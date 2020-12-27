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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:14
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Нерухомість тільки вниз.
хрущи и прочий шлак вниз, приличное жильё вверх и только вверх. Денег у нуворишей уже больше, чем приличного жилья.
ХЗ. Еще выедет 10-20 млн.
Свято место пусто не бывает. Начнут бесхозные земли соседи подбирать.
Элита ворует пока есть с чего, когда страна скатиться до трех областей, кормушка закроеться, будет люмпен пролетариат заселен в приличное жилье.
Экономику и историю не обманешь.
Уже видели как Киев превращался в село.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:16
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Нерухомість тільки вниз.
хрущи и прочий шлак вниз, приличное жильё вверх и только вверх. Денег у нуворишей быстро становится больше, чем строится приличного жилья.
Цю байку з 2008 року я чую вже 101-й раз.
Насправді - ціни на "совкошлак" і готовий новобуд - рухаються в одному напрямку.
Виняток - хіба що який ТТ чи інше житло для нуворішів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:18
Хомякоид написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
Нерухомість тільки вниз.
хрущи и прочий шлак вниз, приличное жильё вверх и только вверх. Денег у нуворишей уже больше, чем приличного жилья.
ХЗ. Еще выедет 10-20 млн.
Свято место пусто не бывает. Начнут бесхозные земли соседи подбирать.
Элита ворует пока есть с чего, когда страна скатиться до трех областей, кормушка закроеться, будет люмпен пролетариат заселен в приличное жилье.
Экономику и историю не обманешь.
Уже видели как Киев превращался в село.
Абсолютно вірний прогноз.
Еміграція продовжиться, тому що медіанна ЗП 270-300 дол/міс по Україні - є насмішкою над здоровим глуздом.
Бидло-їліта не здатна організувати виробничі процеси.
І податки вона не бажає платити.
Простий нарот теж дивиться на їліту і думає - навіщо йому платити ті податки???
А сусіди вже стали відбирати кормову територію у укро-бидло-їліти, ще з 2014.
Я про все це писав ще в 2011-2013, про мертвонароджений проект №2. за що був банений неоднократно, і надовго. Проте - все це правда, на превеликий жаль.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 05 січ, 2021 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:25
Долярчик написав: Автор77 написав:
С третьей стороны, недвига - наше все,иначе бы мы все здесь не собрались.
Саме так!
Тому що немає, крім депо, більш зрозумілих і менш ризикових інструментів для пересічних, як інвестиці в "бетон"!
Н-Е-М-А-Є
Донецкие флэтлорды зловеще хихикают.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:28
Frant написав:
Абсолютно вірний прогноз.
Еміграція продовжиться, тому що медіанна ЗП 270-300 дол/міс по Україні - є насмішкою над здоровим глуздом.
Бидло-їліта не здатна організувати виробничі процеси.
І податки вона не бажає платити.
Простий нарот теж дивиться на їліту і думає - навіщо йому платити ті податки???
А сусіди вже стали відбирати територію у укро-бидло-їліти, ще з 2014.
Я про все це писав ще в 2011-2013, про мертвонароджений проект №2. за що був банений неоднократно, і надовго. Проте - все це правда, на превеликий жаль.
Здається треба починати з олігархату.
Все забрати що було вкрадено з 90-х, та продати західним компаніям.
Олігорхат перестану водичку мутити в країні та все заспокоїться та ввійде в нормальне русло.
Тоді і зможемо подати заявку на вступ в ЄС та НАТО.
Там номальну країну підбируть швидко.
Зараз ніхто не бажає ситно годувати всяких ринатів та бень, які палаци королів скуповують по Європі.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:31
vitaliian написав: Долярчик написав: Автор77 написав:
С третьей стороны, недвига - наше все,иначе бы мы все здесь не собрались.
Саме так!
Тому що немає, крім депо, більш зрозумілих і менш ризикових інструментів для пересічних, як інвестиці в "бетон"!
Н-Е-М-А-Є
Донецкие флэтлорды зловеще хихикают.
Ну так форс-мажорні обставини - не берем до уваги, так як при форс-мажорі - і депо не віддадуть, і з готівкою, чи золотом можна не встигнути втікти
Тож,"При всём багатсве вибора - другой альтернатіви - нет!"©
Нерухомість(ліквідна) - наше фффсьо!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:32
сегодня в дурдоме день открытых дверей, или где то мешок с идиотами развязался?
нашествие прям
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:37
kingkongovets написав: BIGor написав:
Cмотрю на Sky Tower что около Manhattan - строят с 2004 года, так и домучать не могут.
либо не туда смотришь, либо ничего не видишь
во-первых это не центр, во-вторых его прекратили строить еще в 2013ом, после того как бенефициары запоребрики свернули свою деятельность в стране после небезызвестных событий
подсказка: район жилянская-короленковская и дальше по малевича, смотри туда - прозреешь
и зная некоторых бенефициаров тех бц могу с уверенностью утверждать, шо там люди очень хорошо знают шо делают и никогда бы не стали вваливать кучу бабла в строительство по инерции начатых ранее объектов без уверенности в конечном успехе
От майдана до Sky Tower 3 км, до Короленковской - 2 км. Очень большая разница. Кстати как-то работал в районе Жилянской/Короленковской - район очень шлаковый и неудобный. Хотя тысячи мух не могут ошибаться.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:44
В Тернополі вже є оренда 2к за 2500 грн + комуналь.
Це при правилі 100 оренд, ціна 250Кгр., але за такі гроші поки що тільки кімнати в гуртожитках.
Думаю, що Долярчику прийдеться 20 років відбивати інвестицію.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:52
Долярчик написав: Автор77 написав:
С третьей стороны, недвига - наше все,иначе бы мы все здесь не собрались.
Саме так!
Тому що немає, крім депо, більш зрозумілих і менш ризикових інструментів для пересічних, як інвестиці в "бетон"!
Н-Е-М-А-Є
Почему тут многие рассматривают только с точки зрения инвестиции в бетон?
Я имею в виду укропского понимания инвестиции: деньги-товар-деньги'?
Тут у всех есть по 40+ кв.м на человека современного удобного жилья для жизни собственной семьи? Вас уже не интересует жилье с точки зрения использования вами его по прямому предназначению его потребительской стоимости, для комфортной жизни в дружной семье золотого миллиарда? Только на перепродажу?
Отож.
Сначала надо построить и дать каждому из 40 млн. по 40+ кв.м, а потом уже рассуждать о переизбытке бетона и кому этот переизбыток впарить. Еще строить и строить, продавать и продавать, работать и работать, зарабатывать и зарабатывать.
А тут еще естественная инфляция, а тут разные монетарные обстоятельства и поэтому новые цены.
У меня на Подоле в 90-е новострои были по $200 за кв.м и такие шариковы как вы кричали, караул, это неслыханно дорого, будет только вниз, а может вообще вернется совдепия и опять будет раздавать жилье бесплатно!
Дождались по $2 по тыщи.
И вы тоже дождетесь по $20 тыщ. Если не будете меня слушать.
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