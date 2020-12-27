RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6119612061216122

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 84
1. Зросли більш, як на 30%
30%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
6%
5
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:53

  kingkongovets написав:сегодня в дурдоме день открытых дверей, или где то мешок с идиотами развязался?
нашествие прям

Будуй далі офісні і торгові центри в центрі столиці.
Новим хазяїнам - знадобляться. Підберуть)))
Велосипед залишать, не переживай. Будеш кататись досхочу.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 січ, 2021 13:56, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21772
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:53

  flyman написав:В Тернополі вже є оренда 2к за 2500 грн + комуналь.
Це при правилі 100 оренд, ціна 250Кгр., але за такі гроші поки що тільки кімнати в гуртожитках.
Думаю, що Долярчику прийдеться 20 років відбивати інвестицію.


Чому така просадка ? В Тернополі студентів було багато, навіть іноземних.
Куди поділась ця вся публіка ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1031
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1568 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:55

  Хомякоид написав:
  flyman написав:В Тернополі вже є оренда 2к за 2500 грн + комуналь.
Це при правилі 100 оренд, ціна 250Кгр., але за такі гроші поки що тільки кімнати в гуртожитках.
Думаю, що Долярчику прийдеться 20 років відбивати інвестицію.


Чому така просадка ? В Тернополі студентів було багато, навіть іноземних.
Куди поділась ця вся публіка ?

Треба розуміти психологію нашого "програміста" з бучанського підвала.
Його цікавить найдешевший сегмент.
Оренда 2500 грн/міс в Тернополі - то є самий неліквід. Напівпідвали чи горища в стилі "бабусин ремонт а ля 1980 рік" на окраїні міста. Він десь знаходить їх і витягує інформацію сюди, на форум.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21772
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6119612061216122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
133 233547
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 01:17
Kris_2017
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3329366
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20567
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28217)
05.01.2021 14:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.