи. И однухи на одного тоже будут не меньше этого стандарта. У укропов очень высокая планка.

Зображення
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:56

  kingkongovets написав:sequence
покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея, все равно вы его рано или поздно будете сдавать, так происходит всегда и со со всеми, требования и потребности со временем меняются, а помещение остается
никто не спорит, что в связи с ковидом офисная недвига сейчас мягко говоря не в фаворе, а еще хуже дела у ресторанов и гостиниц - но так будет не всегда, а делать далеко идущие глобальные выводы исходя из сегодняшних реалий смешно
а тем временем в центре полным ходом строятся бц разной степени пафосности - видно далеко не у всех девелоперов есть деньги на высококлассных макроэкономических оракулов уровня зрадио и мэджик боллы)


Может что-то и строиться.
А почему не могут уже десяток лет Республику домучать ?
Там арендных площадей овердофига. Кэш фло должно получиться очень ничего, даже если па 5 здавать, не ?
Может не так все сладко будет в ближайшем будущем в связи с экон. ситацией и свалом народа за бугор, га ? И некоторые это осознают. :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:59

  BIGor написав:
  Libo написав:Не понмаю, чего вы ноете и ссыте?! :roll:
У меня на фондовом рынке тоже такое бывает - сегодня грандиозный обвал, но завтра уже всё устаканится, а послезавтра новые истоические высоты. :shock: В танке главное это не бздеть. Если слабые нервы - накати стакан или ищи новую работу. В бизнесе как в армии - психи и паникёры не нужны. :lol:

Твой ум не догадывается что в торговой недвиге немного по другому? Контракты заключаются на года. В конце года некоторые только съезжали из-за того что еще были подписаны договора, почитайте аналитику тех же УТГ, может хоть что-то поймете.


Что за аналитика, можете выставить ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шмигаль уже позичає швидкогроші в Дойчебанка, а ви тут все ще ріст очікуєте КРЖН.
Гг
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Шмигаль уже позичає швидкогроші в Дойчебанка, а ви тут все ще ріст очікуєте КРЖН.

нет противоречий - половину скомуниздят, из этой половины половина пойдет на недвигу (Кирилл Тимошенко не даст соврать), остальное - на новые модели RR и яхты.
отдавать то не им
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:09

  sequence написав:
  flyman написав:Шмигаль уже позичає швидкогроші в Дойчебанка, а ви тут все ще ріст очікуєте КРЖН.

нет противоречий - половину скомуниздят, из этой половины половина пойдет на недвигу (Кирилл Тимошенко не даст соврать), остальное - на новые модели RR и яхты.
отдавать то не им

по перше то КРЖН, а ОКРЖ, в Кирила,
а по друге, піде на допомогу мамам в США і нерухімість в умовному Лондині.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:16

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:Шмигаль уже позичає швидкогроші в Дойчебанка, а ви тут все ще ріст очікуєте КРЖН.

нет противоречий - половину скомуниздят, из этой половины половина пойдет на недвигу (Кирилл Тимошенко не даст соврать), остальное - на новые модели RR и яхты.
отдавать то не им

по перше то КРЖН, а ОКРЖ, в Кирила,
а по друге, піде на допомогу мамам в США і нерухімість в умовному Лондині.

я где-то упомянул, на какую именно недвигу пойдут? Среди ворья преобладают жлобы, даже нанять международного финансового консультанта для них западло, будут стояками круши сметать кто победнее и ТТ кто больше наколядовал
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:19

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея..

это смотря для каких целей, и с каким горизонтом планирования.
Для ритейла вполне себе оправдывает стройка для себя, для просиживания штанов сервисным персоналом вполне сойдет офиска.
Ранее, наша стандартная модель была снимать совковую рухлядь на промке в черте города очень дешево, ремонтировать - заселять планктоном. Затем, в связи с массовой застройкой промки решили обзавестись своей земелькой, заодно поэтапно выносить производство за город. Насчет того, что локация непостоянна - не наш случай, просто в связи с постоянным расширением места вечно не хватает, вот весь отдел ойтишнегов и отправили в ссылку


согласен - есть исключения
например под стоматологию или ресторан помещение выгоднее и удобнее купить, а под госпиталь - строить, но если у тебя есть деньги для инвестиции в стрит ритейл в норм локации, то тебе уже просто незачем заниматься ритейлом, а если ты строишь сеть, то тебе выгоднее инвестировать в ее развитие, чем в помещения для нее - вот шо я имел в виду

кстати еще одно наблюдение чисто психологического характера - заметил, шо больше всего потерям владельцев офисной недвиги почему то радуются как раз те, кто им эти проблемы и создает - сотрудники компаний, больше всего пострадавших от последствий пандемии
такая типа защитная реакция психики - мол у кого то еще хуже, чем у меня
они искренне считают шо на них свет клином сошелся и если они съедут в меньшее помещение или на удаленку, то новых арендаторов нельзя будет найти никогда и ни за что)
любой кризис смывает слабых и неудачников, на место которых приходят другие и этот не станет исключением
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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