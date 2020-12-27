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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61186119612061216122>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 84
1. Зросли більш, як на 30%
30%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
6%
5
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:54

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Может не так все сладко будет в ближайшем будущем в связи с экон. ситацией и свалом народа за бугор, га ? И некоторые это осознают. :shock:


Вы затронули интересную тему.
Есть ли риски резкого ухудшения в экономике и на РН?

Такие вот мысли по этому поводу:

С одной стороны, нынешние продолжают политику последних тридцати лет, пытаясь немного подшаманить,подкрасить, подкрутить старую ,сложившуюся на протяжении тех же тридцати лет олигархическую систему.Сказать что ничего не делают нельзя,где-то там забор подкрасили (ну по скруткам чуть-чуть порядок навели),где-то там на 1 миллиграмм ренту подняли, и т.п. в результате чего старое полуразрушенное здание экономики еще какое-то время постоит.
Но принципе обманули публику,точнее лоханули,так как надежды были совсем другие,на то,что мы теперь будем как цивилизованный мир.
Не случилось,одна из причин -для изменения системы нужно иметь железные яйца Маргарет Тетчер, а там судя по всему даже и желания никакого не было,больше понтов.

С другой стороны, Украина офигенно,сказочно богатая страна, если те же тридцать лет пилят, и дна еще даже не видно. У нас в Киевев средняя должна была бы быть по потенциалу около 2 - 2.5 в евро, а в регионах по 1 евро (чуть выше стран Восточной Европы,некоторые из которых намного беднее чем мы были при развале Союза)


С третьей стороны, недвига - наше все,иначе бы мы все здесь не собрались.

С четвертой стороны, я мониторю у себя рынок, никакого стрит ритейла в локационных местах просто нет, его не выставляют на продажу,а если выставляют,то либо цена выше Манхеттена образно говоря, либо даже до рекламы не доходит.

С пятой стороны, базы предложений напичканы откровенным шайсом и трудно-ликвидными как в оренде ,так и в продаже объектами, за которые хотят получить также образно говоря по цене города Нью-Йорк

С шестой стороны новострои также надо придирчиво изучать, их огромная часть когда-нибудь в счастливом будущем имеют все шансы превратиться в гетто для малоимущих

С седьмой стороны,самой главной пока что стопроцентно трудно утверждать, что победит :
-наша деградирующая экономика с уматывающим за бугор народом и с нуворишами,с которых вообще крышу снесло

-либо жадность мировых инвесторов,которые смотрят на Украину как кот на сметану ввиду перспектив хорошего вложения горячих денег,альтернативу найти очень трудно, смотрят,но пока боятся, ввиду судебно-правовой системы пещерно-накопительного типа, ввиду отсутствия защиты прав инвестора, которого тут в теории могут ободрать до нитки ( и уже неоднократно обдирали местные князьки),ввиду неконкурентной монопольной экономики и т.п.

Надо сказать,что сейчас очень трудно найти на РН,что -нибудь адекватное по соотношению цена-качество-локация.
Поэтому,исходя из вышеизложенного я оцениваю шансы РН на просадку (но не обвал) как 75%, и в 25% оцениваю вероятность, что оно все как-то перетрется в пределах той нашей нежизнеспособной экономической системы ( ну с помощью земли, с помощью косметики, с помощью хотя бы мизерных ПИИ и т.п.).

Наблюдаем.

На моменте стрелка вниз.

Все три аренды просели - и жилая, и стрит-ритейловская, и офисная.

Просто в разной мере.

Долги по коммуналке растут не по дням,а по часам.

Тарифы повышают как обкурились, привет,локомотив внутреннего спроса.

Народ лыжи навострил и только-только смягчения границ ждет.

Риелтеры сидят реально голодные, начиная с сентября где-то (инфо от десятка риелтеров)

Доллар растет,и надеюсь будет и дальше расти.

