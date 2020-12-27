Додано: Вів 05 січ, 2021 12:27

kingkongovets написав: sequence написав: kingkongovets написав: ..

покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея.. ..покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея..

это смотря для каких целей, и с каким горизонтом планирования.

Для ритейла вполне себе оправдывает стройка для себя, для просиживания штанов сервисным персоналом вполне сойдет офиска.

Ранее, наша стандартная модель была снимать совковую рухлядь на промке в черте города очень дешево, ремонтировать - заселять планктоном. Затем, в связи с массовой застройкой промки решили обзавестись своей земелькой, заодно поэтапно выносить производство за город. Насчет того, что локация непостоянна - не наш случай, просто в связи с постоянным расширением места вечно не хватает, вот весь отдел ойтишнегов и отправили в ссылку это смотря для каких целей, и с каким горизонтом планирования.Для ритейла вполне себе оправдывает стройка для себя, для просиживания штанов сервисным персоналом вполне сойдет офиска.Ранее, наша стандартная модель была снимать совковую рухлядь на промке в черте города очень дешево, ремонтировать - заселять планктоном. Затем, в связи с массовой застройкой промки решили обзавестись своей земелькой, заодно поэтапно выносить производство за город. Насчет того, что локация непостоянна - не наш случай, просто в связи с постоянным расширением места вечно не хватает, вот весь отдел ойтишнегов и отправили в ссылку



согласен - есть исключения

например под стоматологию или ресторан помещение выгоднее и удобнее купить, а под госпиталь - строить, но если у тебя есть деньги для инвестиции в стрит ритейл в норм локации, то тебе уже просто незачем заниматься ритейлом, а если ты строишь сеть, то тебе выгоднее инвестировать в ее развитие, чем в помещения для нее - вот шо я имел в виду

согласен - есть исключениянапример под стоматологию или ресторан помещение выгоднее и удобнее купить, а под госпиталь - строить, но если у тебя есть деньги для инвестиции в стрит ритейл в норм локации, то тебе уже просто незачем заниматься ритейлом, а если ты строишь сеть, то тебе выгоднее инвестировать в ее развитие, чем в помещения для нее - вот шо я имел в виду

Все проще есть бизнесы чей проффит тесно зависит от локации (уличная еда) такие локации выгоднее арендовать во первых в аренду можно пробовать хоть 100 площадей, и потом отказаться от 90 нерентабельных, во вторых всегда есть риск что рядом откроется конкурент или ещё что то случиться, так замучаешься покупать/продавать локации.У стоматологов все иначе, мой стоматолог арендует кабинет в отеле и работает вообще без вывески. Его доход не от локации, а от мастерства и от постоянных клиентов. В планах купить собственное помещение.