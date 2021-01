Додано: Вів 05 січ, 2021 13:13

BIGor написав: Cмотрю на Sky Tower что около Manhattan - строят с 2004 года, так и домучать не могут.



либо не туда смотришь, либо ничего не видишь

во-первых это не центр, во-вторых его прекратили строить еще в 2013ом, после того как бенефициары запоребрики свернули свою деятельность в стране после небезызвестных событий

подсказка: район жилянская-короленковская и дальше по малевича, смотри туда - прозреешь