Вероятность просадки доларовой,а особенно евровой цены на РН - достаточно высока,
а остальное каждое решает сам, деньги даются ведь очень трудно.И 100% я не скажу.Знал бы прикуп жил бы в Сочи.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 05 січ, 2021 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:57

  Хомякоид написав:


Cупер, то что я и предполагал.
Насытие ТЦ уже практически произошло, уже перегнали Маскву и Питер.
Дальше только вниз па аренде. Добавить еще пандемию ваабще швах. :shock:

Проте по кількості працюючих фабрик, заводів, по виробництву продукції машинобудування - все вниз і вниз.

Олія, пшениця, залізна руда - то наше фсьо!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:00

  Автор77 написав:С шестой стороны новострои также надо придирчиво изучать, их огромная часть когда-нибудь в счастливом будущем имеют все шансы превратиться в гетто для малоимущих

Уже!
Пінопластові 25-поверхові новобуди на окраїнах Києва - вже стали гето для небогатої публіки. Проте вона ще не розуміє, що вона небагата.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:02

  Frant написав:
  Хомякоид написав:


Cупер, то что я и предполагал.
Насытие ТЦ уже практически произошло, уже перегнали Маскву и Питер.
Дальше только вниз па аренде. Добавить еще пандемию ваабще швах. :shock:

Проте по кількості працюючих фабрик, заводів, по виробництву продукції машинобудування - все вниз і вниз.

Олія, пшениця, залізна руда - то наше фсьо!


Тому я і пишу постійно тут, а модери постійно підтирають.
Тільки вступ в Євросоюз і НАТО надасть шанс зберегти країну.
Не просто так кажу, вся Східна Європа це приклад.
Все інше від лукавого. Нерухомість тільки вниз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:03

Автор77 наш сценарий развития подобен Аргентинскому. Никакого собственного пути у нас нет. Все деградирующие похожи один на другого, как близнецы братья. Пропасть между бедными и богатыми будет расти.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:05

  vitaliian написав:Пропасть между бедными и богатыми будет расти.

Бідні - мають погану освіту (взагалі її не мають).
Тому вони не здатні проаналізувати ситуацію на два (!!!) кроки вперед, і обирають президентами Мадуро, Януковича чи Зеленького.
Маємо закриту систему, яка сама себе підтримує.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:06

  Хомякоид написав: Нерухомість тільки вниз.
хрущи и прочий шлак вниз, приличное жильё вверх и только вверх. Денег у нуворишей быстро становится больше, чем строится приличного жилья.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 січ, 2021 13:10, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:09

  Frant написав:
  vitaliian написав:Пропасть между бедными и богатыми будет расти.

Бідні - мають погану освіту (взагалі її не мають).
Тому вони не здатні проаналізувати ситуацію на два (!!!) кроки вперед, і обирають президентами Мадуро, Януковича чи Зеленького.
Маємо закриту систему, яка сама себе підтримує.

Кого бы вы не выбрали за спиной президента будут стоять олигархи и Аваков. А олигархов и министров мвд мы на выборах не выбираем.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:13

  BIGor написав:Cмотрю на Sky Tower что около Manhattan - строят с 2004 года, так и домучать не могут.


либо не туда смотришь, либо ничего не видишь
во-первых это не центр, во-вторых его прекратили строить еще в 2013ом, после того как бенефициары запоребрики свернули свою деятельность в стране после небезызвестных событий
подсказка: район жилянская-короленковская и дальше по малевича, смотри туда - прозреешь
и зная некоторых бенефициаров тех бц могу с уверенностью утверждать, шо там люди очень хорошо знают шо делают и никогда бы не стали вваливать кучу бабла в строительство по инерции начатых ранее объектов без уверенности в конечном успехе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:14

А успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©

  Автор77 написав:С третьей стороны, недвига - наше все,иначе бы мы все здесь не собрались.

Саме так!
Тому що немає, крім депо, більш зрозумілих і менш ризикових інструментів для пересічних, як інвестиці в "бетон"!
Н-Е-М-А-Є :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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