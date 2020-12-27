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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6119612061216122>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 84
1. Зросли більш, як на 30%
30%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
6%
5
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:14

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав: Нерухомість тільки вниз.
хрущи и прочий шлак вниз, приличное жильё вверх и только вверх. Денег у нуворишей уже больше, чем приличного жилья.


ХЗ. Еще выедет 10-20 млн.
Свято место пусто не бывает. Начнут бесхозные земли соседи подбирать.
Элита ворует пока есть с чего, когда страна скатиться до трех областей, кормушка закроеться, будет люмпен пролетариат заселен в приличное жилье.
Экономику и историю не обманешь.
Уже видели как Киев превращался в село. :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:16

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав: Нерухомість тільки вниз.
хрущи и прочий шлак вниз, приличное жильё вверх и только вверх. Денег у нуворишей быстро становится больше, чем строится приличного жилья.

Цю байку з 2008 року я чую вже 101-й раз.

Насправді - ціни на "совкошлак" і готовий новобуд - рухаються в одному напрямку.
Виняток - хіба що який ТТ чи інше житло для нуворішів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:18

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав: Нерухомість тільки вниз.
хрущи и прочий шлак вниз, приличное жильё вверх и только вверх. Денег у нуворишей уже больше, чем приличного жилья.


ХЗ. Еще выедет 10-20 млн.
Свято место пусто не бывает. Начнут бесхозные земли соседи подбирать.
Элита ворует пока есть с чего, когда страна скатиться до трех областей, кормушка закроеться, будет люмпен пролетариат заселен в приличное жилье.
Экономику и историю не обманешь.
Уже видели как Киев превращался в село. :shock:

Абсолютно вірний прогноз.
Еміграція продовжиться, тому що медіанна ЗП 270-300 дол/міс по Україні - є насмішкою над здоровим глуздом.
Бидло-їліта не здатна організувати виробничі процеси.
І податки вона не бажає платити.
Простий нарот теж дивиться на їліту і думає - навіщо йому платити ті податки???

А сусіди вже стали відбирати кормову територію у укро-бидло-їліти, ще з 2014.
Я про все це писав ще в 2011-2013, про мертвонароджений проект №2. за що був банений неоднократно, і надовго. Проте - все це правда, на превеликий жаль.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 січ, 2021 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:25

  Долярчик написав:
  Автор77 написав:С третьей стороны, недвига - наше все,иначе бы мы все здесь не собрались.

Саме так!
Тому що немає, крім депо, більш зрозумілих і менш ризикових інструментів для пересічних, як інвестиці в "бетон"!
Н-Е-М-А-Є :D

Донецкие флэтлорды зловеще хихикают.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:28

  Frant написав:Абсолютно вірний прогноз.
Еміграція продовжиться, тому що медіанна ЗП 270-300 дол/міс по Україні - є насмішкою над здоровим глуздом.
Бидло-їліта не здатна організувати виробничі процеси.
І податки вона не бажає платити.
Простий нарот теж дивиться на їліту і думає - навіщо йому платити ті податки???

А сусіди вже стали відбирати територію у укро-бидло-їліти, ще з 2014.
Я про все це писав ще в 2011-2013, про мертвонароджений проект №2. за що був банений неоднократно, і надовго. Проте - все це правда, на превеликий жаль.


Здається треба починати з олігархату.
Все забрати що було вкрадено з 90-х, та продати західним компаніям.
Олігорхат перестану водичку мутити в країні та все заспокоїться та ввійде в нормальне русло.
Тоді і зможемо подати заявку на вступ в ЄС та НАТО.
Там номальну країну підбируть швидко.
Зараз ніхто не бажає ситно годувати всяких ринатів та бень, які палаци королів скуповують по Європі.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:31

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:
  Автор77 написав:С третьей стороны, недвига - наше все,иначе бы мы все здесь не собрались.

Саме так!
Тому що немає, крім депо, більш зрозумілих і менш ризикових інструментів для пересічних, як інвестиці в "бетон"!
Н-Е-М-А-Є :D

Донецкие флэтлорды зловеще хихикают.

Ну так форс-мажорні обставини - не берем до уваги, так як при форс-мажорі - і депо не віддадуть, і з готівкою, чи золотом можна не встигнути втікти ;)
Тож,"При всём багатсве вибора - другой альтернатіви - нет!"©
Нерухомість(ліквідна) - наше фффсьо! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:32

сегодня в дурдоме день открытых дверей, или где то мешок с идиотами развязался?
нашествие прям
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:37

  kingkongovets написав:
  BIGor написав:Cмотрю на Sky Tower что около Manhattan - строят с 2004 года, так и домучать не могут.


либо не туда смотришь, либо ничего не видишь
во-первых это не центр, во-вторых его прекратили строить еще в 2013ом, после того как бенефициары запоребрики свернули свою деятельность в стране после небезызвестных событий
подсказка: район жилянская-короленковская и дальше по малевича, смотри туда - прозреешь
и зная некоторых бенефициаров тех бц могу с уверенностью утверждать, шо там люди очень хорошо знают шо делают и никогда бы не стали вваливать кучу бабла в строительство по инерции начатых ранее объектов без уверенности в конечном успехе

От майдана до Sky Tower 3 км, до Короленковской - 2 км. Очень большая разница. Кстати как-то работал в районе Жилянской/Короленковской - район очень шлаковый и неудобный. Хотя тысячи мух не могут ошибаться.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Тернополі вже є оренда 2к за 2500 грн + комуналь.
Це при правилі 100 оренд, ціна 250Кгр., але за такі гроші поки що тільки кімнати в гуртожитках.
Думаю, що Долярчику прийдеться 20 років відбивати інвестицію.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:52

  Долярчик написав:
  Автор77 написав:С третьей стороны, недвига - наше все,иначе бы мы все здесь не собрались.

Саме так!
Тому що немає, крім депо, більш зрозумілих і менш ризикових інструментів для пересічних, як інвестиці в "бетон"!
Н-Е-М-А-Є


Почему тут многие рассматривают только с точки зрения инвестиции в бетон?
Я имею в виду укропского понимания инвестиции: деньги-товар-деньги'?
Тут у всех есть по 40+ кв.м на человека современного удобного жилья для жизни собственной семьи? Вас уже не интересует жилье с точки зрения использования вами его по прямому предназначению его потребительской стоимости, для комфортной жизни в дружной семье золотого миллиарда? Только на перепродажу? :roll:
Отож. :wink:
Сначала надо построить и дать каждому из 40 млн. по 40+ кв.м, а потом уже рассуждать о переизбытке бетона и кому этот переизбыток впарить. Еще строить и строить, продавать и продавать, работать и работать, зарабатывать и зарабатывать. :!:
А тут еще естественная инфляция, а тут разные монетарные обстоятельства и поэтому новые цены.
У меня на Подоле в 90-е новострои были по $200 за кв.м и такие шариковы как вы кричали, караул, это неслыханно дорого, будет только вниз, а может вообще вернется совдепия и опять будет раздавать жилье бесплатно!
Дождались по $2 по тыщи. :shock:
И вы тоже дождетесь по $20 тыщ. Если не будете меня слушать. :lol:
Libo
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