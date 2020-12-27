Будуй далі офісні і торгові центри в центрі столиці.
Новим хазяїнам - знадобляться. Підберуть)))
Велосипед залишать, не переживай. Будеш кататись досхочу.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:53
Будуй далі офісні і торгові центри в центрі столиці.
Новим хазяїнам - знадобляться. Підберуть)))
Велосипед залишать, не переживай. Будеш кататись досхочу.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 січ, 2021 13:56, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 05 січ, 2021 13:53
Чому така просадка ? В Тернополі студентів було багато, навіть іноземних.
Куди поділась ця вся публіка ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Вів 05 січ, 2021 13:55
Треба розуміти психологію нашого "програміста" з бучанського підвала.
Його цікавить найдешевший сегмент.
Оренда 2500 грн/міс в Тернополі - то є самий неліквід. Напівпідвали чи горища в стилі "бабусин ремонт а ля 1980 рік" на окраїні міста. Він десь знаходить їх і витягує інформацію сюди, на форум.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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