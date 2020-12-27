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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6118611961206121>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:26

Аляк со своими прогнозами вышел из подполья:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... ost5236602
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:34

  Bolt написав:Аляк со своими прогнозами вышел из подполья:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... ost5236602

Бедный человек... запуганный армией, мовой, вирой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:36

  airmax78 написав:
  Bolt написав:Аляк со своими прогнозами вышел из подполья:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... ost5236602

Бедный человек... запуганный армией, мовой, вирой.

Тонко про форумную легу :D
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:40

  kingkongovets написав:
  Sidus написав:Ну дык они стартовали когда проект? 2018-2019, когда все было красиво и вложены уже большие бабки. Приходится завершать...
А сейчас никто новых проектов по офисной не рискнул бы стартовать, ибо глупо


глупо тратить деньги на стройку, если ее можно заморозить
и вдвойне глупо с таким апломбом и пренебрежением говорить о вещах, в которых абсолютно некомпетентен

ПСГ "Ковальская" вложит до $100 млн в строительство бизнес-парка NUVO в центре Киева
https://interfax.com.ua/news/investments/710691.html


Ковальская смотрит в долгосрок, окупаемость 8 лет - неплохо, но это при том, что они сами строит и получают по себестоимости...а если ты частный инвестор и купил готовое, то было бы 15 лет

зы ну главное что вы компетентны и поэтому мы все тут сидим и слушаем компетентных людей )
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ПСГ "Ковальская" вложит до $100 млн в строительство
Я в них верю.Отопление 90 метров двухи на Чавдар 1 -700грн. не мерзну,но сцуко с МОПами,с трудом ушли пару лет назад от Ковальской в одноименный ОСББ. Напротив у сестры на Бажана 10 за 80 метров 2100 грн. от Ковальской в https://www.zkh-plus.com.ua/ . Разница домов конечно 6 лет,но тут горизнотал со счетчиком,а там вертикал и без своего учета
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:52

  Libo написав:Не успел поучаствовать. Хотел добавить, что в Украине уже фактически сложился стандарт 40-50 кв.м на одного члена семьи. И однухи на одного тоже будут не меньше этого стандарта. Все что меньше скоро станет курьезом архитектуры, достоянием истории и насмешек в будущем. А этим "однухам" по 10 кв.м придумают какую-нибудь язвительную кликуху типа зелёнка и рошенка.
У укропов очень высокая планка. Они знают толк в прекрасном, всегда стремятся к высоким стандартам и комфорту, очень любят понты. :lol:
Прошу учитывать это обстоятельство в определении ваших целей. :?


Как мне нравятся фантазеры, так непринужденно лепящие отсебятину в надежде на то, что прокатит...

Зображення


1. Средняя площадь жилья на человека не дотягивает даже до 35 м2. И это новое жилье - то, что ты называешь стандартом. В старом - ниже 30.

2. Средняя площадь строящегося жилья не растет. Скорее склонна уменьшаться. А с ростом стоимости коммунальных услуг однозначно будет уменьшаться.

3. Средняя площадь квартир в Киеве наименьшая среди всех регионов:
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... _2020.xlsx
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... _2020.xlsx
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 05 січ, 2021 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:53

  Sidus написав:
  kingkongovets написав:
  Sidus написав:Ну дык они стартовали когда проект? 2018-2019, когда все было красиво и вложены уже большие бабки. Приходится завершать...
А сейчас никто новых проектов по офисной не рискнул бы стартовать, ибо глупо


глупо тратить деньги на стройку, если ее можно заморозить
и вдвойне глупо с таким апломбом и пренебрежением говорить о вещах, в которых абсолютно некомпетентен

ПСГ "Ковальская" вложит до $100 млн в строительство бизнес-парка NUVO в центре Киева
https://interfax.com.ua/news/investments/710691.html


Ковальская смотрит в долгосрок, окупаемость 8 лет - неплохо, но это при том, что они сами строит и получают по себестоимости...а если ты частный инвестор и купил готовое, то было бы 15 лет

зы ну главное что вы компетентны и поэтому мы все тут сидим и слушаем компетентных людей )



я вам привел конкретный пример как "сейчас никто новых проектов по офисной не рискнул бы стартовать, ибо глупо"(c), а вы вместо того чтобы признать свою ошибку и некомпетентность зачем то начали обсуждать планируемые сроки окупаемости - к чему это все?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:14

  Автор77 написав:А что в те 11 % входит и 40% роста онлайна ?


Рост 11% формируют увеличение натуралки на 7% плюс инфляция 4%. Но растет исключительно сетевая розница (у которой и торговые площади в значительной степени свои, и хорошо развит онлайн-бизнес, каннибализирующий обороты оффлайна).

  Автор77 написав:Если да, и если еще реально собственные молы отнять, то выходит, что стрит ритейл - как нищий на вокзале слоняется :(


Именно. Разве что первые этажи ЖК-человейников держатся, потому что офисный планктон превращается в домашний

  Автор77 написав:вон макра вроде не катастрофическая пока


Смотря с какой стороны посмотреть - разберу экономические результаты 2020-го детально на валютной ветке как-то. Про долги верно говорите - они растут на падающем ВВП (так сказать, двойное проникновение). А производство и экспорт примитивизируются - в декабре доля сырья во внешней торговле на историческом рекорде (точнее антирекорде). В конечном счете экономика превратится во флюгер, который будет ходит за ценой коммодов - зерна, железной руды и леса
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:14

  zРадио написав:
  Libo написав:Не успел поучаствовать. Хотел добавить, что в Украине уже фактически сложился стандарт 40-50 кв.м на одного члена семьи. И однухи на одного тоже будут не меньше этого стандарта. Все что меньше скоро станет курьезом архитектуры, достоянием истории и насмешек в будущем. А этим "однухам" по 10 кв.м придумают какую-нибудь язвительную кликуху типа зелёнка и рошенка.
У укропов очень высокая планка. Они знают толк в прекрасном, всегда стремятся к высоким стандартам и комфорту, очень любят понты. :lol:
Прошу учитывать это обстоятельство в определении ваших целей. :?


Как мне нравятся фантазеры, так непринужденно лепящие отсебятину в надежде на то, что прокатит...

Зображення


1. Средняя площадь жилья на человека не дотягивает даже до 35 м2. И это новое жилье - то, что ты называешь стандартом. В старом - ниже 30.

2. Средняя площадь строящегося жилья не растет. Скорее склонна уменьшаться. А с ростом стоимости коммунальных услуг однозначно будет уменьшаться.

3. Средняя площадь квартир в Киеве наименьшая среди всех регионов:
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... _2020.xlsx
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... _2020.xlsx

наразі тренд на смарти
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:22

  zРадио написав:Как мне нравятся фантазеры, так непринужденно лепящие отсебятину в надежде на то, что прокатит...

1. Средняя площадь жилья на человека не дотягивает даже до 35 м2. И это новое жилье - то, что ты называешь стандартом. В старом - ниже 30.

2. Средняя площадь строящегося жилья не растет. Скорее склонна уменьшаться. А с ростом стоимости коммунальных услуг однозначно будет уменьшаться.



ИИИиии??? :shock:
О чем это говорит? :roll:
А не о том ли, что #буиттолькодорожать?! При таком то дефиците достойного жилья!!! :?
Libo
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