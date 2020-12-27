RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6116611761186119

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 84
1. Зросли більш, як на 30%
30%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
6%
5
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:20

  sequence написав:я где-то упомянул, на какую именно недвигу пойдут? Среди ворья преобладают жлобы, даже нанять международного финансового консультанта для них западло, будут стояками круши сметать кто победнее и ТТ кто больше наколядовал

#будетокадаражать
епіка виручка відносно 2019 виросла в грн. на скільки?

з.і.
Долярчик послєднє віддав в бетон, цікаво скільки ще бігає по ВП алєнів з діньгами от 2Фонда?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22946
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1713 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:27

  kingkongovets написав:
  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея..

это смотря для каких целей, и с каким горизонтом планирования.
Для ритейла вполне себе оправдывает стройка для себя, для просиживания штанов сервисным персоналом вполне сойдет офиска.
Ранее, наша стандартная модель была снимать совковую рухлядь на промке в черте города очень дешево, ремонтировать - заселять планктоном. Затем, в связи с массовой застройкой промки решили обзавестись своей земелькой, заодно поэтапно выносить производство за город. Насчет того, что локация непостоянна - не наш случай, просто в связи с постоянным расширением места вечно не хватает, вот весь отдел ойтишнегов и отправили в ссылку


согласен - есть исключения
например под стоматологию или ресторан помещение выгоднее и удобнее купить, а под госпиталь - строить, но если у тебя есть деньги для инвестиции в стрит ритейл в норм локации, то тебе уже просто незачем заниматься ритейлом, а если ты строишь сеть, то тебе выгоднее инвестировать в ее развитие, чем в помещения для нее - вот шо я имел в виду

Все проще есть бизнесы чей проффит тесно зависит от локации (уличная еда) такие локации выгоднее арендовать во первых в аренду можно пробовать хоть 100 площадей, и потом отказаться от 90 нерентабельных, во вторых всегда есть риск что рядом откроется конкурент или ещё что то случиться, так замучаешься покупать/продавать локации.

У стоматологов все иначе, мой стоматолог арендует кабинет в отеле и работает вообще без вывески. Его доход не от локации, а от мастерства и от постоянных клиентов. В планах купить собственное помещение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 січ, 2021 12:29, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5491
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1136 раз.
Подякували: 1577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:28

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:
  Libo написав:Не понмаю, чего вы ноете и ссыте?! :roll:
У меня на фондовом рынке тоже такое бывает - сегодня грандиозный обвал, но завтра уже всё устаканится, а послезавтра новые истоические высоты. :shock: В танке главное это не бздеть. Если слабые нервы - накати стакан или ищи новую работу. В бизнесе как в армии - психи и паникёры не нужны. :lol:

Твой ум не догадывается что в торговой недвиге немного по другому? Контракты заключаются на года. В конце года некоторые только съезжали из-за того что еще были подписаны договора, почитайте аналитику тех же УТГ, может хоть что-то поймете.


Что за аналитика, можете выставить ?

https://utgcompany.com/obzor/2020/%D0%9 ... %D1%8B.pdf
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4365
З нами з: 19.09.10
Подякував: 734 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:28

  flyman написав:..
епіка виручка відносно 2019 виросла в грн. на скільки?
..

это я в конце января буду знать, пока не готов отчитаться :oops:
sequence
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 29.12.15
Подякував: 970 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а тем временем в центре полным ходом строятся бц разной степени пафосности - видно далеко не у всех девелоперов есть деньги на высококлассных макроэкономических оракулов уровня зрадио и мэджик боллы)

Cмотрю на Sky Tower что около Manhattan - строят с 2004 года, так и домучать не могут.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4365
З нами з: 19.09.10
Подякував: 734 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:34

  kingkongovets написав:..если у тебя есть деньги для инвестиции в стрит ритейл в норм локации, то тебе уже просто незачем заниматься ритейлом, а если ты строишь сеть, то тебе выгоднее инвестировать в ее развитие, чем в помещения для нее - вот шо я имел в виду..

нет никаких противоречий, собственные помещения под собственный бизнес - тоже часть развития, те же эпики не дадут соврать. Есть приоритеты - тут согласен, также есть понимание охвата рынка - условному эпику дальше просто некуда бабло преткнуть, потому начинаются вложения в заводы плитки в калиновке и прочая диверсификация, вроде с/х.
Вообще, недавно заметил - у о-о-чень многих диверсификация идет именно в направление с/х с разной глубиной переработки, вплоть до вареников. От этого сильно страдает КРЖН :mrgreen:
sequence
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 29.12.15
Подякував: 970 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:36

  vitaliian написав:..
Все проще есть бизнесы чей проффит тесно зависит от локации (уличная еда) такие локации выгоднее арендовать во первых в аренду можно пробовать хоть 100 площадей, и потом отказаться от 90 нерентабельных..

я бы вас на развитие бизнеса не взял - по миру пустите, к бабке не ходи.
sequence
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 29.12.15
Подякував: 970 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:42

  барабашов написав:kingkongovets
Город бы ещё уточнить.
Может это Житомир или Кировоград, пусть и "аналог местный Крещатика".

Яка різниця?
В усіх укр-облцентрах - економічна ситуація приблизно однакова.
Лише в Києві група рожевоокулярників, на чолі з американським політруком-мажором, кричить:"Укропи повинні мати жилплощу 140м2/людина!")))
Смішно читати, їй-богу!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21765
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 2242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:48

  sequence написав:
  vitaliian написав:..
Все проще есть бизнесы чей проффит тесно зависит от локации (уличная еда) такие локации выгоднее арендовать во первых в аренду можно пробовать хоть 100 площадей, и потом отказаться от 90 нерентабельных..

я бы вас на развитие бизнеса не взял - по миру пустите, к бабке не ходи.

а я уже давно ни к кому не берусь.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5491
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1136 раз.
Подякували: 1577 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6116611761186119
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
133 233528
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 01:17
Kris_2017
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3329306
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20567
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28207)
05.01.2021 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.