Sidus написав: Ну дык они стартовали когда проект? 2018-2019, когда все было красиво и вложены уже большие бабки. Приходится завершать...

А сейчас никто новых проектов по офисной не рискнул бы стартовать, ибо глупо Ну дык они стартовали когда проект? 2018-2019, когда все было красиво и вложены уже большие бабки. Приходится завершать...



глупо тратить деньги на стройку, если ее можно заморозить

и вдвойне глупо с таким апломбом и пренебрежением говорить о вещах, в которых абсолютно некомпетентен



ПСГ "Ковальская" вложит до $100 млн в строительство бизнес-парка NUVO в центре Киева

