Додано: Вів 05 січ, 2021 13:52

Долярчик написав: Автор77 написав: С третьей стороны, недвига - наше все,иначе бы мы все здесь не собрались. С третьей стороны, недвига - наше все,иначе бы мы все здесь не собрались.

Саме так!

Тому що немає, крім депо, більш зрозумілих і менш ризикових інструментів для пересічних, як інвестиці в "бетон"!

Н-Е-М-А-Є Саме так!Тому що немає, крім депо, більш зрозумілих і менш ризикових інструментів для пересічних, як інвестиці в "бетон"!Н-Е-М-А-Є

Почему тут многие рассматривают только с точки зрения инвестиции в бетон?Я имею в виду укропского понимания инвестиции: деньги-товар-деньги'?Тут у всех есть по 40+ кв.м на человека современного удобного жилья для жизни собственной семьи? Вас уже не интересует жилье с точки зрения использования вами его по прямому предназначению его потребительской стоимости, для комфортной жизни в дружной семье золотого миллиарда? Только на перепродажу?Отож.Сначала надо построить и дать каждому из 40 млн. по 40+ кв.м, а потом уже рассуждать о переизбытке бетона и кому этот переизбыток впарить. Еще строить и строить, продавать и продавать, работать и работать, зарабатывать и зарабатывать.А тут еще естественная инфляция, а тут разные монетарные обстоятельства и поэтому новые цены.У меня на Подоле в 90-е новострои были по $200 за кв.м и такие шариковы как вы кричали, караул, это неслыханно дорого, будет только вниз, а может вообще вернется совдепия и опять будет раздавать жилье бесплатно!Дождались по $2 по тыщи.И вы тоже дождетесь по $20 тыщ. Если не будете меня слушать.