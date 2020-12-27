Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:Ну дык они стартовали когда проект? 2018-2019, когда все было красиво и вложены уже большие бабки. Приходится завершать... А сейчас никто новых проектов по офисной не рискнул бы стартовать, ибо глупо
глупо тратить деньги на стройку, если ее можно заморозить и вдвойне глупо с таким апломбом и пренебрежением говорить о вещах, в которых абсолютно некомпетентен
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Sidus написав:Ну дык они стартовали когда проект? 2018-2019, когда все было красиво и вложены уже большие бабки. Приходится завершать... А сейчас никто новых проектов по офисной не рискнул бы стартовать, ибо глупо
глупо тратить деньги на стройку, если ее можно заморозить и вдвойне глупо с таким апломбом и пренебрежением говорить о вещах, в которых абсолютно некомпетентен
kingkongovets написав:ПСГ "Ковальская" вложит до $100 млн в строительство
Я в них верю.Отопление 90 метров двухи на Чавдар 1 -700грн. не мерзну,но сцуко с МОПами,с трудом ушли пару лет назад от Ковальской в одноименный ОСББ. Напротив у сестры на Бажана 10 за 80 метров 2100 грн. от Ковальской в https://www.zkh-plus.com.ua/ . Разница домов конечно 6 лет,но тут горизнотал со счетчиком,а там вертикал и без своего учета
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Libo написав:Не успел поучаствовать. Хотел добавить, что в Украине уже фактически сложился стандарт 40-50 кв.м на одного члена семьи. И однухи на одного тоже будут не меньше этого стандарта. Все что меньше скоро станет курьезом архитектуры, достоянием истории и насмешек в будущем. А этим "однухам" по 10 кв.м придумают какую-нибудь язвительную кликуху типа зелёнка и рошенка. У укропов очень высокая планка. Они знают толк в прекрасном, всегда стремятся к высоким стандартам и комфорту, очень любят понты. Прошу учитывать это обстоятельство в определении ваших целей.
Как мне нравятся фантазеры, так непринужденно лепящие отсебятину в надежде на то, что прокатит...
1. Средняя площадь жилья на человека не дотягивает даже до 35 м2. И это новое жилье - то, что ты называешь стандартом. В старом - ниже 30.
2. Средняя площадь строящегося жилья не растет. Скорее склонна уменьшаться. А с ростом стоимости коммунальных услуг однозначно будет уменьшаться.
Sidus написав:Ну дык они стартовали когда проект? 2018-2019, когда все было красиво и вложены уже большие бабки. Приходится завершать... А сейчас никто новых проектов по офисной не рискнул бы стартовать, ибо глупо
глупо тратить деньги на стройку, если ее можно заморозить и вдвойне глупо с таким апломбом и пренебрежением говорить о вещах, в которых абсолютно некомпетентен
Ковальская смотрит в долгосрок, окупаемость 8 лет - неплохо, но это при том, что они сами строит и получают по себестоимости...а если ты частный инвестор и купил готовое, то было бы 15 лет
зы ну главное что вы компетентны и поэтому мы все тут сидим и слушаем компетентных людей )
я вам привел конкретный пример как "сейчас никто новых проектов по офисной не рискнул бы стартовать, ибо глупо"(c), а вы вместо того чтобы признать свою ошибку и некомпетентность зачем то начали обсуждать планируемые сроки окупаемости - к чему это все?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Автор77 написав:А что в те 11 % входит и 40% роста онлайна ?
Рост 11% формируют увеличение натуралки на 7% плюс инфляция 4%. Но растет исключительно сетевая розница (у которой и торговые площади в значительной степени свои, и хорошо развит онлайн-бизнес, каннибализирующий обороты оффлайна).
Автор77 написав:Если да, и если еще реально собственные молы отнять, то выходит, что стрит ритейл - как нищий на вокзале слоняется
Именно. Разве что первые этажи ЖК-человейников держатся, потому что офисный планктон превращается в домашний
Автор77 написав:вон макра вроде не катастрофическая пока
Смотря с какой стороны посмотреть - разберу экономические результаты 2020-го детально на валютной ветке как-то. Про долги верно говорите - они растут на падающем ВВП (так сказать, двойное проникновение). А производство и экспорт примитивизируются - в декабре доля сырья во внешней торговле на историческом рекорде (точнее антирекорде). В конечном счете экономика превратится во флюгер, который будет ходит за ценой коммодов - зерна, железной руды и леса
Libo написав:Не успел поучаствовать. Хотел добавить, что в Украине уже фактически сложился стандарт 40-50 кв.м на одного члена семьи. И однухи на одного тоже будут не меньше этого стандарта. Все что меньше скоро станет курьезом архитектуры, достоянием истории и насмешек в будущем. А этим "однухам" по 10 кв.м придумают какую-нибудь язвительную кликуху типа зелёнка и рошенка. У укропов очень высокая планка. Они знают толк в прекрасном, всегда стремятся к высоким стандартам и комфорту, очень любят понты. Прошу учитывать это обстоятельство в определении ваших целей.
Как мне нравятся фантазеры, так непринужденно лепящие отсебятину в надежде на то, что прокатит...
1. Средняя площадь жилья на человека не дотягивает даже до 35 м2. И это новое жилье - то, что ты называешь стандартом. В старом - ниже 30.
2. Средняя площадь строящегося жилья не растет. Скорее склонна уменьшаться. А с ростом стоимости коммунальных услуг однозначно будет уменьшаться.