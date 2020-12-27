Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:я где-то упомянул, на какую именно недвигу пойдут? Среди ворья преобладают жлобы, даже нанять международного финансового консультанта для них западло, будут стояками круши сметать кто победнее и ТТ кто больше наколядовал
#будетокадаражать епіка виручка відносно 2019 виросла в грн. на скільки?
з.і. Долярчик послєднє віддав в бетон, цікаво скільки ще бігає по ВП алєнів з діньгами от 2Фонда?
kingkongovets написав:.. покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея..
это смотря для каких целей, и с каким горизонтом планирования. Для ритейла вполне себе оправдывает стройка для себя, для просиживания штанов сервисным персоналом вполне сойдет офиска. Ранее, наша стандартная модель была снимать совковую рухлядь на промке в черте города очень дешево, ремонтировать - заселять планктоном. Затем, в связи с массовой застройкой промки решили обзавестись своей земелькой, заодно поэтапно выносить производство за город. Насчет того, что локация непостоянна - не наш случай, просто в связи с постоянным расширением места вечно не хватает, вот весь отдел ойтишнегов и отправили в ссылку
согласен - есть исключения например под стоматологию или ресторан помещение выгоднее и удобнее купить, а под госпиталь - строить, но если у тебя есть деньги для инвестиции в стрит ритейл в норм локации, то тебе уже просто незачем заниматься ритейлом, а если ты строишь сеть, то тебе выгоднее инвестировать в ее развитие, чем в помещения для нее - вот шо я имел в виду
Все проще есть бизнесы чей проффит тесно зависит от локации (уличная еда) такие локации выгоднее арендовать во первых в аренду можно пробовать хоть 100 площадей, и потом отказаться от 90 нерентабельных, во вторых всегда есть риск что рядом откроется конкурент или ещё что то случиться, так замучаешься покупать/продавать локации.
У стоматологов все иначе, мой стоматолог арендует кабинет в отеле и работает вообще без вывески. Его доход не от локации, а от мастерства и от постоянных клиентов. В планах купить собственное помещение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 січ, 2021 12:29, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Libo написав:Не понмаю, чего вы ноете и ссыте?! У меня на фондовом рынке тоже такое бывает - сегодня грандиозный обвал, но завтра уже всё устаканится, а послезавтра новые истоические высоты. В танке главное это не бздеть. Если слабые нервы - накати стакан или ищи новую работу. В бизнесе как в армии - психи и паникёры не нужны.
Твой ум не догадывается что в торговой недвиге немного по другому? Контракты заключаются на года. В конце года некоторые только съезжали из-за того что еще были подписаны договора, почитайте аналитику тех же УТГ, может хоть что-то поймете.
kingkongovets написав:а тем временем в центре полным ходом строятся бц разной степени пафосности - видно далеко не у всех девелоперов есть деньги на высококлассных макроэкономических оракулов уровня зрадио и мэджик боллы)
Cмотрю на Sky Tower что около Manhattan - строят с 2004 года, так и домучать не могут.
kingkongovets написав:..если у тебя есть деньги для инвестиции в стрит ритейл в норм локации, то тебе уже просто незачем заниматься ритейлом, а если ты строишь сеть, то тебе выгоднее инвестировать в ее развитие, чем в помещения для нее - вот шо я имел в виду..
нет никаких противоречий, собственные помещения под собственный бизнес - тоже часть развития, те же эпики не дадут соврать. Есть приоритеты - тут согласен, также есть понимание охвата рынка - условному эпику дальше просто некуда бабло преткнуть, потому начинаются вложения в заводы плитки в калиновке и прочая диверсификация, вроде с/х. Вообще, недавно заметил - у о-о-чень многих диверсификация идет именно в направление с/х с разной глубиной переработки, вплоть до вареников. От этого сильно страдает КРЖН
vitaliian написав:.. Все проще есть бизнесы чей проффит тесно зависит от локации (уличная еда) такие локации выгоднее арендовать во первых в аренду можно пробовать хоть 100 площадей, и потом отказаться от 90 нерентабельных..
я бы вас на развитие бизнеса не взял - по миру пустите, к бабке не ходи.
барабашов написав:kingkongovets Город бы ещё уточнить. Может это Житомир или Кировоград, пусть и "аналог местный Крещатика".
Яка різниця? В усіх укр-облцентрах - економічна ситуація приблизно однакова. Лише в Києві група рожевоокулярників, на чолі з американським політруком-мажором, кричить:"Укропи повинні мати жилплощу 140м2/людина!"))) Смішно читати, їй-богу!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
vitaliian написав:.. Все проще есть бизнесы чей проффит тесно зависит от локации (уличная еда) такие локации выгоднее арендовать во первых в аренду можно пробовать хоть 100 площадей, и потом отказаться от 90 нерентабельных..
я бы вас на развитие бизнеса не взял - по миру пустите, к бабке не ходи.
а я уже давно ни к кому не берусь.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$