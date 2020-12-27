Додано: Вів 05 січ, 2021 12:54

Хомякоид написав: Может не так все сладко будет в ближайшем будущем в связи с экон. ситацией и свалом народа за бугор, га ? И некоторые это осознают. Может не так все сладко будет в ближайшем будущем в связи с экон. ситацией и свалом народа за бугор, га ? И некоторые это осознают.

Вы затронули интересную тему.Есть ли риски резкого ухудшения в экономике и на РН?Такие вот мысли по этому поводу:С одной стороны, нынешние продолжают политику последних тридцати лет, пытаясь немного подшаманить,подкрасить, подкрутить старую ,сложившуюся на протяжении тех же тридцати лет олигархическую систему.Сказать что ничего не делают нельзя,где-то там забор подкрасили (ну по скруткам чуть-чуть порядок навели),где-то там на 1 миллиграмм ренту подняли, и т.п. в результате чего старое полуразрушенное здание экономики еще какое-то время постоит.Но принципе обманули публику,точнее лоханули,так как надежды были совсем другие,на то,что мы теперь будем как цивилизованный мир.Не случилось,одна из причин -для изменения системы нужно иметь железные яйца Маргарет Тетчер, а там судя по всему даже и желания никакого не было,больше понтов.С другой стороны, Украина офигенно,сказочно богатая страна, если те же тридцать лет пилят, и дна еще даже не видно. У нас в Киевев средняя должна была бы быть по потенциалу около 2 - 2.5 в евро, а в регионах по 1 евро (чуть выше стран Восточной Европы,некоторые из которых намного беднее чем мы были при развале Союза)С третьей стороны, недвига - наше все,иначе бы мы все здесь не собрались.С четвертой стороны, я мониторю у себя рынок, никакого стрит ритейла в локационных местах просто нет, его не выставляют на продажу,а если выставляют,то либо цена выше Манхеттена образно говоря, либо даже до рекламы не доходит.С пятой стороны, базы предложений напичканы откровенным шайсом и трудно-ликвидными как в оренде ,так и в продаже объектами, за которые хотят получить также образно говоря по цене города Нью-ЙоркС шестой стороны новострои также надо придирчиво изучать, их огромная часть когда-нибудь в счастливом будущем имеют все шансы превратиться в гетто для малоимущихС седьмой стороны,самой главной пока что стопроцентно трудно утверждать, что победит :-наша деградирующая экономика с уматывающим за бугор народом и с нуворишами,с которых вообще крышу снесло-либо жадность мировых инвесторов,которые смотрят на Украину как кот на сметану ввиду перспектив хорошего вложения горячих денег,альтернативу найти очень трудно, смотрят,но пока боятся, ввиду судебно-правовой системы пещерно-накопительного типа, ввиду отсутствия защиты прав инвестора, которого тут в теории могут ободрать до нитки ( и уже неоднократно обдирали местные князьки),ввиду неконкурентной монопольной экономики и т.п.Надо сказать,что сейчас очень трудно найти на РН,что -нибудь адекватное по соотношению цена-качество-локация.Поэтому,исходя из вышеизложенного я оцениваю шансы РН на просадку (но не обвал) как 75%, и в 25% оцениваю вероятность, что оно все как-то перетрется в пределах той нашей нежизнеспособной экономической системы ( ну с помощью земли, с помощью косметики, с помощью хотя бы мизерных ПИИ и т.п.).Наблюдаем.На моменте стрелка вниз.Все три аренды просели - и жилая, и стрит-ритейловская, и офисная.Просто в разной мере.Долги по коммуналке растут не по дням,а по часам.Тарифы повышают как обкурились, привет,локомотив внутреннего спроса.Народ лыжи навострил и только-только смягчения границ ждет.Риелтеры сидят реально голодные, начиная с сентября где-то (инфо от десятка риелтеров)Доллар растет,и надеюсь будет и дальше расти.Вероятность просадки доларовой,а особенно евровой цены на РН - достаточно высока,а остальное каждое решает сам, деньги даются ведь очень трудно.И 100% я не скажу.Знал бы прикуп жил бы в Сочи.