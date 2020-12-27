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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61196120612161226123>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:22

  zРадио написав:Как мне нравятся фантазеры, так непринужденно лепящие отсебятину в надежде на то, что прокатит...

1. Средняя площадь жилья на человека не дотягивает даже до 35 м2. И это новое жилье - то, что ты называешь стандартом. В старом - ниже 30.

2. Средняя площадь строящегося жилья не растет. Скорее склонна уменьшаться. А с ростом стоимости коммунальных услуг однозначно будет уменьшаться.



ИИИиии??? :shock:
О чем это говорит? :roll:
А не о том ли, что #буиттолькодорожать?! При таком то дефиците достойного жилья!!! :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:22

  airmax78 написав:
  Bolt написав:Аляк со своими прогнозами вышел из подполья:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... ost5236602

Бедный человек... запуганный армией, мовой, вирой.


Вже заблокували ссилку, але я ще встиг прочитати.
vossmy
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:25

  Libo написав:
  zРадио написав:Как мне нравятся фантазеры, так непринужденно лепящие отсебятину в надежде на то, что прокатит...

1. Средняя площадь жилья на человека не дотягивает даже до 35 м2. И это новое жилье - то, что ты называешь стандартом. В старом - ниже 30.

2. Средняя площадь строящегося жилья не растет. Скорее склонна уменьшаться. А с ростом стоимости коммунальных услуг однозначно будет уменьшаться.



ИИИиии??? :shock:
О чем это говорит? :roll:
А не о том ли, что #буиттолькодорожать?! При таком то дефиците достойного жилья!!! :?

нє, про тотальне зубожіння
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:31

  zРадио написав:Средняя площадь квартир в Киеве наименьшая среди всех регионов:


Молодняк, провинциалы, проложившие себе дорогу в столицу и в большую жизнь. Оботрутся, встанут на ноги, распрямят крылья и айда в доботное, просторное, современное жилье по 40+ кв.м на члена семьи.
Добро пожаловать и успехов им в этом!
Welcome on board!
Я сам из забитого села и поэтому точно знаю, что лучшие киевляне всегда рождаются в провинции. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:33

  Libo написав:
ИИИиии??? :shock:
О чем это говорит? :roll:
А не о том ли, что #буиттолькодорожать?! При таком то дефиците достойного жилья!!! :?


Алогичное заключение. Речь то о новом жилье. Покупают в расчете 34 метра на человека, чтобы в ближайшем будущем снова расширяться? Нет, увы.

То, что потребность у людей есть - это бесспорно. Но она упирается в финансовые возможности. Денег ни на приобретение, ни на содержание качественного жилья у масс нет. Платежеспособным является лишь очень узкий потребительский сегмент с долей до 5% от всего населения
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:33

  Libo написав:
  zРадио написав:Как мне нравятся фантазеры, так непринужденно лепящие отсебятину в надежде на то, что прокатит...

1. Средняя площадь жилья на человека не дотягивает даже до 35 м2. И это новое жилье - то, что ты называешь стандартом. В старом - ниже 30.

2. Средняя площадь строящегося жилья не растет. Скорее склонна уменьшаться. А с ростом стоимости коммунальных услуг однозначно будет уменьшаться.



ИИИиии??? :shock:
О чем это говорит? :roll:
А не о том ли, что #буиттолькодорожать?! При таком то дефиците достойного жилья!!! :?

Где дефицит? Открываем ОЛХ и смотрим.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Речь то о новом жилье
Платежеспособным является лишь очень узкий потребительский сегмент с долей до 5% от всего населения

Я бы сказал до 2-3% ну да ладно
какая доля новостроя в % к всему объему жилья в стране?
надеюсь вам не сложно получить эту информацию?
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 05 січ, 2021 17:39, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:39

  flyman написав:..
наразі тренд на смарти

предложите Сержу, он оценит юмор
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:59

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Речь то о новом жилье
Платежеспособным является лишь очень узкий потребительский сегмент с долей до 5% от всего населения

Я бы сказал до 2-3% ну да ладно
какая доля новостроя в % к всему объему жилья в стране?
надеюсь вам не сложно получить эту информацию?


а я бы еще поинтересовался у зрадиста какой процент населения в развитых странах - ну например в штатах, или в англии - имеет возможность покупать жилье в своих столицах без ипотеки - ну как мы, в смысле
и даже не новое и пафосное, а вообще
по официальной версии он меня забанил, а так бы хотелось канешна узнать какие мы на самом деле бедные по сравнению с золотым миллиардом
ну или насколько у нас еще недооценена недвига :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:09

  Прохожий написав:Я бы сказал до 2-3% ну да ладно
какая доля новостроя в % к всему объему жилья в стране?
надеюсь вам не сложно получить эту информацию?


Зря вы полезли в эти дебри. Вы тут найдете не перемогу, а зраду. 0,9% жилых фондов в среднем прибавлятся ежегодно (строится нового жилья 1%, выбывает старого 0,1%). Если платежеспособных 2-3%, то новое жилье они должны покупать каждые 2,5-3 года, что глупость. Нет у них такой ни потребности, ни мотивации
zРадио
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